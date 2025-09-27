Paul Dama había perdido la esperanza en aquella vez que fue detenido por agentes de ICE y puesto rápidamente en prisión. Los meses pasaban y llegó a considerar que su celda sería su nuevo hogar, pero una luz de esperanza apareció, ya que finalmente pudo conseguir su libertad. Es más, le brindaron la posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos . Tras este giro, decidió contar su experiencia.

Antes de contarte la travesía de este ciudadano nigeriano, es importante mencionarte cómo llegó a Estados Unidos. Paul aterrizó en este país en el 2019, escapando de los actos terroristas que ocurrían en su nación africana.

Fue una excelente decisión, pues pudo establecerse y, en cuestión de tiempo, se posicionó como el gerente del restaurante de su hermana, Suya Joint, situado en Nubian Square, en el barrio Roxbury de Boston. Sin embargo, su buen presente terminó ante la inesperada aparición de ICE.

Según sus declaraciones a CBS News, en el día de su detención, se estaba dirigiendo en su automóvil a una iglesia para celebrar el Día del Padre. Si bien consideró que sería una fecha especial, quedó sorprendido por la presencia de agentes federales de inmigración.

Paul cuenta que, repentinamente, varias camionetas lo rodearon sin alguna explicación y lo arrestaron, indicándole que se había quedado más tiempo en Estados Unidos de lo que su visa le permitía. Fue así que estuvo recluido en el Centro de Detención en Concord, New Hampshire, durante tres meses.

Paul Dama finalmente pudo reencontrarse con sus queridos después de 3 meses de arresto. (Crédito: CBS Boston / YouTube)

Una pesadilla que llegó a su fin

Después de este periodo de tiempo bajo prisión, Dama nuevamente retomó su libertad y, lo mejor, un juez de inmigración le concedió asilo. Es decir, ahora podrá residir sin algún inconveniente migratorio en Estados Unidos.

“Es como un sueño, nunca imaginé que volvería a pisar suelo estadounidense. Es realmente emocionante estar de vuelta aquí, con mi familia Suya Joint. Me apoyaron mucho, me han mostrado un amor que nunca antes había visto. Sin su amor, no creo que hubiera llegado tan lejos”, declaró al medio citado.

Paul no pudo ocultar su felicidad al saber que le concedieron el asilo en Estados Unidos. (Crédito: CBS Boston / YouTube)

Tampoco se olvidó de su comunidad, pues considera que también fue clave para que mantenga esa fuerza necesaria de lidiar cada día en prisión. “Les debo esta victoria, les agradezco por ello”, finalizó.