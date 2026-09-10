Conducir por debajo del límite máximo no siempre evita una multa en Florida. Aunque buena parte de la atención en las carreteras suele concentrarse en quienes aceleran de más —algo frecuente en autopistas con mucho movimiento como I-4, I-75 e I-95—, manejar a una marcha demasiado baja también puede convertirse en una infracción si se incumple el mínimo aplicable o se bloquea la circulación normal. Para muchas familias hispanas de Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa o Jacksonville, que dependen del auto para ir al trabajo, dejar a sus hijos en la escuela o hacer compras, conocer esta norma puede evitar dudas durante una parada de tránsito.

La legislación estatal fija una cifra concreta en determinadas autopistas interestatales de cuatro o más carriles. En el resto de calles y rutas, no existe un número universal; sin embargo, los automovilistas no pueden avanzar a un ritmo que impida el paso razonable de los demás vehículos. La clave no está únicamente en observar el límite del letrero, sino también en identificar el tipo de vía, el tramo específico y las condiciones presentes.

Las leyes de Florida también son claras respecto a la velocidad mínima (Foto: Freepik)

¿CUÁL ES LA VELOCIDAD MÍNIMA EN LAS AUTOPISTAS DE FLORIDA?

La sección 316.183 de los Estatutos de Florida indica que el mínimo es de 40 millas por hora (mph) en carreteras que forman parte del National System of Interstate and Defense Highways y cuentan con al menos cuatro carriles.

La disposición incorpora una excepción importante: cuando el máximo publicado es de 70 mph, el requisito mínimo asciende a 50 mph.

La medida puede alcanzar sectores de grandes interestatales, entre ellas I-4, I-75 e I-95, siempre que cada sector reúna las condiciones previstas por la norma. No se debe asumir que toda la extensión de una ruta tiene el mismo requisito: es indispensable revisar la señalización y las características del lugar por el que se transita.

Situación de la vía Velocidad mínima establecida Autopista del sistema interestatal nacional con al menos cuatro carriles 40 mph Mismo tipo de autopista con límite máximo publicado de 70 mph 50 mph Otras calles y carreteras No existe una cifra mínima general

Por ejemplo, una persona que avance a 35 mph en una zona regulada por el mínimo de 40 mph podría incumplir la disposición. De igual manera, en un sector con señalización de 70 mph sujeto a esta regulación, circular por debajo de 50 mph puede derivar en una citación.

¿QUÉ PASA FUERA DE UNA AUTOPISTA?

En una calle local, una avenida urbana o una carretera que no corresponde a la categoría anterior, Florida no impone una cifra mínima general para todos los automovilistas.

No obstante, la sección 316.183(5) prohíbe manejar a una marcha tan baja que impida u obstaculice el desplazamiento normal y razonable de otros usuarios de la vía. Estar por debajo del máximo permitido, por sí solo, no garantiza que la conducta cumpla la ley.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, durante la hora pico en accesos a zonas comerciales, áreas residenciales o rutas donde los demás vehículos se desplazan a un ritmo considerablemente superior. Si alguien mantiene una marcha innecesariamente reducida y provoca una fila, frenazos o retrasos, un agente puede determinar que está interfiriendo con el tránsito.

La norma contempla una excepción esencial: reducir el ritmo está permitido si es necesario para conducir con seguridad o para cumplir otra obligación legal.

¿CUÁNDO SÍ ES RAZONABLE BAJAR LA VELOCIDAD?

Florida no obliga a mantener 40 o 50 mph en cualquier circunstancia. La propia disposición exige adaptar la marcha a los riesgos reales de la vía.

Bajar considerablemente puede ser necesario en situaciones como estas:

Lluvia intensa, tormentas eléctricas o visibilidad reducida, condiciones habituales durante el verano.

Pavimento mojado, charcos profundos, inundaciones o acumulación de agua.

Curvas, pendientes o sectores con campo de visión limitado.

Cruces ferroviarios, intersecciones y áreas con alta presencia de peatones.

Congestión repentina, trabajos de construcción, choques o vehículos detenidos.

Ciclistas, personas a pie, animales u otros peligros en la calzada.

Cualquier circunstancia que haga inseguro mantener el ritmo habitual del flujo vehicular.

Por ejemplo, si un aguacero disminuye la visibilidad en la I-95 o el pavimento se vuelve resbaladizo durante una tormenta, reducir la marcha puede ser la decisión adecuada. La ley no pretende que alguien conserve una cifra fija si las circunstancias convierten esa conducta en un riesgo.

¿TE PUEDEN MULTAR POR CONDUCIR DEMASIADO LENTO?

Sí. Una falta bajo la sección 316.183 se clasifica como una infracción de tránsito no penal y puede tratarse como una infracción en movimiento.

La legislación contempla una sanción base de US$60 para infracciones en movimiento que no exigen comparecencia obligatoria, salvo que otra norma establezca un importe diferente.

Sin embargo, ese monto no necesariamente representa el total final de la citación. Los cargos administrativos, costos judiciales y tarifas adicionales pueden variar según el condado, el tribunal y las circunstancias del caso.

Situación Regla aplicable Circular por debajo de 40 mph en una autopista sujeta a ese mínimo. Puede constituir una infracción. Circular por debajo de 50 mph en un tramo regulado con límite de 70 mph. Puede constituir una infracción. Manejar muy lento en otra vía y bloquear la circulación normal. Puede constituir una infracción. Reducir el ritmo por lluvia, peligro, congestión u otra razón de seguridad. La ley contempla esta excepción. Falta bajo la sección 316.183. Se trata como una infracción de tránsito en movimiento.

Las multas de tránsito en Florida pueden aplicarse por infracciones que muchos conductores pasan por alto. | Crédito: Facebook / Orlando Police Department

LO QUE DEBES RECORDAR AL MANEJAR EN FLORIDA

Para evitar confusiones, estas son las cuatro reglas principales:

40 mph es el mínimo establecido en determinadas autopistas del sistema interestatal nacional con cuatro o más carriles.

es el mínimo establecido en determinadas autopistas del sistema interestatal nacional con cuatro o más carriles. 50 mph es el requisito cuando el límite máximo publicado en ese sector es de 70 mph.

es el requisito cuando el límite máximo publicado en ese sector es de 70 mph. No hay una cifra universal para todas las calles y carreteras del estado.

Una marcha excesivamente baja puede generar una infracción si bloquea el movimiento normal y razonable, excepto cuando sea necesaria por seguridad o para cumplir la ley.

La respuesta corta es que ir despacio no siempre es ilegal en Florida, pero tampoco está permitido en cualquier escenario. En algunas autopistas existen mínimos expresos de 40 o 50 mph; en las demás vías, el conductor debe evitar convertirse en un obstáculo para la circulación.

El límite máximo no obliga a avanzar siempre a esa cifra. Ante lluvias fuertes, escasa visibilidad, congestión, obras viales o cualquier peligro, corresponde disminuir el ritmo y conducir de acuerdo con el entorno. La norma busca prevenir tanto el exceso como una marcha innecesariamente baja que afecte a otros automovilistas.