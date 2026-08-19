Los conductores que se desplazan a diario por el Bronx, Brooklyn y Queens —para ir al trabajo, dejar a sus hijos en la escuela, hacer entregas o encontrar estacionamiento— deberán prestar más atención a los carriles exclusivos, las paradas y las zonas donde suele haber doble fila. Desde el lunes 17 de agosto de 2026, las rutas Bx21, B8, B9 y Q101 iniciaron un período de advertencia de 60 días dentro del programa Automated Camera Enforcement (ACE) de la Metropolitan Transportation Authority (MTA). La tecnología, instalada a bordo de los autobuses, registra a vehículos que dificultan el tránsito del transporte público; tras la fase informativa, las infracciones podrán enviarse por correo y costar entre US$50 y US$250.

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La medida tiene un impacto directo en sectores donde miles de familias latinas, trabajadores, estudiantes y adultos mayores dependen del transporte público para conectar con el subway, acudir a una cita médica, hacer compras o llegar a su turno. En vecindarios con gran presencia hispana, como partes del Bronx, Bushwick, Sunset Park, Jackson Heights y Astoria, el autobús sigue siendo una pieza esencial de la rutina diaria. La MTA sostiene que despejar las paradas y vías preferenciales ayuda a mejorar la velocidad, la seguridad y la accesibilidad del servicio.

Con la incorporación de estas cuatro líneas, ACE llegará a 71 rutas y más de 2,000 unidades equipadas, una cifra equivalente a cerca de un tercio de toda la flota de la agencia. La ampliación forma parte de la estrategia Next Stop: Fast Buses, Better Service, creada para reducir demoras causadas por vehículos particulares.

La MTA continúa ampliando su programa ACE en los buses de la ciudad (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS RUTAS?

Como informó la MTA, las líneas que comenzaron su fase de advertencia el 17 de agosto de 2026 son las siguientes:

Ruta Borough Inicio del período de advertencia Bx21 Bronx 17 de agosto de 2026 B8 Brooklyn 17 de agosto de 2026 B9 Brooklyn 17 de agosto de 2026 Q101 Queens 17 de agosto de 2026

Estas incorporaciones elevan a 18 el número de rutas agregadas al programa durante 2026. El plan contempla expandir el uso de cámaras a 25 líneas entre 2026 y 2027, con el objetivo de agilizar los recorridos y disminuir bloqueos en zonas de alta congestión.

¿QUÉ SANCIONAN LAS CÁMARAS ACE?

El sistema no está diseñado para detectar cualquier falta de tránsito. Su objetivo es identificar conductas que interfieren con el paso de los autobuses y con el acceso de los pasajeros a las paradas.

Las principales acciones que pueden generar una notificación son:

Circular, detenerse o estacionarse en un carril exclusivo para buses.

Detenerse o estacionarse dentro de una parada de autobús.

Hacer doble fila en calles recorridas por servicios con ACE.

Impedir que una unidad pueda acercarse a la acera.

La intención es evitar una escena frecuente en la ciudad: un auto detenido frente a un punto de ascenso, una van de reparto ocupando parte de la calle o un vehículo usando la vía preferencial para avanzar entre el tráfico. Cuando eso ocurre, los pasajeros pueden perder tiempo y el conductor del autobús debe alejarse de la acera para recogerlos o dejarlos.

El objetivo del programa ACE de la MTA es evitar que los buses de Nueva York retrasen su circulación por invasión de otros vehículos en los carriles exclusivos para el transporte público (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

DIFERENCIA ENTRE CÁMARAS MÓVILES Y FIJAS

Conviene distinguir las cámaras instaladas en los vehículos de la MTA de los equipos fijos que el New York City Department of Transportation coloca en determinadas avenidas.

Sistema Ubicación Infracciones que puede detectar Cámaras ACE A bordo de buses de la MTA Obstrucción de vías preferenciales, paradas y doble estacionamiento Cámaras fijas En puntos específicos de algunas calles Principalmente incumplimientos en carriles exclusivos

Los equipos móviles acompañan el recorrido de cada unidad, mientras que los fijos permanecen en un solo punto. Ambos mecanismos buscan mantener despejadas las zonas destinadas al transporte público.

¿CUÁNTO CUESTA UNA MULTA?

Las sanciones son progresivas. El importe aumenta si el propietario acumula faltas elegibles dentro de un período de 12 meses.

Infracción dentro de 12 meses Multa Primera US$50 Segunda US$100 Tercera US$150 Cuarta US$200 Quinta y siguientes US$250

Por eso, una primera notificación no costará lo mismo que una posterior. El esquema busca desalentar la reincidencia de quienes ocupan áreas reservadas para el paso de autobuses o bloquean puntos de ascenso y descenso.

