La reciente filtración de un cable del Departamento de Estado ha encendido las alarmas entre quienes están en proceso de solicitar una visa de inmigrante para vivir en Estados Unidos. Según reportes, los funcionarios consulares ahora deberán evaluar nuevas razones de inelegibilidad, entre ellas ciertas enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. La medida surge dentro de un paquete de criterios que también considera la edad del solicitante y la probabilidad de que dependa de asistencia social.

Hasta ahora, la evaluación médica para una visa se centraba en enfermedades infecciosas. Pero esta directriz introduce un giro: ya no se trata de evitar contagios, sino de determinar si una condición de largo plazo podría convertir al solicitante en una “carga pública”, un concepto que históricamente ha tenido fuertes implicaciones migratorias.

¿Una enfermedad crónica puede impedir que te otorguen la visa?

El abogado de inmigración José Guerrero lo explica sin rodeos: “La respuesta es sí”. Según detalla, el cambio radica en que afecciones como la diabetes o la obesidad, aunque no son contagiosas, podrían requerir atención médica continua o generar gastos que, a criterio del funcionario consular, lleven al solicitante a depender de beneficios del gobierno. Y bajo ese parámetro, la persona sería considerada inadmisible.

Lo preocupante, añadió Guerrero en Univision Noticias, es que esta vez la administración no siguió la tradición de publicar la propuesta en el Registro Federal para recibir comentarios públicos antes de implementarla. El cable simplemente llegó a las embajadas y consulados, y eso ha generado un ambiente de incertidumbre.

Muchas personas temen que su condición médica afecte la aprobación de una visa para EE.UU. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

¿Qué condiciones podrían considerarse “carga pública”?

Con la información disponible hasta ahora, las afecciones mencionadas incluyen:

Obesidad

Diabetes

Otras enfermedades crónicas que puedan requerir cuidados prolongados o tratamientos costosos

Guerrero admite que esto podría interpretarse como discriminatorio, especialmente considerando que millones de personas viven con estas condiciones y han sido tratadas tradicionalmente como situaciones médicas manejables, no como riesgos migratorios.

¿Cómo afecta esto a las familias que solicitan visas?

La preocupación es grande porque si el solicitante principal es negado, los familiares derivados, esposa, hijos, padres dependientes, también quedarían automáticamente afectados.

El abogado anticipa que podríamos ver una “tasa alta de negatorias en visas familiares”, especialmente en grupos donde estas enfermedades son comunes.

¿Qué se puede hacer para evitar la negación?

Aquí es donde la situación se vuelve más compleja. Guerrero lo resume así: “¿Qué le dices a una persona con obesidad? ¿Que pierda 30 libras en seis meses? ¿Y a alguien con diabetes, si la diabetes no se cura? Es difícil”.

La realidad es que no existen todavía excepciones, procedimientos alternativos ni guías claras para quienes busquen demostrar que sus condiciones están controladas o que no generarán dependencia del Estado.

Abogados advierten que los criterios para negar una visa para EE.UU. podrían endurecerse. | Crédito: a_Taiga / iStock / a_Taiga

¿Hay recursos legales si la visa es negada?

Las posibilidades son limitadas. Las decisiones consulares no tienen apelación, por lo que el solicitante no puede solicitar una revisión formal del rechazo.

Lo que sí podría ocurrir, según Guerrero, es que organizaciones o individuos presenten demandas en cortes federales, argumentando que los criterios son arbitrarios o caprichosos. Sin embargo, eso no ofrece una solución inmediata para quien reciba una negación hoy.

¿Serviría demostrar solvencia económica o seguro médico?

Es una posibilidad aún poco clara.Guerrero señala que podría llegar a existir una vía para demostrar que el solicitante no será una carga pública, ya sea por:

disponer de seguro médico ,

, o contar con solvencia económica comprobable.

Pero eso todavía no ha sido establecido oficialmente.El abogado espera que el Departamento de Estado amplíe pronto la información para ofrecer claridad ante tantas dudas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!