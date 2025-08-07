Cientos de personas en diversas partes del mundo están alzando su voz de protesta contra las políticas del presidente Donald Trump y la deportación de miles de inmigrantes indocumentados de su territorio. Y es que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúan en Los Ángeles y otras ciudades del país con el fin de detener a todo aquel que no cuente con documentos oficiales, que estén ilegalmente en el país, con antecedentes penales o que hayan cometido delitos relacionados con la inmigración. Ante esto, un nuevo crítico ha salido a la luz y se trata de un menor de 13 años. Él es de Texas y está dispuesto a todo para defender y elogiar a México. Aquí te cuento lo que sabe de Tristan Ryan Perkins y su canal en Instagram.

A su corta edad, se muestra como un estadounidense capaz de entender la situación política, cultural y social actual de su país ya que no solo opina sobre inmigración, sino también sobre violaciones de derechos humanos, la comunidad LGBTQ+, la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la violencia policial.

“Quien piense que los niños no deberían hablar de política, está completamente equivocado. No solo Trump está intentando arruinar el presente de mi generación, también quiere destruir nuestro futuro”, afirmó en uno de sus videos este estadounidense de origen anglosajón, según precisan desde El País.

Tristan Ryan Perkins, de Texas, se volvió viral en redes por criticar el trato histórico de Estados Unidos a México. (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images) / Chip Somodevilla

Tristan contra Donald Trump

Su cuenta en Instagram @tristanryanperkins tiene más de 96.000 seguidores y se presenta solo como Tristan, un creador de reels, aspirante a presidente, woke (un término de la cultura afroamericana que significa ‘despierto’ o ‘consciente’ a los temas de racismo) y estratega político, según se puede leer en la descripción personal del perfil que es administrado por sus padres.

En una de sus publicaciones más recientes, donde suele abordar temas políticos y sociales, el joven acusa al presidente Donald Trump de recortar fondos para la investigación contra el cáncer y desviar 200 millones de dólares para sus seguidores. Con un tono acusatorio también trazó una línea entre el mandatario, Jeffrey Epstein y Virginia Giuffre.

Pero ahí no queda todo porque también habla de Lawrence Taylor —exjugador de fútbol americano, acusado de abuso sexual— y de cómo Trump quiere restablecer la prueba de aptitud física para niños en las escuelas. “Si todavía apoyas a Trump en agosto, mírate al espejo”, remarca.

Tristan condena abiertamente las decisiones del expresidente Donald Trump. (Foto: @tristanryanperkins / Instagram)

Niño de Texas apoya a México

Uno de los videos que más reacciones tuvo es en el que sin filtros ni titubeos remarcó cómo Estados Unidos ha tratado históricamente a México, demostrando que tiene muy en claro el rol de este país en la actualidad que vive el liderado por el republicano.

“Es una locura cuánto nos ayuda México considerando todo lo que les hemos hecho”, empieza mencionando mientras mira fijamente a la cámara. “Trump amenazó en múltiples ocasiones con invadir México, dijo que iba a construir un muro de 60 millones de dólares a través de la frontera para que los inmigrantes no pudieran entrar al país. Y luego dijo que México iba a pagar por él a pesar de que fue su idea”, agregó.

Además, señala que “Trump también impuso aranceles innecesarios a México” haciendo referencia a las prolongadas discusiones y amenazas de impuestos a las importaciones mexicanas y recalcó que “les robamos un montón de territorio. No digan que lo conquistamos. Lo robamos. Y no me digan que no amo a mi país. Lo amo lo suficiente como para pedirle cuentas (…) ¿Quién fue el primero en ayudar durante las inundaciones en Texas? No fue Kristi Noem, no fue Trump, no fue la agencia federal encargada de la respuesta a las emergencias naturales (FEMA, por sus siglas en inglés). Fue México”.

Los videos llenos de crítica, pero también ironía y sarcasmo, de Tristan Ryan Perkins han tenido gran impacto dentro de la comunidad migrante, quienes han aplaudido su empatía y su discurso bien articulado lleno de opiniones que muchos aplauden, mientras que otros cuestionan que a su corta edad aborde este tipo de contenido o que puede estar siendo influenciado por sus padres.