Si la deuda no se paga dentro del plazo indicado, pueden aplicarse cargos adicionales. En determinados casos, la ciudad puede colocar un inmovilizador al vehículo, remolcarlo o impedir la renovación de su registro.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁN LAS MULTAS?

El período de advertencia comenzó el 17 de agosto de 2026 y se extenderá durante 60 días. En esa primera etapa, quienes incumplan las reglas recibirán una notificación informativa en lugar de una sanción económica.

Una vez concluido ese plazo, las infracciones elegibles podrán derivar en cargos monetarios. Por ello, la instalación de los equipos no significa que toda detección registrada desde el primer día termine de inmediato en una multa de US$50.

La fase inicial busca que los automovilistas conozcan el cambio antes de que entre en vigor la aplicación plena de las penalidades. Para quienes manejan en estas zonas, revisar las señales y prestar atención a la pintura de la calle puede evitar una sorpresa en el buzón.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PERMANECER UN VEHÍCULO?

Las reglas contemplan tiempos mínimos antes de emitir ciertos avisos. No toda entrada momentánea a una vía exclusiva termina necesariamente en una sanción.

Conducta Tiempo mínimo Condición Obstruir un carril de buses Más de 5 minutos Debe ser observado por dos buses Bloquear una parada Más de 2.5 minutos Debe ser observado por dos buses Estacionarse en doble fila Más de 2.5 minutos Debe ser observado por dos buses

Los casos por doble estacionamiento, bloqueo de una parada u obstrucción de un carril pueden emitirse una vez cada dos horas si la conducta persiste y se cumplen los requisitos del programa.

Existen excepciones limitadas. Un conductor puede ingresar a la vía reservada para hacer el siguiente giro a la derecha, acceder a una entrada o realizar rápidamente el ascenso y descenso de pasajeros cuando esté permitido. Sin embargo, permanecer esperando a alguien, detenerse para revisar el teléfono o realizar entregas puede terminar en una notificación.

¿LAS MULTAS SUMAN PUNTOS A LA LICENCIA?

No. Los avisos generados mediante ACE son sanciones civiles y no infracciones de tránsito en movimiento emitidas por un policía. Por ese motivo, no agregan puntos al historial de conducción ni deberían afectar la tarifa del seguro.

Sin embargo, ignorar una deuda puede traer consecuencias administrativas. Los montos pendientes pueden sumar recargos y, eventualmente, derivar en medidas contra el vehículo registrado a nombre del propietario.

Antes de enviar la notificación, un empleado de la ciudad revisa el material captado por la cámara. Esto busca confirmar que la falta cumpla con las condiciones necesarias antes de formalizar el cargo.

¿SE PUEDE DISPUTAR UNA MULTA?

Sí. Quien considere que recibió una notificación por error puede solicitar una audiencia y presentar su defensa de acuerdo con las instrucciones indicadas en el aviso.

Entre las circunstancias que pueden ser relevantes al momento de impugnar un caso se encuentran una emergencia médica, una falla mecánica repentina, el cumplimiento de instrucciones de un agente o determinadas operaciones de carga y descarga comercial permitidas por las normas.

Las notificaciones incluyen los datos necesarios para iniciar el trámite. El propietario también puede revisar la evidencia disponible, como fotografías o video, antes de decidir si paga o disputa el caso.

¿POR QUÉ NUEVA YORK AMPLÍA LAS CÁMARAS?

La MTA sostiene que un automóvil bloqueando una parada o una vía reservada no afecta solo a quien maneja. También puede retrasar a decenas de pasajeros que dependen de ese servicio para llegar al trabajo, la escuela, una cita médica o una conexión con el subway.

La agencia afirma que, cuando el programa se combina con carriles exclusivos y mejoras en la infraestructura, algunos tramos han registrado incrementos de velocidad cercanos al 30%. El objetivo es reducir los obstáculos que hacen perder minutos en trayectos que, para muchos neoyorquinos, forman parte de su día a día.

También existe un componente de accesibilidad. Cuando un auto ocupa el espacio junto a la acera, el autobús puede no lograr acercarse lo suficiente para facilitar el ingreso de personas que usan silla de ruedas, andadores o coches de bebé.

Con la llegada de ACE a Bx21, B8, B9 y Q101, Nueva York amplía una estrategia que ya está presente en los cinco boroughs. Para evitar inconvenientes, los conductores deben revisar la señalización, no detenerse en áreas reservadas y recordar que, tras los 60 días de advertencia, una conducta que antes pasaba inadvertida puede terminar convertida en una multa enviada por correo.

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