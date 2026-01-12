Con la tecnología cada vez más integrada en la vida diaria, muchos conductores recurren a audífonos o auriculares para atender llamadas, seguir indicaciones o simplemente acompañar el trayecto con audio. Sin embargo, lo que parece una práctica común puede convertirse en un problema legal dependiendo del lugar donde se conduzca. En Estados Unidos, las normas sobre el uso de estos dispositivos al volante no son uniformes: cambian de un estado a otro y responden, sobre todo, a la preocupación por la conducción distraída. Las autoridades advierten que cualquier elemento que reduzca la atención plena en la vía incrementa el riesgo de accidentes. Por eso, antes de ponerse los audífonos y arrancar el auto, conviene saber qué permiten y qué prohíben las leyes estatales.

Estados donde se permite usar un solo audífono para llamadas

Algunas jurisdicciones hacen excepciones específicas, generalmente limitadas a la comunicación telefónica y con restricciones claras. En estos lugares, la ley permite conducir con un solo audífono o auricular, siempre que no se bloqueen ambos oídos y se mantenga la capacidad de escuchar el entorno:

Georgia

Pennsylvania

Rhode Island

La lógica detrás de esta excepción es permitir llamadas sin ocupar las manos, aunque no elimina por completo el riesgo de distracción.

Las leyes de tránsito en EE.UU. buscan reducir la conducción distraída y prevenir accidentes. | Crédito: Freepik

Estados donde está prohibido usar audífonos o auriculares

Otros estados adoptan una postura más estricta. Según Thompson Law, en estas jurisdicciones es completamente ilegal conducir con audífonos o auriculares, sin importar si se usa uno o ambos:

California

Louisiana

Maryland

Minnesota

Virginia

Washington

En estos casos, la prioridad es garantizar que el conductor pueda escuchar sirenas, bocinas y cualquier señal auditiva clave del entorno vial.

Las autoridades alertan sobre la conducción distraída

Más allá de la legalidad, los reguladores insisten en los riesgos. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) advierte que la conducción distraída fue responsable de 3,275 muertes en el tránsito durante 2023. La agencia define esta conducta como cualquier actividad que desvíe la atención de conducir, desde hablar o enviar mensajes por el teléfono hasta manipular sistemas de entretenimiento o navegación.

La National Transportation Safety Board (NTSB) coincide y subraya un punto clave: “manos libres no significa libre de riesgo”. Aunque el dispositivo no se sostenga con la mano, la conversación genera distracción cognitiva. En palabras del organismo, el multitasking es un mito: los humanos solo pueden concentrar su atención mental en una tarea a la vez, y conducir debería ser la única.

Antes de usar auriculares al volante, es clave informarse sobre la normativa vigente en EE.UU. | Crédito: Freepik

Con leyes de tránsito que evolucionan al ritmo de la tecnología, mantenerse informado no solo ayuda a evitar multas, sino que puede marcar la diferencia en seguridad. Antes de usar audífonos al volante, revisa la normativa local y recuerda que, permitido o no, reducir distracciones siempre es la mejor decisión.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!