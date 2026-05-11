Tener una mascota en casa en Texas no es solo una costumbre: para muchas familias hispanas es parte de la vida diaria, como sacar al perro temprano antes del trabajo, llevar al gato al veterinario después de una jornada larga o preocuparse cuando el animal se asusta por los fuegos artificiales del 4 de Julio o por los truenos de una tormenta típica del estado. Por eso, cuando surge la duda sobre si el microchip es obligatorio, la respuesta importa más de lo que parece. En un lugar donde miles de personas se mudan cada año, donde hay barrios completos con dueños de mascotas y donde un animal perdido puede terminar en un refugio en cuestión de horas, entender qué dice la ley en Texas puede evitar multas, pero sobre todo puede ayudar a que un perro o un gato regrese a casa sano y salvo.

Muchas personas creen que no colocarle un microchip a un perro o a un gato ya es un delito en todo Texas, pero la realidad es más matizada. Aunque el estado no exige de forma general que todas las mascotas tengan microchip, sí hay ciudades que aprobaron ordenanzas locales con reglas, excepciones y sanciones para quienes no cumplan.

Las mascotas forman parte de las miles de familias en Texas, así que es importante registrarlos de la manera correcta para ubicarlos en caso se pierdan o alejen de casa (Foto: Freepik)

¿ES ILEGAL TENER UNA MASCOTA SIN MICROCHIP EN TEXAS?

Según un informa de My San Antonio, la respuesta corta es no. Actualmente, Texas no tiene una ley estatal que obligue de manera general a todos los dueños de perros y gatos a colocarles un microchip.

Eso sí, el panorama cambia según la ciudad. En Texas, los municipios pueden aprobar sus propias ordenanzas siempre que no contradigan la ley estatal. En la práctica, eso significa que en algunos lugares sí puede haber obligación de microchip, especialmente para animales domésticos que ya alcanzaron cierta edad.

En otras palabras: no tener microchip no es automáticamente ilegal en todo el estado, pero sí puede convertirse en un problema legal en ciudades donde la medida ya fue adoptada.

LO QUE DICE LA LEY ESTATAL

El Código de Salud y Seguridad de Texas, en la Sección 823.004, establece que refugios, agencias de rescate y otras instalaciones relacionadas deben escanear a los animales que llegan a su custodia para verificar si tienen microchip.

Esto muestra que el microchip ya forma parte del sistema oficial de control animal en Texas, sobre todo cuando una mascota se pierde y termina en manos de control animal o de una organización de rescate.

CIUDADES DE TEXAS DONDE SÍ ES OBLIGATORIO

Entre las ciudades más conocidas que ya incorporaron esta exigencia están:

Ciudad ¿El microchip es obligatorio? Edad mínima del animal San Antonio Sí Más de 4 meses Austin Sí Más de 4 meses

En ambos casos, las reglas aplican para perros y gatos domésticos. San Antonio también incluye a los equinos.

¿QUÉ PASA SI EL DUEÑO NO CUMPLE CON LA NORMA?

Las consecuencias cambian dependiendo de la ciudad, pero en general pueden ir desde multas hasta sanciones más altas si se repiten las infracciones.

Multas en San Antonio

En San Antonio, tener una mascota sin microchip registrado puede derivar en multas económicas.

Las sanciones pueden ir desde US$100 hasta US$2,000 en algunos casos. Además, si hay reincidencia en violaciones relacionadas con animales, las multas iniciales pueden ser de al menos US$500.

Multas en Austin

Austin también contempla sanciones para quienes incumplen la ordenanza. Las multas pueden variar entre US$10 hasta US$500. Si las autoridades consideran que hubo negligencia criminal, la cifra puede subir hasta US$2,000.

Excepciones que contempla la ley

No todas las personas están obligadas a colocar el microchip de inmediato. Algunas ciudades contemplan excepciones puntuales.

Por ejemplo, en San Antonio la obligación no aplica cuando:

La persona no reside en la ciudad y permanecerá menos de 60 días.

El dueño acaba de mudarse y lleva menos de 30 días viviendo allí.

La mascota fue encontrada o rescatada de forma temporal.

Existe una exención médica escrita por un veterinario autorizado.

Este punto es importante para quienes viajan con frecuencia, se mudan recién a Texas o adoptaron temporalmente a un animal que estaba en la calle.

¿QUÉ PASA CON LA MASCOTA SI NO TIENE MICROCHIP?

Más allá de la multa, el mayor riesgo aparece cuando el animal se pierde. Un perro o gato sin microchip tiene muchas menos posibilidades de volver con su dueño si termina en un refugio o si lo recoge control animal. El microchip funciona como una identificación permanente que permite acceder más rápido a los datos del propietario.

En Texas, muchos refugios y organizaciones de rescate escanean a los animales apenas los reciben. Sin ese pequeño dispositivo, el proceso para reunir a la mascota con su familia puede volverse mucho más lento y complicado.

¿CÓMO COLOCAR Y REGISTRAR UN MICROCHIP EN TEXAS?

El procedimiento suele ser sencillo y normalmente se realiza en clínicas veterinarias, refugios comunitarios y organizaciones de protección animal.

Algunos lugares conocidos que ofrecen este servicio son:

Animal Defense League.

San Antonio Humane Society.

El proceso generalmente incluye:

Implantación del microchip bajo la piel.

Registro del código en una base de datos.

Asociación de los datos del dueño con el animal.

Y aquí hay un detalle clave que muchas personas pasan por alto: colocar el microchip no siempre significa que ya quedó registrado de manera oficial. En algunos casos, el dueño debe completar el registro por internet por su cuenta.

¿POR QUÉ CADA VEZ MÁS CIUDADES IMPULSAN ESTA MEDIDA?

Las autoridades locales suelen defender esta medida porque ayuda a:

Reducir el abandono animal.

Facilitar la reunificación con los dueños.

Disminuir costos en refugios.

Mejorar el control sanitario.

Identificar más rápido mascotas robadas o perdidas.

Además, organizaciones de bienestar animal llevan años promoviendo el microchip porque lo consideran una forma de identificación más segura que las placas tradicionales, que pueden perderse con facilidad.

Al final, aunque Texas no castiga de manera estatal a quienes tienen mascotas sin microchip, sí vale la pena revisar las reglas de cada ciudad. Y viendo cómo avanzan estas ordenanzas en lugares como San Antonio y Austin, no sería raro que más municipios adopten medidas similares en los próximos años.

Para millones, los gatos son su mascota favorita (Foto: AFP) / EMMANUEL DUNAND

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