Mamadou Mouctar Diallo fue detenido por ICE tras una audiencia migratoria en Federal Plaza, generando protestas en Nueva York. | Crédito: YouTube FOX 5 New York
Mamadou Mouctar Diallo fue detenido por ICE tras una audiencia migratoria en Federal Plaza, generando protestas en Nueva York. | Crédito: YouTube FOX 5 New York
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La indignación por las acciones de crece en todo el país. Días después de que en California agentes a un adolescente con discapacidad frente a su escuela, en Nueva York se encendieron las alarmas por otro caso: Mamadou Mouctar Diallo, estudiante de secundaria, fue arrestado tras una audiencia migratoria en Manhattan, desatando protestas y llamados urgentes para su liberación.

MIRA TAMBIÉN:

Mamadou, originario de África Occidental y estudiante de Brooklyn Frontiers High School, se convierte así en al menos el tercer alumno de escuelas públicas de la ciudad en ser detenido por ICE bajo las estrictas políticas migratorias implementadas durante la administración Trump.

Su escuela, de carácter transfer, atiende a jóvenes mayores de 18 años que aún no han completado los créditos necesarios para graduarse. Defensores, funcionarios electos y compañeros de clase se reunieron para exigir la liberación de Mamadou.

Líderes y defensores se unieron para exigir la liberación de Mamadou Mouctar Diallo, estudiante sin familiares en la ciudad. | Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT
Líderes y defensores se unieron para exigir la liberación de Mamadou Mouctar Diallo, estudiante sin familiares en la ciudad. | Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT

Las autoridades municipales han reiterado que las escuelas son el lugar más seguro para los migrantes. Sin embargo, en este caso, el joven enfrenta un panorama incierto: no tiene familiares en la zona, y su detención ha generado indignación entre líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

“Es un estudiante que está por comenzar su último año, trabaja y no tiene familiares en Nueva York. Por eso todos nos estamos uniendo, colegas y defensores, para traer a Mamadou a casa”, afirmó Rita Joseph, presidenta del Comité de Educación y concejal de la ciudad.

La canciller del Departamento de Educación, Melissa Avilas-Ramos, expresó su preocupación: “Me parte el corazón informar que otro de nuestros estudiantes fue detenido por ICE mientras asistía a su audiencia migratoria. Nuestro equipo de Project Open Arms está junto a su familia, trabajando para conectarles con apoyo legal y otros servicios esenciales”.

Mamadou Mouctar Diallo buscaba estatus especial de inmigrante juvenil cuando su caso fue acelerado en el sistema federal. | Crédito: David Dee Delgado / Getty Images
Mamadou Mouctar Diallo buscaba estatus especial de inmigrante juvenil cuando su caso fue acelerado en el sistema federal. | Crédito: David Dee Delgado / Getty Images
/ David Dee Delgado

Por su parte, el concejal Lincoln Restler calificó el hecho como “una escalada inaceptable y alarmante” en los intentos de ICE por apuntar contra solicitantes de asilo y estudiantes.

En el momento de su arresto, Diallo buscaba obtener el estatus especial de inmigrante juvenil. Fuentes cercanas señalan que ahora su caso está siendo procesado de manera acelerada en el sistema federal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC