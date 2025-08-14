La indignación por las acciones de ICE crece en todo el país. Días después de que en California agentes detuvieran por error a un adolescente con discapacidad frente a su escuela, en Nueva York se encendieron las alarmas por otro caso: Mamadou Mouctar Diallo, estudiante de secundaria, fue arrestado tras una audiencia migratoria en Manhattan, desatando protestas y llamados urgentes para su liberación.

Mamadou, originario de África Occidental y estudiante de Brooklyn Frontiers High School, se convierte así en al menos el tercer alumno de escuelas públicas de la ciudad en ser detenido por ICE bajo las estrictas políticas migratorias implementadas durante la administración Trump.

Su escuela, de carácter transfer, atiende a jóvenes mayores de 18 años que aún no han completado los créditos necesarios para graduarse. Defensores, funcionarios electos y compañeros de clase se reunieron para exigir la liberación de Mamadou.

Líderes y defensores se unieron para exigir la liberación de Mamadou Mouctar Diallo, estudiante sin familiares en la ciudad. | Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT

Las autoridades municipales han reiterado que las escuelas son el lugar más seguro para los migrantes. Sin embargo, en este caso, el joven enfrenta un panorama incierto: no tiene familiares en la zona, y su detención ha generado indignación entre líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

“Es un estudiante que está por comenzar su último año, trabaja y no tiene familiares en Nueva York. Por eso todos nos estamos uniendo, colegas y defensores, para traer a Mamadou a casa”, afirmó Rita Joseph, presidenta del Comité de Educación y concejal de la ciudad.

La canciller del Departamento de Educación, Melissa Avilas-Ramos, expresó su preocupación: “Me parte el corazón informar que otro de nuestros estudiantes fue detenido por ICE mientras asistía a su audiencia migratoria. Nuestro equipo de Project Open Arms está junto a su familia, trabajando para conectarles con apoyo legal y otros servicios esenciales”.

Mamadou Mouctar Diallo buscaba estatus especial de inmigrante juvenil cuando su caso fue acelerado en el sistema federal. | Crédito: David Dee Delgado / Getty Images / David Dee Delgado

Por su parte, el concejal Lincoln Restler calificó el hecho como “una escalada inaceptable y alarmante” en los intentos de ICE por apuntar contra solicitantes de asilo y estudiantes.

En el momento de su arresto, Diallo buscaba obtener el estatus especial de inmigrante juvenil. Fuentes cercanas señalan que ahora su caso está siendo procesado de manera acelerada en el sistema federal.

