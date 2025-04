En medio de la cuenta regresiva al 11 de abril de 2025, fecha en la que entrará en rigor la orden ejecutiva de Donald Trump que establece nuevos requisitos para el Registro de Extranjeros en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump canceló el estatus legal para cerca de un millón de inmigrantes a quienes se les permitió vivir temporalmente en su territorio a través de la aplicación CBP One, al tiempo que se les instó a abandonar inmediatamente el país norteamericano.

Los aproximadamente 980,000 inmigrantes que ingresaron por la frontera sur de los EE.UU. usando la aplicación lanzada en 2020 en plena administración Biden generalmente se les permitía quedarse en el país por un periodo de dos años y se les otorgaba el “parole” que los eximía de las leyes migratorias para que pudieran trabajar de forma legal. Ahora, a la mayoría de ellos se les informó que sus permisos temporales de permanencia habían sido revocados y que serían objeto de enjuiciamiento si se quedaban.

“La cancelación de estos permisos es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, declaró la unidad de prensa del DHS en respuesta a una consulta de la agencia The Associated Press. Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiarios de CBP One, pero no especificaron cuántos y se les instó a “autodeportarse” voluntariamente utilizando la misma aplicación que usaron para acceder, ahora llamada CBP Home.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el permiso migratorio para cerca de un millón de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos través de la aplicación CBP One al tiempo que les instó a salir voluntariamente del país, según confirmaron este martes a EFE las autoridades federales. EFE/ Joebeth Terríquez ARCHIVO

¿Qué es CBP One y por qué Trump le puso la mira?

CBP One fue un pilar de la estrategia del gobierno de Biden para crear y ampliar las vías legales de entrada a Estados Unidos, con el fin de desalentar los cruces fronterizos ilegales. Para finales de diciembre pasado, se había permitido el ingreso de 936,500 personas con cita previa de CBP One en los cruces fronterizos con México. El presidente Trump canceló el CBP One para los recién llegados en su primer día de mandato, dejando varados en México a miles de personas que tenían cita previa hasta principios de febrero.

El reforzamiento de la política migratoria y la imposición de sanciones más estrictas a las personas indocumentadas dentro de su territorio era una de las promesas de campaña de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. En un comunicado, el DHS afirmó que “la Administración Biden abusó de la autoridad de libertad condicional para permitir el ingreso de millones de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, lo que agravó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos”.

Una mujer posa con la aplicación móvil CBP One en su teléfono, en una fotografía de archivo. (EFE/EPA/Caroline Brehman).

¿Cuántos inmigrantes fueron instados a “autodeportarse” a través de la app CBP One?

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas recibieron las notificaciones aunque defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que entre los destinatarios figuran mexicanos, hondureños y salvadoreños. El aviso también informa a los extranjeros que cualquier beneficio recibido como parte de su permiso de entrada a EE.UU., incluyendo la autorización de trabajo, ha sido cancelado y podrían estar “sujetos a un posible proceso penal, multas civiles y sanciones, y a cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”.

Sin embargo, el DHS lo único que afirmó fue que las cancelaciones y la presión para salir de EE.UU. de inmediato no aplican a los migrantes en dos programas de permiso de entrada designados para los afganos que llegaron bajo la “Operation Allies Welcome” (Operación Aliados Bienvenidos) y los ucranianos que llegaron a través del programa “Uniting for Ukraine” (Unidos por Ucrania), además que la secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, tenía plena autoridad legal para revocar los mencionados permisos.

Además de los migrantes de CBP One, el gobierno estadounidense también ha ordenado a más de 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que llegaron bajo un programa de libertad condicional diferente, que salgan del país antes del 24 de abril. Este grupo había volado a Estados Unidos con patrocinadores y se les otorgó un estatus temporal a su llegada. La administración Trump también ha intentado cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y haitianos, aunque un tribunal federal ha suspendido temporalmente esa medida.

