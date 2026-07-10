Tras varios días marcados por intensas lluvias e inundaciones en distintos puntos de la ciudad de Nueva York, muchos residentes se preguntan si el clima dará otro giro brusco y traerá una nueva ola de calor extrema. Vecinos de Queens y El Bronx aún están recogiendo agua de sótanos, conductores revisan las condiciones de la FDR Drive y la LIRR, y quienes trabajan al aire libre —repartidores, vendedores ambulantes y obreros de la construcción— vigilan los pronósticos antes de planear la semana. En barrios con fuerte presencia hispana como Washington Heights, Jackson Heights y Sunset Park es común escuchar recomendaciones de familiares y líderes comunitarios sobre cómo prepararse para cambios repentinos: llevar siempre un paraguas plegable en la mochila, revisar el estado de la MTA y seguir las alertas de NYC Emergency Management.

Aunque la inestabilidad obligó a emitir avisos y afectó el transporte esta semana, los últimos modelos y los análisis públicos de los principales servicios meteorológicos parecen indicar que el fin de semana traerá condiciones mucho más estables, con menor humedad y temperaturas dentro de lo esperado para julio, un respiro para parrilladas en parques, paseos por el High Line o las ferias de fin de semana en Jackson Heights Greenmarket y otros mercados latinos.

Al revisar los reportes publicados por el National Weather Service (NWS), perteneciente a la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), así como los análisis de NBC New York, CBS New York y The Weather Channel, el panorama luce más favorable para el fin de semana. Aunque existe la posibilidad de lluvias aisladas durante el sábado, el consenso entre los principales servicios meteorológicos apunta a un ambiente más estable, con menor humedad y temperaturas típicas de julio, por ahora lejos de una nueva ola de calor.

La ciudad de Nueva York ha estado soportando un clima bien marcado por lluvias, tormentas e inundaciones (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

LOS PRONÓSTICOS DESCARTAN, POR AHORA, UNA NUEVA OLA DE CALOR

Los principales organismos y medios especializados coinciden en que no hay señales claras de que Nueva York vaya a experimentar una nueva ola de calor durante el fin de semana, pero sí podría suceder los días posteriores. Tras el sistema de tormentas que provocó inundaciones en varias zonas y afectó el transporte en el área metropolitana, el patrón meteorológico parece comenzar a estabilizarse. Las temperaturas seguirán siendo cálidas, como es habitual en julio, pero sin alcanzar los niveles extremos que obligaron a emitir alertas por calor semanas atrás.

NBC New York destaca que uno de los cambios más importantes será la disminución de la humedad. Eso permitirá que la sensación térmica sea mucho más llevadera, aun con máximas cercanas a los 84 °F (29 °C), lo que hará más cómoda la vida en la calle para quienes dependen del transporte público o trabajan al aire libre.

ASÍ ESTARÁ EL CLIMA DURANTE EL FIN DE SEMANA

Las previsiones del National Weather Service (NOAA) y de los principales portales meteorológicos muestran un panorama similar para el sábado y el domingo. A continuación, la tabla resumen por día:

Día Pronóstico Temperatura máxima Fuente Sábado Parcialmente soleado con 30% de probabilidad de lluvias y algunos chubascos o tormentas aisladas entre la mañana y primeras horas de la tarde 83 °F (28 °C) National Weather Service (NOAA) Sábado por la noche Ligera posibilidad de chubascos aislados Alrededor de 72 °F National Weather Service (NOAA) Domingo Mezcla de sol y nubes, ambiente mayormente seco 84–85 °F (29 °C) National Weather Service (NOAA)

Según el pronóstico oficial, el sábado podría presentar algunos intervalos de lluvia, aunque generalmente serían de corta duración y localizados. Para el domingo se espera un día más estable, con mayor presencia de sol y condiciones favorables para actividades al aire libre como paseos por el High Line, encuentros en Prospect Park o visitas a mercados y negocios latinos que suelen aprovechar los fines de semana para ferias y eventos gastronómicos.

LO QUE ANTICIPAN LOS PRINCIPALES SERVICIOS METEOROLÓGICOS

Aunque cada portal usa modelos y metodologías propias, todos coinciden en que el fin de semana será más tranquilo que el inicio de la semana. Detallo a continuación los puntos clave por medio:

Medio u organismo Pronóstico destacado National Weather Service (NOAA) Temperaturas cercanas a los 83–85 °F, posibilidad de lluvias aisladas el sábado y condiciones mayormente secas el domingo. NBC New York (Storm Team 4) Descenso considerable de la humedad y un ambiente mucho más cómodo, sin indicios de una nueva ola de calor. CBS New York (First Alert Weather) El patrón meteorológico comienza a estabilizarse tras varios días de tormentas e inundaciones. El domingo será el día más agradable del fin de semana. The Weather Channel Posibles tormentas durante parte del sábado y baja probabilidad de precipitaciones el domingo, acompañado de más horas de sol.

El consenso entre estas fuentes ofrece un mensaje claro: el calor continuará siendo propio del verano en Nueva York, pero sin alcanzar niveles extremos.

¿EXISTE RIESGO DE NUEVAS TORMENTAS SEVERAS?

Por ahora, la respuesta es negativa. Tras las inundaciones registradas a comienzos de la semana, ninguno de los principales servicios meteorológicos prevé tormentas organizadas o eventos capaces de generar nuevas inundaciones generalizadas durante el fin de semana. Las lluvias previstas serían aisladas y de corta duración, especialmente durante parte del sábado. Los modelos no muestran señales de fenómenos severos similares a los que afectaron la ciudad recientemente.

Durante los primeros días de julio Nueva York estuvo soportando una intensa ola de calor que luego desapareció por la llegada de tormentas de lluvia intensa (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

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