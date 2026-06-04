Cada año, miles de familias en Florida celebran el Día de la Independencia iluminando el cielo con fuegos artificiales. Sin embargo, este 2026 podría ser diferente. Aunque la ley estatal permite el uso de estos productos durante determinadas festividades, las severas condiciones de sequía y el aumento de incendios forestales han encendido las alarmas entre las autoridades. De hecho, funcionarios estatales ya advirtieron que podrían imponerse restricciones especiales para el fin de semana del 4 de Julio, una medida que rompería con una de las tradiciones más populares de la fecha en medio de una temporada considerada de alto riesgo para la propagación de incendios.

¿Por qué Florida podría restringir los fuegos artificiales este 2026?

Según Florida Today, la preocupación surge por la combinación de sequía extrema y actividad récord de incendios forestales. Según las autoridades, miles de incendios han consumido más de 141.000 acres de terrenos estatales y federales en lo que va del año.

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, advirtió el pasado 19 de mayo que el estado se acerca rápidamente a sus cifras anuales de incendios forestales cuando apenas está entrando en la temporada de mayor riesgo.

Antes de celebrar el 4 de Julio, los residentes de Florida deberán verificar si existen prohibiciones de quema en su condado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

“Florida ya está cerca de nuestros totales anuales de incendios forestales y apenas estamos entrando en la temporada alta”, señaló Simpson. Además, indicó que una prohibición de fuegos artificiales durante el fin de semana del Día de la Independencia es “absolutamente posible”.

¿Existe actualmente una prohibición estatal?

No. Hasta el momento no se ha emitido ninguna prohibición estatal para el 4 de Julio.

Sin embargo, muchos condados de Florida han permanecido bajo órdenes de restricción de quemas durante gran parte del año. Si estas medidas continúan vigentes cuando llegue la festividad, los residentes de esas jurisdicciones no podrán utilizar fuegos artificiales, bengalas ni otros artículos que produzcan llamas o chispas al aire libre.

Situación actual en Florida

Tema Situación ¿Son legales los fuegos artificiales en Florida? Sí, en condiciones normales y durante fechas permitidas ¿Hay una prohibición estatal vigente? No ¿Podría imponerse una restricción para el 4 de Julio? Sí, las autoridades no lo descartan ¿Qué podría impedir su uso? Las prohibiciones de quema activas en cada condado ¿Se pueden comprar durante una prohibición? Sí ¿Se pueden encender durante una prohibición? No

¿Qué son las prohibiciones de quema?

Las llamadas burn bans o prohibiciones de quema se activan cuando el Índice de Sequía Keetch-Byram alcanza los 500 puntos.

Este indicador mide la falta de humedad en el suelo y la vegetación en una escala que va de 0 a 800. Cuanto más alto es el número, mayor es el riesgo de que un incendio se inicie con facilidad, se propague rápidamente y sea más difícil de controlar.

Las restricciones suelen mantenerse hasta que las lluvias reduzcan significativamente el nivel de sequedad del terreno.

¿Qué actividades están prohibidas durante una prohibición de quema?

Aunque las reglas pueden variar ligeramente entre condados, generalmente se prohíben:

Fuegos artificiales y bengalas.

Fogatas.

Braseros y pozos de fuego.

Quemas controladas sin autorización.

Quema de basura doméstica o residuos de jardín.

Quema de escombros de construcción.

Fuegos al aire libre.

Hogueras.

Arrojar cigarrillos encendidos al suelo.

Algunas actividades agrícolas autorizadas por el Servicio Forestal de Florida pueden quedar exentas. Además, en ciertos lugares se permite cocinar en parrillas siempre que estén sobre superficies no inflamables y bajo supervisión constante.

¿Es legal comprar fuegos artificiales durante una prohibición?

Sí. La prohibición afecta el uso, no la compra.

Esto significa que los residentes pueden adquirir fuegos artificiales en las tiendas autorizadas, pero no encenderlos si viven en un condado donde exista una restricción de quema vigente.

¿Qué pasa si alguien viola una prohibición de quema?

Las consecuencias pueden ser serias.

Incumplir una prohibición de quema puede considerarse un delito menor, castigado con multas de hasta 500 dólares y/o hasta 60 días de cárcel.

La situación puede agravarse considerablemente si el uso de fuegos artificiales provoca un incendio forestal, especialmente si hay daños materiales o pérdidas humanas. En esos casos, las autoridades podrían presentar cargos mucho más severos.

Un 4 de Julio que podría ser diferente

Aunque los fuegos artificiales siguen siendo legales en Florida, este año existe una posibilidad real de que algunas comunidades no puedan utilizarlos debido al elevado riesgo de incendios. Todo dependerá de cómo evolucionen las condiciones de sequía y de cuántos condados mantengan activas sus prohibiciones de quema cuando llegue el Día de la Independencia. Para quienes planean celebrar con espectáculos pirotécnicos, será importante revisar las reglas locales antes de encender la primera mecha.

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