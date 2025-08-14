En estos días, varios arrestos de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido calificados de injustos o sin fundamento . Recientemente, una madre lactante de Twin Cities, Minnesota, lleva tres semanas bajo custodia y aún se desconoce si conseguirá su libertad. Lo llamativo es que su abogado calificó esta detención como “ilegal”.

Se trata de Antonia Aguilar Maldonado, una ciudadana salvadoreña que fue detenida por las autoridades migratorias el pasado 17 de julio. Actualmente, está recluida en la cárcel del Condado de Kandiyohi. Ella tiene dos hijos que aún necesitan de su cuidado, especialmente el último, quien requiere ser amamantado.

Ante este caso, sus representantes legales presentaron una petición de hábeas corpus para impugnar su detención continua. Argumentaron que Antonia ya debería estar libre bajo fianza debido a la decisión previa de un juez de inmigración el pasado 31 de julio. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una suspensión automática, lo que ha provocado que aún siga encarcelada.

“He llevado más de 1,000 casos ante los tribunales de inmigración y, en todos mis años, nunca había visto algo así, especialmente cuando alguien está amamantando. Tiene un bebé pequeño en casa, no tiene antecedentes penales. Va en contra de las políticas de ICE”, declaró Gloria Contreras, una de las representantes legales de Antonia Aguilar.

Gloria Contreras considera que su clienta está recluida "ilegalmente. (Crédito: WCCO - CBS Minnesota / YouTube)

Su detención ha generado conmoción

Antonia Aguilar llegó a Estados Unidos en el 2017 siendo una adolescente. Si bien en el 2019 recibió una orden de deportación en su contra por no asistir a una audiencia migratoria, un juez de inmigración reabrió su caso tras determinar que no fue notificada.

Fue así que pudo permanecer en el territorio estadounidense. Había solicitado asilo, obtuvo una autorización de trabajo y no cuenta con algún antecedente penal, ya que ha cumplido con las normas de este país, pero su arresto ha causado sorpresa.

Actualmente, la ciudadana de 26 años se siente triste por estar lejos de su familia y angustiada ante la incertidumbre si seguirá residiendo en Estados Unidos o será deportada a El Salvador, su país natal.

Antonia Aguilar llegó a los Estados Unidos cuando tenía 17 años. (Crédito: WCCO - CBS Minnesota / YouTube)

La detención es considerada “legal”

En los documentos judiciales, la Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Antonia Aguilar está detenida legalmente, pues está respaldada por la ley, los reglamentos y la Constitución. Además, añadieron que ella no cuenta con el estatus legal necesario para permanecer en este país.

