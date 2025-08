En Estados Unidos, historias como la de un hombre deportado tras un leve choque en Florida, o la de otro que vivió más de 20 años con su Green Card hasta que una omisión lo puso en manos de ICE, se han vuelto frecuentes. Ahora, se suma un nuevo caso que ha despertado indignación dentro y fuera del país: el de Yeonsoo Go, una joven estudiante surcoreana detenida tras acudir a una audiencia migratoria en Nueva York.

Yeonsoo Go, de 20 años, estudia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Purdue. Es además hija de la reverenda Kyrie Kim, una reconocida líder religiosa de la Diócesis Episcopal de Nueva York. La semana pasada, la joven le confesó a una amiga que tenía miedo por el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Trump. Aun así, asistió a una audiencia migratoria en Manhattan. Sus temores se confirmaron al salir del lugar, cuando agentes del Servicio de Inmigración (ICE) ya la esperaban.

Yeonsoo Go es estudiante universitaria e hija de una reverenda episcopal en Nueva York. | Crédito: Gabriella Lopez

Fue arrestada de inmediato y trasladada primero a una instalación federal en Nueva York, para luego ser enviada al Centro Correccional Richwood en Monroe, Louisiana, según los registros de ICE. Su madre, quien la acompañó en todo momento, quedó devastada.

Un proceso cuestionado

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Go permanecía en el país más allá del tiempo permitido por su visa, la cual supuestamente venció hace más de dos años. No obstante, la abogada Mary Davis, de la Diócesis Episcopal de Nueva York, contradijo esa afirmación, asegurando que la visa de Go sigue vigente hasta diciembre y que la audiencia del jueves formaba parte de su proceso para extenderla legalmente.

“Pensaron que habían venido para una audiencia de rutina, para el debido proceso, y realmente cayeron en un pozo negro de incógnitas”, declaró Davis a medios locales. Aseguró además que la joven estaba “absolutamente aterrorizada” tras su detención.

Yeonsoo y su madre llegaron a Estados Unidos en 2021 con una visa R-2, otorgada a familiares de trabajadores religiosos. La reverenda Kim es la primera mujer ordenada en la Diócesis de Seúl de la Iglesia Anglicana de Corea, y actualmente sirve en el ministerio asiático de la Diócesis Episcopal de Nueva York.

Protestas y apoyo público

El arresto de Yeonsoo ha movilizado a comunidades religiosas, organizaciones proinmigrantes y amigos personales de la joven. El sábado pasado, en la Plaza Federal de Manhattan, decenas de personas se reunieron para exigir su liberación. Rezaron, cantaron himnos y marcharon con pancartas que mostraban su rostro.

“Soo ha estado ahí para mí”, dijo su amiga Gabriella López, quien también recordó cómo ambas solían cocinar juntas para personas sin hogar. Según López, Go estaba visiblemente nerviosa antes de la audiencia, presintiendo que algo podría salir mal.

La comunidad religiosa y los amigos de Yeonsoo Go exigen su liberación desde que fue trasladada a un centro de detención en Louisiana. | Crédito: Caitelin Higgins

Desde su detención, Go mantenía contacto telefónico con su madre, pero la familia solo se enteró de su traslado a Louisiana gracias a una búsqueda en línea. Su padre, Sorg-young, relató a CNN que la noticia lo dejó “completamente en blanco”.

“Es desgarrador que esto sucediera justo cuando se preparaba para su segundo año. Es una chica brillante, extrovertida y con muchos amigos”, dijo, destacando que su hija había trabajado muy duro para ser aceptada en Purdue tras graduarse de una escuela secundaria en Scarsdale, Nueva York.

Por ahora, Yeonsoo sigue detenida, a la espera de que su caso sea revisado. Pero fuera del centro correccional, su comunidad, y ahora también el gobierno surcoreano, siguen pidiendo justicia por ella.

