María está viviendo una situación angustiante desde hace varios días. Sucede que no tiene conocimiento alguno sobre el paradero de su esposo, quien terminó bajo arresto durante una parada de tráfico en Aurora. Desconoce si está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la situación es mucho peor de lo que imagina.

En una conversación con Univision Chicago, esta madre hispana de tres hijos recuerda la última conversación que tuvo con su pareja. En dicho día, el hombre se despidió de ella para dirigirse hacia su trabajo, como era de costumbre; sin saber que sería la última interacción que tendrían.

Repentinamente, una vecina suya le toca su puerta y le notifica que su esposo había aparecido en los noticieros, pues había sido detenido. Por un momento, lo dudó hasta que logró confirmarlo por el vehículo que usaba.

Por seguridad, esta madre inmigrante decidió no mostrar sus rasgos físicos. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Desde aquel momento, María indicó que solo ha recibido un llamado del padre de sus hijos, informándole que efectivamente estaba bajo arresto. No le brindó más detalles al respecto ni en qué centro de detención está recluido.

“Es muy difícil todo para mí. Lo único que pido de mi esposo es saber de él y, si no nos quieren aquí, nos iremos”, fueron las palabras de esta madre inmigrante que decidió no revelar su identidad.

La dura realidad que está afrontando la extranjera le ha obligado a considerar la idea de abandonar Estados Unidos , pues teme que ella sea la siguiente arrestada y que sus tres menores hijos queden a la deriva. Por ello, ha decidido que no vayan más a la escuela.

Este es el preciso momento que distintos uniformados de inmigración detienen al esposo de María. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Otro caso de agresión en Aurora

Rubén Morales fue otro de los inmigrantes hispanos que experimentó la fuerza excesiva de los agentes federales de inmigración. Según sus palabras al medio citado, una simple pregunta ocasionó que estos efectivos le generen lesiones en distintas partes de su cuerpo.

“Fue una experiencia aterradora. Me atacaron por preguntarles ‘¿Qué hacen aquí?’. Estaban frente a una escuela primera, no tenían placas, ni chalecos, ni cámaras. Me rociaron gas pimienta, me tiraron al suelo y me golpearon varias veces", contó el agraviado.