Planificar un viaje a los Estados Unidos requiere de mucha atención. Por ejemplo, el más importante de todo es el estado legal de tu visa americana . De manera frecuente, existe una confusión entre la fecha de vencimiento del visado y el tiempo de estancia permitido , lo que podría generar confusiones en los puntos de entrada al país. Por esa razón, es necesario que comprendas la información en tu documento y así evites cualquier inconveniente. En esta nota, te explicaré el procedimiento para que verifiques si tu permiso aún sigue válido.

La visa de turista para este país, clasificada bajo la categoría B1/B2, es el documento que autoriza a cualquier inmigrante ingresar al territorio estadounidense con el fin de realizar actividades de recreación, encuentros con familiares o gestiones comerciales de breve estancia .

Si bien el periodo de validez de esta autorización suele alcanzar un máximo de 10 años en la mayoría de casos, esta vigencia no se aplica de igual forma para todos los solicitantes del proceso; esto lo determina un oficial consular de la Embajada o del Consulado de EE.UU. al finalizar la entrevista.

Entonces, en caso el funcionario encargado determina que el solicitante no cumple totalmente con los requisitos establecidos, cuenta con la facultad de autorizar una visa con una validez menor a lo establecido originalmente.

En la mayoría de casos, el cónsul suele otorgarte una visa con una vigencia de hasta 10 años. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde revisar la vigencia de tu visa americana

Aunque los oficiales consulares te pueden comunicar la aprobación de tu visa de manera verbal, la única manera para que confirmes la vigencia de tu documento será mediante la revisión física cuando te lo entregan.

Para que verifiques la validez de tu visado americano, necesitas observar los dos campos situados en la parte bajo del documento físico: ‘ Date of Issue ’, donde figura la fecha de emisión, y ‘ Expires On ’, el cual precisa el día exacto en que el permiso deja de ser legalmente válido .

Es importante que sepas cuál es la fecha de vencimiento de tu visa americana; de esa manera, podrás renovarla con anticipación. (Crédito: iStock) / BanarTABS

Cuándo y cómo renovar tu visa americana de turista

En caso identifiques que tu visa está próximo a expirar, tienes la posibilidad de iniciar su renovación hasta con un año de anticipación. Asimismo, el DOS te puede ofrecer un programa de exención de entrevista que te permite actualizar tu documento sin asistir presencialmente al consulado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí