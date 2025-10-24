Si manejas con frecuencia por las autopistas de California, probablemente te haya pasado: vas por el carril izquierdo, el que muchos llaman “el rápido”, y de pronto te quedas atrapado detrás de un auto que parece no tener prisa por moverse. Y ahí viene la duda: ¿es legal quedarse en ese carril o solo debería usarse para rebasar?

Lo cierto es que este tema genera más confusión de la que parece. En estados como Colorado, Washington o Nueva Jersey las reglas son claras: el carril izquierdo es solo para adelantar. Pero en California, las cosas no son tan sencillas. Y aunque muchos conductores lo usan para avanzar con libertad, la California Highway Patrol (CHP) aclara que la ley no prohíbe específicamente circular por ahí, aunque sí pone algunos límites.

Es importante conocer las normas de tránsito en California (Foto: Freepik)

NO HAY UNA LEY QUE LO PROHÍBA DIRECTAMENTE

De acuerdo con el oficial Héctor Carias, vocero de la CHP Central Division, “no existe un artículo del California Vehicle Code que prohíba conducir por el carril izquierdo de manera continua”. En otras palabras, técnicamente puedes hacerlo. Pero eso no significa que debas quedarte ahí todo el tiempo.

El problema surge cuando un conductor, aun yendo a la velocidad permitida, bloquea el flujo de tráfico. La ley estatal sí establece que un vehículo no puede “impedir el movimiento normal y razonable del tráfico”, a menos que lo haga por motivos de seguridad o condiciones del camino.

¿QUÉ DICE EL CALIFORNIA VEHICLE CODE?

El California Vehicle Code no fija una velocidad específica para el carril izquierdo, pero sí advierte que conducir demasiado lento puede considerarse una infracción. Si tu ritmo obliga a otros conductores a frenar bruscamente o cambia el flujo normal, podrías ser detenido y hasta recibir una multa.

El oficial Dan Olivas, portavoz de la CHP, lo explicó de forma clara: “Si un conductor circula de manera que esté impidiendo el tráfico, podría ser detenido y recibir una citación”. Dicho de otra forma: el carril izquierdo no es ilegal, pero abusar de él puede costarte caro.

La CHP recuerda que el límite de velocidad en la mayoría de las autopistas de California es de 65 millas por hora, y solo puede aumentar a 70 mph si el Departamento de Transporte de California (Caltrans) lo autoriza. Así que, aunque los demás te presionen, exceder ese límite sigue siendo ilegal.

Tener conocimiento de las normas al volante es crucial para un correcto accionar dentro de la comunidad (Foto: iStock) / boggy22

¿Y QUÉ PASA CON LOS CAMIONES Y VEHÍCULOS PESADOS?

En autopistas como la Interstate 5 o la Highway 99, donde circulan muchos camiones, el uso del carril izquierdo puede complicarse aún más. Los vehículos con tres o más ejes, como los tráileres, tienen su propio límite de 55 millas por hora y solo pueden usar el carril izquierdo para rebasar en situaciones muy específicas.

Cuando uno de estos camiones intenta adelantar a otro, muchas veces termina bloqueando el tráfico en ambos carriles. Por eso, los agentes de la CHP suelen recordar que “los camiones casi nunca deberían estar en el carril izquierdo”.

¿PUEDE LA POLICÍA MULTARTE POR IR DESPACIO EN EL CARRIL IZQUIERDO?

Sí, puede hacerlo. Aunque no existe una ley que diga “no puedes conducir por el carril izquierdo”, el California Vehicle Code permite sancionar a quien conduzca tan lento que impida el movimiento normal del tráfico. Esto aplica incluso si el conductor va al límite de velocidad, pero en condiciones que no justifican ir tan despacio.

La intención de la norma es mantener el flujo de tráfico y evitar que otros conductores realicen maniobras peligrosas para adelantar. Además, la CHP advierte que ese tipo de situaciones pueden provocar accidentes o episodios de road rage (furia al volante).

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.