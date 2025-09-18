Uno de los lugares preferidos para que agentes de ICE realicen sus operativos son los lavaderos de autos . En estos negocios existen una gran cantidad de inmigrantes indocumentados que prestan sus servicios a fines de conseguir dinero para mantenerse en Estados Unidos. En un caso reciente, el propietario de un car wash en Van Nuys, California, vivió esta experiencia y quiso contar lo que realmente ocurrió en dicho día.

Se trata de Rafie Shouhed, dueño de Valley Car Wash. Él indicó que las autoridades migratorias no solo detuvieron a cinco de los empleados que contrató, también usaron su fuerza excesiva en su contra.

En distintos videos captados por las cámaras de vigilancia de su negocio, se puede apreciar cómo este hombre fue atacado por los agentes federales . Según las propias palabras del adulto mayor, en ningún momento tuvo intención de confrontarlos, solo buscaba respuestas de la intervención.

Rafie Shouhed comenta que solo les preguntó a los agentes la razón de su operativo, pero finalmente terminó esposado. (Crédito: KTLA 5 / YouTube)

“Agarraron a uno de mis hombres y les dije: ‘Esperen, algunos de estos tienen papeles, tienen la documentación aquí’. Y lo único que dijeron fue: ‘No se metan con ICE. Estamos aquí’. Me tiraron al suelo y tres de ellos se me echaron encima”, declaró a KTLA 5.

Eso no fue lo único, ya que Rafie también fue detenido y lo trasladaron al Centro de Detención de Metro. Según su familia, las autoridades no le brindaron ningún tipo de atención médica debido a las heridas y su condición cardíaca.

El momento en que agentes de ICE interceptan al adulto mayor y lo colocan contra el pavimento. (Crédito: KTLA 5 / YouTube)

Sufrió graves lesiones

Si bien el adulto mayor fue liberado, tuvo que ser trasladado a un centro médico local por las lesiones que presentaba: un codo dislocado, costillas rotas y contusiones en ambos brazos. Si bien esto pudo ser letal por su avanzada edad, Rafie logró recuperarse.

Ahora, su familia está iniciando acciones legales contra el gobierno federal, pues consideran que los agentes migratorios irrumpieron de manera violenta, no presentaron alguna orden de detención y generaron daños graves al adulto mayor.