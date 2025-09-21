Como una muestra de rechazo ante los operativos migratorios y deportaciones masivas , grupos de manifestantes realizaron una protesta en los exteriores de un centro de detención de ICE, situado en el Condado de Johnson. Debido a la intensidad de los reclamos, se presenció un tiroteo que hirió a uno de los agentes federales. El hecho provocó que, al menos, 17 personas terminen arrestadas. Sin embargo, uno de ellos aclama que está libre de cualquier acto que se le acusa.

Darío Sánchez, un maestro del Distrito Escolar Independiente de Dallas, acepta que estuvo presente en esta manifestación, pero alega que en ningún momento fue partícipe de este acto violento. Al contrario, su propósito fue protestar de manera pacífica.

“No he cometido ningún delito. No tenía idea de que hubiera ocurrido algo violento. Mi postura política no se centra en la violencia ni nada parecido”, declaró a CBS News Texas.

Darío Sánchez acepta que participó en dicha protesta, pero no realizó algún acto vandálico. (Crédito: CBS TEXAS / YouTube)

Un arresto sorpresivo

Este ciudadano no imaginó que sería señalado como uno de los responsables de este incidente y, peor aún, que los agentes policiales llegarían a su domicilio en Irving e irrumpan con el propósito de detenerlo.

Darío recuerda que quedó totalmente sorprendido al notar la presencia de estos oficiales tácticos en el interior de su hogar. Es más, imaginó por un momento que buscaban a un criminal con delitos graves. Él y su novia fueron enmarrocados.

Si bien Darío fue liberado bajo fianza, aún se están realizando investigaciones para determinar si tiene culpabilidad. (Crédito: CBS TEXAS / YouTube)

Ahora se encuentra en libertad bajo fianza de $150,000. Sin embargo, está acusado junto a otras 6 personas de complicidad. Según la fiscalía estatal, Sánchez habría manipulado pruebas con el fin de eliminar cualquier evidencia de mensajería cifrada durante la investigación.

En el hipotético caso de que se compruebe su culpabilidad, Darío Sánchez podría enfrentar una condena entre 5 y 99 años en prisión. A pesar de este difícil panorama, él mantiene las esperanzas de que se evidenciará su inocencia.

