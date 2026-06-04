Los controles de alcoholemia son una presencia habitual en las carreteras de Florida: aparecen en torno a fechas festivas (Memorial Day, 4 de julio), durante Spring Break en Miami Beach y Daytona, en operativos nocturnos alrededor de clubes en Miami y Orlando, y en entradas a eventos masivos como partidos en el Hard Rock Stadium o festivales latinos. Si conduces por I-95, la I-4 o las arterias de South Florida, es probable que en algún momento te topes con un DUI checkpoint; saber qué debes y no debes hacer no solo evita multas, sino que también protege tus derechos. En este artículo explicamos, en lenguaje claro y con ejemplos reales, qué exige la ley de Florida sobre detenerse, identificarse y someterse a pruebas, así como las consecuencias de negarse —información útil para familias que van a las reuniones de domingo, trabajadores de turnos nocturnos y jóvenes que salen a bailar.

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¿ES OBLIGATORIO DETENERSE EN UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA EN FLORIDA?

Sí. Si un oficial indica que debe detenerse en un control de alcoholemia (DUI checkpoint), el conductor está obligado a hacerlo. En la práctica esto significa detener el vehículo de manera segura y atender las instrucciones del agente. No obedecer una orden legítima de un agente puede acarrear una detención adicional o cargos por desobediencia.

Documentos que pueden solicitar:

Documento ¿Es obligatorio presentarlo? Licencia de conducir Sí Registro del vehículo Sí Comprobante de seguro (si es solicitado) Sí Identificación adicional Depende de la situación

Hay oficiales de la policía que realizarán una prueba de alcoholemia en el lugar si es que lo consideran necesario (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LEY DE CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO EN FLORIDA

La ley de consentimiento implícito establece que, al usar una licencia de conducir en Florida, aceptas someterte a determinadas pruebas químicas si existe causa probable para una investigación por DUI. Esa condición se aplica especialmente cuando la policía tiene razones fundadas para creer que estás bajo la influencia de alcohol o drogas.

Pruebas incluidas en el consentimiento implícito:

Prueba de aliento (breath test).

Prueba de sangre en determinadas circunstancias (por ejemplo, si hay lesiones graves o si se niega el breath test).

Prueba de orina cuando la ley lo permita.

¿SE PUEDE RECHAZAR UNA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA?

Sí, un conductor puede negarse a realizar una prueba química en la vía, pero hacerlo tiene consecuencias administrativas directas sobre la licencia de conducir.

Consecuencias de rechazar una prueba química (suspensión de licencia):

Situación Suspensión de licencia Primera negativa 1 año Negativa posterior tras una suspensión previa 18 meses

Además de la suspensión administrativa, la negativa no impide que la fiscalía presente cargos por DUI usando otras pruebas (observaciones del oficial, pruebas de campo, resultados de sangre obtenidos con orden judicial, cámaras, testigos).

PRUEBAS DE SOBRIEDAD EN EL LUGAR (FIELD SOBRIETY TESTS)

Las pruebas de coordinación física (caminar en línea recta, mantenerse en una pierna, seguimiento ocular) se utilizan para que el agente evalúe si existe causa probable para arrestar por DUI. En Florida, una persona generalmente no está obligada a realizar estas pruebas en la carretera. No obstante, negarse puede motivar que el oficial solicite otras pruebas o busque causa probable basada en otras observaciones (olor a alcohol, comportamiento, ojos inyectados, conducción errática).

¿SE PUEDE EVITAR LEGALMENTE UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA?

Sí, siempre que la maniobra sea legal y segura. Cambiar de ruta para evitar un retén es una práctica permitida si no se cometen infracciones ni maniobras peligrosas. Sin embargo, una conducta evasiva o una maniobra brusca podría atraer la atención de la policía y desencadenar otra parada.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES EN FLORIDA

Mantén tu licencia, registro y seguro al alcance y en buen estado.

Si el oficial te pide que te detengas en un checkpoint, hazlo de forma segura y con calma.

Puedes negarte a hacer pruebas físicas en la vía; dilo en voz clara y respetuosa: “I decline the field tests” (puedes usar español si te ayuda a comunicarte, pero intenta mantener la calma).

Recuerda que negarte a someterte a pruebas químicas puede generar suspensión administrativa automática de tu licencia.

Si eres visitante o no hablas inglés con fluidez, pide asistencia o un intérprete si es necesario; registra cualquier detalle relevante después del incidente.

Lo recomendable siempre será mantener una correcta conducta frente el volante y respetar las indicaciones de las autoridades (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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