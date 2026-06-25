Cada año, millones de personas en Estados Unidos celebran el Día de la Independencia con reuniones familiares, parrilladas, música y espectáculos de fuegos artificiales. En Florida, esta fecha suele vivirse con un sabor muy particular: familias de origen cubano, puertorriqueño, mexicano, venezolano, colombiano y de otros países latinoamericanos se reúnen en patios, parques y complejos de apartamentos para ver cómo el cielo se llena de luces rojas, blancas y azules, mientras se escuchan conversaciones en español y se sirven platos como la carne asada, el arroz con frijoles, la yuca, las arepas o el lechón. En 2026 la conmemoración cobra un significado especial, ya que el país celebra el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, un acontecimiento histórico que ha impulsado festivales, conciertos y espectáculos de fuegos artificiales más grandes en todo el territorio nacional.

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En Florida, ciudades como Orlando, Miami, Tampa y Jacksonville tienen programados espectáculos profesionales de fuegos artificiales para el 4 de julio, con eventos organizados por las ciudades, condados y parques temáticos. Aun así, muchos residentes —incluyendo familias hispanas en lugares como Miami-Dade, Broward, Orange, Osceola o Hillsborough— prefieren comprar fuegos artificiales para utilizarlos en casa, en reuniones de barrio o en los complejos residenciales donde viven. Si estás pensando en hacerlo, conviene conocer con claridad qué permite la ley estatal, quiénes pueden comprar, cuáles son las fechas autorizadas y en qué situaciones pueden quedar prohibidos, incluso durante una fecha tan importante como esta.

¿ES LEGAL ENCENDER FUEGOS ARTIFICIALES EN FLORIDA EL 4 DE JULIO?

Sí, tal como señala Fox Orlando. La legislación de Florida permite el uso de fuegos artificiales de consumo en tres días específicos del año. De acuerdo a la ley estatal y a materiales informativos recientes, los residentes pueden utilizar fuegos artificiales de consumo únicamente en estas fechas:

Fecha Celebración 31 de diciembre Nochevieja / New Year’s Eve 1 de enero Año Nuevo / New Year’s Day 4 de julio Día de la Independencia / Independence Day

Esto significa que los residentes pueden comprar y utilizar fuegos artificiales legalmente durante estas festividades, siempre que respeten las normas de seguridad y cualquier restricción local vigente. Fuera de estos días, los dispositivos que se elevan y explotan en el aire se consideran uso ilegal de fuegos artificiales, lo que puede derivar en multas o sanciones.

Además, la venta de fuegos artificiales solo está autorizada en determinados periodos del año, lo que coincide con las temporadas de celebración más intensas.

Periodo de venta autorizado Fechas Temporada de verano Del 20 de junio al 5 de julio Temporada de invierno Del 10 de diciembre al 2 de enero

En la práctica, esto significa que muchos puestos temporales y tiendas especializadas aparecen en zonas muy frecuentadas por la comunidad hispana, como centros comerciales de Miami, Orlando o Tampa, o en grandes avenidas donde se instalan carpas de venta de fuegos artificiales.

El uso de pirotecnia es muy común para celebrar el Día de la Independencia en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿QUÉ TIPOS DE FUEGOS ARTIFICIALES SÍ ESTÁN PERMITIDOS?

La ley de Florida define un fuego artificial como cualquier composición combustible o explosiva diseñada para producir efectos visuales o sonoros. Entre los productos que pueden adquirirse legalmente para las fechas autorizadas se encuentran:

Petardos (firecrackers).

Cohetes (skyrockets).

Velas romanas (Roman candles).

Torpedos.

Cartuchos de fogueo.

Cañones de juguete que utilizan pequeñas cargas explosivas.

También existen otros artículos que no son considerados fuegos artificiales según la legislación estatal, pero cuyo uso está permitido todo el año, ya que se consideran “novelties” o dispositivos de menor riesgo.

Bengalas (sparklers).

Fuentes de chispas.

Snappers.

Glow worms.

Bombas de humo.

Party poppers.

Artefactos sonoros de entretenimiento.

Aunque estos productos suelen considerarse menos peligrosos, las autoridades recomiendan que siempre sean utilizados bajo supervisión de un adulto y lejos de niños pequeños y mascotas, ya que pueden causar quemaduras o sustos fuertes.

¿QUIÉNES PUEDEN COMPRAR FUEGOS ARTIFICIALES?

