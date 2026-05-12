En Florida, donde una tarde de playa en Miami, una cena familiar en Hialeah, una salida por Doral o una reunión después del trabajo pueden terminar con un plan en carretera, la duda aparece más seguido de lo que parece: si otra persona va manejando, ¿un pasajero puede tomarse una cerveza, un vino o un trago dentro del vehículo sin arriesgarse a una multa? La pregunta no es menor, porque en un estado donde las normas de tránsito se aplican con bastante rigor, una costumbre que para muchos parece inofensiva puede convertirse en un problema legal. Y aunque en redes sociales suele circular la idea de que la restricción solo alcanza al conductor, en Florida la ley va más allá y también pone límites a los pasajeros, sobre todo cuando se trata de recipientes abiertos de alcohol dentro del auto.

LO QUE DICE LA LEY SOBRE EL ALCOHOL DENTRO DEL VEHÍCULO

La legislación de Florida prohíbe que el conductor consuma alcohol o tenga un recipiente abierto dentro de un vehículo motorizado mientras circula por una vía pública. Pero lo que muchas personas no saben es que la norma también puede alcanzar a los pasajeros.

En términos sencillos, si una botella, lata o vaso con alcohol ya fue abierto, no debe estar al alcance de los ocupantes del vehículo mientras este está en movimiento en la vía pública.

Siempre está prohibido beber alcohol si conduces un auto, pero, ¿qué hay de los demás pasajeros? (Foto: Freepik)

¿QUÉ SE CONSIDERA UN “RECIPIENTE ABIERTO”?

La ley contempla como recipiente abierto cualquier envase de alcohol cuya tapa haya sido retirada, cuyo sello esté roto o del que ya se haya consumido parte del contenido.

Algunos ejemplos comunes:

Botellas de vino ya descorchadas.

Latas de cerveza abiertas.

Vasos con licor o cócteles.

Botellas parcialmente consumidas.

Termos o recipientes que contengan bebidas alcohólicas.

LOS PASAJEROS TAMBIÉN PUEDEN METERSE EN PROBLEMAS

Aquí hay un punto importante que suele generar confusión. Mucha gente piensa que el copiloto puede beber sin inconvenientes porque no está manejando. Sin embargo, en la mayoría de los vehículos particulares, la ley de Florida no lo permite.

Por ejemplo, un pasajero sentado en el asiento delantero no debería ir consumiendo alcohol mientras otra persona conduce. Incluso si el conductor está completamente sobrio, la presencia de un recipiente abierto dentro del automóvil puede derivar en una sanción.

CUADRO RÁPIDO: LO PERMITIDO Y LO PROHIBIDO EN FLORIDA

Situación ¿Está permitido? Conductor con alcohol abierto en el auto No Pasajero bebiendo en automóvil particular No Transportar alcohol cerrado y sellado Sí Llevar una botella abierta en el maletero Sí Consumir alcohol en taxi o autobús autorizado Sí, en ciertos casos Beber dentro del auto estacionado en propiedad privada Sí

LAS EXCEPCIONES QUE SÍ CONTEMPLA LA LEY

Aunque las restricciones son estrictas, Florida sí reconoce algunas excepciones específicas. Una de ellas aplica para vehículos comerciales como taxis, limusinas o autobuses. En este tipo de transporte, los pasajeros pueden consumir alcohol según las regulaciones correspondientes.

También existe una excepción relacionada con las casas rodantes grandes. Si el vehículo mide más de 6,4 metros y cuenta con un área habitable separada, los pasajeros que viajen en esa sección pueden consumir bebidas alcohólicas legalmente.

Casos donde sí puede haber alcohol abierto:

Dentro de una limusina contratada.

En ciertos autobuses o servicios de transporte comercial.

En la zona habitable de una casa rodante grande.

En un vehículo estacionado dentro de propiedad privada.

¿QUÉ PASA SI LLEVAS UNA BOTELLA ABIERTA?

Este es otro escenario bastante común. Muchas personas salen de un restaurante y quieren llevarse una botella de vino que no terminaron, algo muy habitual después de una cena en zonas como Brickell, Kendall o Orlando, donde las salidas en grupo suelen cerrar con comida y brindis.

La buena noticia es que sí se puede transportar alcohol abierto, pero hay una condición clave: debe guardarse en un compartimento fuera del alcance de los ocupantes.

LUGARES RECOMENDADOS PARA GUARDAR ALCOHOL YA ABIERTO

El maletero.

Una guantera con seguro.

Un compartimento cerrado.

La parte trasera sin acceso inmediato desde los asientos.

Lo importante es que el conductor y los pasajeros no puedan acceder fácilmente a la bebida mientras el vehículo está en movimiento.

LAS MULTAS Y CONSECUENCIAS PUEDEN VARIAR

Aunque muchas veces se trata de infracciones menores, ignorar estas normas puede traer consecuencias económicas y complicaciones legales.

Dependiendo de la situación, las autoridades de Florida pueden emitir multas o incluso sumar cargos adicionales si detectan conducción imprudente o sospechas de manejar bajo los efectos del alcohol.

Además, si el conductor termina involucrado en un incidente vial, la presencia de alcohol abierto dentro del vehículo puede agravar el problema.

UN DETALLE IMPORTANTE QUE MUCHOS OLVIDAN

Algo que suele sorprender es que la ley también puede aplicarse cuando el vehículo está detenido en la vía pública. Es decir, no hace falta que el automóvil esté avanzando para que exista una infracción.

Por eso, antes de abrir una bebida dentro del carro, conviene revisar bien dónde está estacionado el vehículo y quién tiene acceso al alcohol.

Al final, la recomendación más segura siempre será sencilla: si hay alcohol de por medio, lo mejor es mantener las bebidas cerradas hasta llegar al destino. En Florida, esa pequeña precaución puede evitar multas, problemas legales y más de un mal momento.

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