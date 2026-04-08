Amazon anunció el lunes que alcanzó un nuevo acuerdo con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para la entrega de paquetes. Según fuentes cercanas, la agencia postal conservará alrededor del 80% de los envíos que actualmente realiza para la compañía, su mayor cliente. Este resultado es mucho mejor de lo que se temía semanas atrás, pues informes previos señalaban que Amazon podría reducir sus envíos hasta en dos tercios, lo que habría representado un fuerte golpe para USPS.

La preocupación no era menor. Según Reuters, el servicio postal ya había advertido que podría quedarse sin dinero tan pronto como octubre. Perder gran parte del negocio con Amazon habría puesto en serio riesgo su funcionamiento, especialmente si la empresa decidía reforzar su propia red de entregas o recurrir a otros competidores.

Aunque Amazon continuará expandiendo su sistema de distribución, no lo hará al nivel necesario para reemplazar completamente la cobertura que tiene USPS en todo el país, lo que permite que ambas partes mantengan una relación clave para sus operaciones.

La agencia conservará cerca del 80% del negocio, evitando un fuerte impacto económico. (Foto: AFP)

“Nos complace haber llegado a un nuevo acuerdo con USPS que promueve nuestra asociación de larga data y nos permitirá continuar apoyando juntos a nuestros clientes y comunidades”, señaló Amazon en un comunicado.

USPS, por su parte, no comentó sobre el acuerdo; sin embargo, se sabe que maneja un presupuesto cercano a los 80.000 millones de dólares y que Amazon le genera unos 6.000 millones al año. Además, el director general del servicio postal, David Steiner, indicó previamente que la agencia entrega alrededor de 1.700 millones de paquetes anuales para la compañía.

El acuerdo se da en medio de una crisis financiera que amenaza al servicio postal. (Foto: Jenny Kane / AP)

En paralelo, USPS enfrenta una difícil situación financiera: acumula pérdidas por 118.000 millones de dólares desde 2007, debido principalmente a la caída en el volumen del correo tradicional.

Para enfrentar este escenario, la agencia evalúa aumentar tarifas de envío y el precio de los sellos, en un intento por reducir sus pérdidas.

A qué se debe la crisis económica de United States Postal Service (USPS)

La crisis financiera del United States Postal Service se debe principalmente a una caída en el volumen de correo tradicional, especialmente el correo de primera clase, que era su fuente de mayores ingresos. Con muchas personas usando correo electrónico y servicios digitales en lugar de cartas físicas, la agencia procesa hoy cientos de miles de millones de piezas menos que hace años, lo que redujo sus ingresos.

Además de la reducción en el volumen de correo, los costos operativos del USPS no han dejado de aumentar. En el último año fiscal, el servicio reportó miles de millones de dólares en pérdidas netas debido a desequilibrios entre gastos e ingresos.

Para intentar salir de esta situación, la agencia propone aumentos de tarifas, buscando cambios legislativos y explorando nuevas fuentes de ingresos como abrir su red de entrega a más clientes.

Sin reformas profundas, corre el riesgo de quedarse sin fondos en los próximos años.

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