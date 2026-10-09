Para las familias de la ciudad de Nueva York que organizan su semana entre los turnos de trabajo, la recogida de los niños de la escuela y las actividades después de clases, octubre traerá un cambio que conviene anotar desde ahora. Los planteles de NYC Public Schools (NYCPS) permanecerán cerrados el lunes 12 de octubre de 2026, por lo que los estudiantes disfrutarán de tres días consecutivos de descanso al sumarse el sábado y el domingo. La pausa permitirá coordinar el cuidado de los pequeños con los abuelos, compartir una comida en casa o planear una salida sin la prisa de regresar temprano por las tareas. El retorno a las aulas está previsto para el martes 13, de acuerdo con el calendario del distrito.

El cierre corresponde al Día de la Herencia Italiana y al Día de los Pueblos Indígenas, celebración que figura en la programación oficial como Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day. No se trata de una suspensión extraordinaria, sino de una fecha contemplada para el año escolar 2026-2027.

NYC Public Schools tiene definido no impartir clases el 12 de octubre (Foto: Magnific)

¿CUÁNDO SERÁN LOS TRES DÍAS SIN CLASES EN NUEVA YORK?

El fin de semana largo se extenderá del sábado 10 al lunes 12 de octubre. Solo la última jornada corresponde a un cierre escolar programado; las dos anteriores forman parte del descanso habitual.

Fecha Día Situación 10 de octubre de 2026 Sábado Fin de semana 11 de octubre de 2026 Domingo Fin de semana 12 de octubre de 2026 Lunes Escuelas cerradas por el Día de la Herencia Italiana y el Día de los Pueblos Indígenas

Los alumnos retomarán sus actividades el martes 13 de octubre, conforme a la programación regular. Quienes deban coordinar la recogida o el cuidado después de clases tendrán que organizar el regreso a la rutina desde esa fecha.

¿A QUÉ ESCUELAS SE APLICA EL CIERRE DEL 12 DE OCTUBRE?

La medida comprende los planteles administrados por NYCPS que atienden desde 3-K hasta el grado 12 en los cinco boroughs: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Su alcance se limita a la ciudad de Nueva York y no debe interpretarse como un anuncio para todos los distritos del estado.

Si tu hijo asiste a alguno de los siguientes centros, consulta directamente con la institución para conocer su programación:

Escuelas privadas.

Instituciones parroquiales o religiosas.

Planteles charter.

Centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York, conocidos como NYCEEC.

Programas de cuidado infantil familiar, o Family Childcare Programs.

Esta distinción resulta útil para quienes acuerdan la recogida con un pariente o una persona de confianza: las fechas de otro centro educativo no necesariamente coinciden con las del sistema público municipal.

La ciudad de Nueva York tiene definido un día extra de descanso (Foto: New York City Public Schools)

¿HABRÁ OTROS DÍAS SIN CLASES DURANTE OCTUBRE?

El 12 de octubre es el único cierre general previsto para ese mes en el calendario 2026-2027. La siguiente suspensión de actividades será el miércoles 11 de noviembre, por el Día de los Veteranos, conocido en Estados Unidos como Veterans Day.

Antes de ese feriado habrá cambios que también pueden afectar la organización del hogar. El martes 3 de noviembre, Día de Elecciones, todos los estudiantes tendrán enseñanza a distancia. Dos jornadas después, las primarias y los centros de prekínder adelantarán la salida debido a las reuniones de padres y maestros.

Estas son las próximas fechas que conviene tener presentes:

12 de octubre: Día de la Herencia Italiana y Día de los Pueblos Indígenas; escuelas cerradas.

3 de noviembre: Día de Elecciones, o Election Day; clases remotas para todos los estudiantes.

5 de noviembre: reuniones de padres y maestros en primarias y centros de prekínder; los alumnos de esos planteles saldrán tres horas antes.

11 de noviembre: Día de los Veteranos; escuelas cerradas.

12 de noviembre: reuniones de padres y maestros en escuelas intermedias y programas del Distrito 75; salida tres horas antes para esos estudiantes.

26 y 27 de noviembre: receso de Acción de Gracias, o Thanksgiving; escuelas cerradas.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS CLASES EL 3 DE NOVIEMBRE?

El martes 3 de noviembre no será un día libre. Aunque los alumnos no acudirán a sus planteles, deberán participar en la enseñanza remota prevista por NYCPS para Election Day. La diferencia importa para quienes necesitan organizar el cuidado de sus hijos mientras trabajan: permanecer en casa no significa que se cancelen las actividades académicas.

Las familias deberán revisar las instrucciones de su centro educativo sobre horarios, acceso y tareas. El calendario general establece la modalidad a distancia, pero no detalla cómo se desarrollarán las sesiones de cada grupo.

CALENDARIO DE CIERRES, CLASES REMOTAS Y SALIDAS ANTICIPADAS

Además de los feriados, noviembre incluye reuniones de padres y maestros que modificarán el horario de determinados planteles. La siguiente tabla distingue las jornadas sin actividad académica de aquellas con enseñanza remota o asistencia presencial más corta.

Fecha de 2026 Evento ¿Cómo será la jornada escolar? 12 de octubre Día de la Herencia Italiana y Día de los Pueblos Indígenas Escuelas cerradas 3 de noviembre Election Day Clases remotas para todos los estudiantes 5 de noviembre Reuniones de padres y maestros en primarias y centros de prekínder Clases presenciales con salida tres horas antes en esos planteles 11 de noviembre Veterans Day Escuelas cerradas 12 de noviembre Reuniones en escuelas intermedias y programas del Distrito 75 Clases presenciales con salida tres horas antes para esos alumnos 20 de noviembre Reuniones en high schools y escuelas K–12 y 6–12 Clases presenciales con salida tres horas antes en esos centros 26 y 27 de noviembre Receso de Thanksgiving Escuelas cerradas

NYCPS advierte que las fechas de las reuniones de padres y maestros pueden variar según la institución. Antes de cambiar un turno laboral o acordar quién recogerá a los niños, conviene confirmar el aviso del docente o de la dirección. La programación oficial también está disponible en español para quienes prefieren consultarla en ese idioma