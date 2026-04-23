¿Quién no ha visto alguna vez una pickup avanzando por una carretera de Florida con personas en la parte trasera, sobre todo en trayectos cortos, paseos familiares o incluso en zonas rurales donde estas escenas todavía son bastante comunes? Para muchos, puede parecer una costumbre “de toda la vida”, algo que se asocia con paseos de fin de semana, visitas al campo o jornadas de trabajo, especialmente en estados como Florida, donde el vehículo forma parte del día a día de muchísimas familias hispanas. Pero ojo: que una práctica sea habitual no significa automáticamente que sea segura o que esté permitida en todos los casos.

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En Estados Unidos, y específicamente en Florida, la ley sí contempla ciertas excepciones, pero también pone límites bastante claros según la edad del pasajero, el tipo de vehículo y las condiciones del viaje. Por eso, si alguna vez te has preguntado si es legal ir en la parte trasera de una camioneta, aquí te explicamos qué dice la normativa y en qué situaciones podrías recibir una multa.

El cálido estado de Florida tiene normas bien claras sobre llevar pasajeros en la parte trasera de una camioneta (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

¿ES LEGAL VIAJAR EN LA PARTE TRASERA DE UNA CAMIONETA EN FLORIDA?

La respuesta corta es: depende. En Florida, la ley permite viajar en la parte trasera de una camioneta en algunos casos, pero no de forma libre ni para cualquiera. Todo depende de la edad de la persona, del diseño del vehículo y de si se cumple con las excepciones que marca la normativa estatal.

Lo que sí está permitido: si hablamos de personas mayores de 18 años, la ley de Florida es más flexible. En términos generales, sí pueden viajar en la parte trasera de una camioneta, siempre que no exista una restricción específica para ese caso.

Condiciones básicas:

Deben viajar sentados directamente sobre la superficie de la caja.

No pueden ir sobre objetos elevados como hieleras, cajas, muebles o cualquier otro soporte improvisado.

No es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en esa zona, aunque eso no significa que el viaje sea seguro.

En otras palabras, aunque la ley lo permita, eso no quiere decir que sea una buena idea, especialmente si el trayecto es por autopista, carretera rápida o en horas de tráfico pesado, algo muy común en zonas como Miami, Orlando, Tampa o en las vías que conectan comunidades hispanas del estado.

En el caso de los menores de edad, hay reglas mucho más estrictas. Cuando se trata de menores de 18 años, la norma cambia de manera importante. Aquí Florida aplica reglas más estrictas para proteger a los pasajeros más jóvenes.

Para que un menor pueda viajar en la parte trasera:

La camioneta debe contar con asientos adecuados.

Deben existir cinturones de seguridad disponibles.

El menor debe ir correctamente sujeto.

Esto significa que no basta con “hacer espacio” en la parte de atrás. La ley exige condiciones específicas para que el traslado sea legal.

EXCEPCIONES QUE SÍ PERMITE LA LEY

Hay casos puntuales en los que las restricciones se relajan. Estas excepciones existen, pero no aplican para cualquier situación cotidiana.

La ley puede permitirlo:

Durante un desfile o actividad pública autorizada.

En condados que hayan aprobado excepciones mediante votación.

En situaciones de emergencia médica, siempre que el menor esté acompañado por un adulto.

Estas excepciones suelen ser muy puntuales y no deben tomarse como una autorización general para transportar personas en la caja de una pickup.

MULTAS Y SANCIONES: LO QUE TE PUEDE COSTAR

No cumplir con estas normas puede traducirse en sanciones económicas. Aunque algunas multas no parecen muy altas, el verdadero problema está en el riesgo para los pasajeros y en el antecedente que puede quedar para el conductor.

Infracción Multa Llevar pasajeros ilegalmente en la caja US$30 Llevar personas en el capó, guardabarros o maletero US$60

Además del aspecto económico, una infracción de este tipo puede complicar la situación del conductor si ocurre un accidente o si la autoridad considera que hubo una conducta temeraria.

MÁS ALLÁ DE LA LEY: EL FACTOR SEGURIDAD

Aunque la ley de Florida permita ciertos casos, la seguridad sigue siendo el punto más importante. Un frenazo repentino, una maniobra inesperada o un choque leve pueden tener consecuencias graves para quien va en la parte trasera de una camioneta.

Por eso, incluso cuando la ley lo autoriza, muchos especialistas recomiendan evitar esta práctica, sobre todo si se trata de recorridos largos, carreteras de alta velocidad o viajes con niños. En un estado como Florida, donde el movimiento en carretera es constante y el clima puede cambiar rápido, tomar precauciones nunca está de más.

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