No cualquier persona puede adquirir estos productos en Florida: la normativa exige requisitos básicos de edad y de punto de venta. En términos generales, la ley se aplica así:

Requisito Condición Edad mínima para comprar 18 años Compra en establecimientos autorizados Obligatoria en tiendas y puestos con licencia Venta fuera de temporadas permitidas Prohibida, salvo excepciones limitadas

Las autoridades también recomiendan evitar la compra de productos caseros o de vendedores no autorizados —por ejemplo, personas que venden desde la cajuela del auto o sin ningún tipo de licencia— ya que pueden representar mayores riesgos de incendio, lesiones en manos y ojos o fallos peligrosos. Para la comunidad hispana que suele comprar en tiendas de barrio, plazas y puestos ambulantes, es clave verificar que el comercio esté autorizado y que los productos tengan etiquetado adecuado en inglés, incluso si tú los vas a usar en reuniones donde se habla principalmente español.

Solo los mayores de edad pueden comprar fuegos artificiales en Estados Unidos (Foto: Freepik)

LOS CASOS EN LOS QUE NO ESTÁ PERMITIDO UTILIZARLOS

Aunque el 4 de julio es una de las fechas autorizadas por la ley estatal, existen circunstancias especiales en las que el uso de fuegos artificiales puede quedar restringido. La principal excepción ocurre cuando un condado se encuentra bajo una prohibición de quemas, conocida como burn ban, que se activa cuando la sequía y el riesgo de incendios forestales son altos según el índice de sequía Keetch-Byram (KBDI).

Durante una prohibición de quemas no están permitidos:

Fogatas recreativas.

Quemas de jardín o de basura.

Hogueras.

Fuegos artificiales de uso personal, incluso en fechas autorizadas.

En estos casos, los espectáculos profesionales organizados por ciudades, parques o empresas privadas suelen continuar realizándose bajo permisos especiales, con equipos de bomberos y medidas adicionales de seguridad. En junio de 2026, algunos condados de Florida han activado o mantenido burn bans por sequía prolongada, y otros —como Polk County— han levantado sus prohibiciones después de registrar lluvias y una mejora en el índice KBDI.

Por ello, antes de encender cualquier fuego artificial conviene verificar si el condado donde se encuentra la celebración (por ejemplo, Miami-Dade, Orange, Osceola o Manatee) mantiene alguna restricción vigente, consultando la página del gobierno del condado, la oficina del sheriff o el Servicio Forestal de Florida.

EL LLAMADO DE LAS AUTORIDADES PARA EL 250.º ANIVERSARIO

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, ha recordado recientemente que, aunque las lluvias de las últimas semanas han ayudado a reducir las condiciones de sequía en muchas zonas del estado, el riesgo de incendios forestales continúa presente. Simpson ha señalado que no habrá una prohibición estatal de fuegos artificiales para el Día de la Independencia, pero ha pedido a los residentes y visitantes celebrar de manera responsable durante las actividades relacionadas con el aniversario número 250 de la independencia estadounidense.

El llamado se dirige especialmente a quienes planean encender fuegos artificiales de consumo en áreas residenciales, complejos de apartamentos y comunidades donde viven muchas familias hispanas, niños y personas mayores. Las autoridades insisten en que se debe evitar el uso de dispositivos caseros o ilegales, y priorizar los espectáculos profesionales organizados por ciudades, condados, iglesias y organizaciones comunitarias, que suelen tener mejores medidas de seguridad.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA CELEBRAR EL 4 DE JULIO

Más allá de lo que establece la ley, seguir medidas básicas de seguridad puede evitar accidentes graves, quemaduras, daños a la propiedad o incendios forestales. El Servicio Forestal de Florida y la Asociación de Sheriffs han difundido recomendaciones que se aplican tanto a residentes como a visitantes.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Leer siempre las instrucciones del fabricante antes de encender cualquier dispositivo.

Colocar los fuegos artificiales sobre superficies estables y planas, nunca en la mano o sobre objetos inestables.

Mantener distancia de viviendas, vehículos y vegetación seca; evitar áreas boscosas o con árboles.

Tener agua, una manguera o un extintor cerca en caso de emergencia.

No intentar volver a encender un artefacto que no funcionó; esperar y luego sumergirlo en agua antes de desecharlo.

Utilizar gafas y elementos de protección, especialmente para quien enciende los fuegos artificiales.

No consumir drogas ni sustancias que alteren los reflejos; las autoridades también recomiendan evitar el alcohol en quien manipula los dispositivos.

Desechar los restos después de mojarlos completamente y colocarlos en un contenedor seguro.

Comprar únicamente en comercios autorizados y evitar productos caseros o sin etiquetado.

Llamar al 911 ante incendios fuera de control o lesiones graves, y al número no emergencias del sheriff si se observan usos peligrosos o fuera de las fechas legales.

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