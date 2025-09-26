Hace pocos días, te conté el caso de Rafie Shouhed, un dueño de un autolavado en Van Nuys, California, que sufrió graves lesiones en su intento de conseguir respuestas por parte de agentes de ICE que detuvieron a cinco de sus trabajadores . En una actualización de esta historia, este adulto mayor ha formalizado una denuncia contra esta agencia por un total de $50 millones.

Desde la perspectiva de este hombre de la tercera edad, el monto solicitado representaría los daños físicos que le ocasionaron estos agentes federales de inmigración. En distintas grabaciones se pudo corroborar la fuerza excesiva que usan las autoridades contra el dueño de Valley Car Wash.

Previo a su detención, uno de los agentes tuvo un violento accionar que provocó en la caída de este adulto mayor. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Esta acción provocó que Rafie, de 79 años, presente varias lesiones de consideración, tales como un codo dislocado, costillas rotas y contusiones en ambos brazos. A pesar de su elevada edad, logró recuperarse de este fatídico momento.

Es importante mencionarte que también este ciudadano estadounidense permaneció bajo arresto por un aproximado de 12 horas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Los agentes de ICE procedieron a detener a este hombre, sin considerar que se trataba de un adulto mayor. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Autolavados, puntos preferidos en operativos

Este no sería el primer caso de la aparición de agentes de ICE con el propósito de detener a inmigrantes indocumentados. Por suponer, Elvira Cruz, una mujer que padece de cáncer, fue interceptada por las autoridades migratorias mientras cumplía sus obligaciones laborales.

Según Clean Car Wash, desde que se iniciaron las redadas en distintas zonas de Estados Unidos, más de 240 empleados se encuentran bajo custodia de ICE para determinar su futuro migratorio. Esta cifra podría incrementarse conforme pasen los días.