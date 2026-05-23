Quedarse dormido al volante puede convertirse en una de las situaciones más peligrosas para cualquier conductor, especialmente durante viajes largos o después de jornadas agotadoras de trabajo. En Estados Unidos, miles de accidentes cada año están relacionados con la fatiga al manejar, por lo que muchos automovilistas buscan un lugar seguro donde detenerse y descansar antes de continuar el camino. En Nueva York, las áreas de descanso y centros de servicio de la autopista Thruway suelen ser una opción frecuente para quienes necesitan recuperar energías. Sin embargo, muchos conductores todavía tienen dudas sobre si realmente es legal dormir dentro del vehículo en estos espacios y cuánto tiempo pueden permanecer estacionados sin infringir la ley estatal.

Según explicó el director ejecutivo de la Autoridad de la Thruway, Frank G. Hoare, conducir con sueño provoca miles de accidentes al año y es completamente prevenible. Por ello, las autoridades recomiendan a los automovilistas descansar antes de continuar manejando.

¿Qué dice la ley de Nueva York sobre dormir en el auto?

La legislación del estado de Nueva York hace una diferencia importante entre conductores comerciales y no comerciales.

En el caso de los conductores comerciales, la ley permite estacionar durante la noche hasta por 10 horas en las áreas de servicio de la Thruway estatal. Para los conductores no comerciales, las reglas cambian: pueden permanecer estacionados hasta tres horas en una zona de descanso o servicio.

Aun así, las autoridades aclararon que los conductores sí pueden dormir dentro de sus vehículos mientras realizan un viaje por la Thruway. De acuerdo con funcionarios estatales, no existe un límite específico de tiempo para descansar o dormir dentro del automóvil durante el trayecto.

Las autoridades de Nueva York recomiendan detenerse si el conductor siente sueño al manejar. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las áreas de descanso no son para estancias largas

Aunque dormir en el auto está permitido, la Autoridad de la Thruway señaló que las plazas de servicio y áreas de descanso no fueron diseñadas para estacionamientos prolongados ni para permanecer varios días consecutivos.

Esto significa que los automovilistas pueden detenerse para descansar y evitar manejar cansados, pero no utilizar estos lugares como espacios permanentes para acampar o vivir temporalmente.

Dónde están las áreas de descanso en las autopistas de Nueva York

Nueva York completó recientemente un proyecto de renovación de 27 centros de servicio de la Thruway, con una inversión de 450 millones de dólares. Estas plazas cuentan con baños, gasolina, WiFi gratis y tiendas abiertas las 24 horas. Además, muchas incluyen estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos y diferentes opciones de restaurantes.

El estado también dispone de 12 áreas de estacionamiento y descanso, además de tres centros de bienvenida a lo largo de la autopista. Algunas ofrecen baños públicos, mientras que otras funcionan únicamente como espacios para detenerse brevemente.

Otras carreteras concurridas, como la Interestatal 81, también tienen áreas de descanso con estacionamiento y baños públicos. Algunas incluso incluyen máquinas expendedoras y zonas recreativas.

La ley estatal de Nueva York establece reglas distintas para conductores comerciales y particulares. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué tiendas de Nueva York permiten dormir en su estacionamiento

Además de las áreas oficiales de descanso, algunos conductores suelen utilizar estacionamientos privados para tomar una siesta o pasar la noche. Sin embargo, expertos recomiendan pedir autorización antes de hacerlo, ya que las políticas pueden variar según cada local.

Entre los establecimientos más conocidos por permitir ocasionalmente que viajeros descansen en sus estacionamientos aparecen:

Walmart

Cabela’s

Bass Pro Shops

Sam’s Club

Costco

Home Depot

Lowe’s

Las autoridades insisten en que, si un conductor siente sueño, lo más seguro siempre será detenerse y descansar antes de volver a manejar.

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