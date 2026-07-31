De la mano de la tecnología, la modernización y digitalización. California ha dado un paso grande para que millones de residentes puedan llevar su credencial de conducir o su identificación estatal directamente en el celular, sin pagar nada extra, con un programa que ahora abarca a buena parte de la población y que mira especialmente a quienes usan su smartphone para casi todo en la rutina diaria, como ocurre en muchas familias latinas de Los Ángeles, el Valle Central, el Inland Empire o la Bahía de San Francisco. Llevar el documento en formato electrónico ya no es una idea lejana, sino una realidad que se empieza a notar en la vida cotidiana: desde el momento en que una persona se sube al carro para ir al trabajo, acompaña a sus hijos a la escuela, hace las compras en el supermercado del barrio o viaja desde LAX o SFO para visitar a la familia en otro estado.

El gobierno estatal dio luz verde a una ampliación del acceso a las licencias digitales gratuitas, iniciativa que forma parte del plan de modernización impulsado por el gobernador Gavin Newsom y el California Department of Motor Vehicles (DMV). Para muchos hogares la opción de tener la credencial en el móvil se convierte en una herramienta clave: menos papeleo en ventanilla, más procesos desde casa y una forma más sencilla de comprobar la identidad sin cargar tantos plásticos. Además, el formato físico muchas veces se pierde o se esconde en lugares que no creemos.

El gobernador de California ya hizo oficial la ley SB 169 que provocará cambios en la forma en la que se lleva la licencia de conducir (Foto: Oficina del Gobernador de California)

LA GRAN EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIAS DIGITALES

Lo que más llama la atención es que el programa piloto deja de ser una alternativa limitada para un grupo reducido de automovilistas. Con la entrada en vigor de la Senate Bill 169 (SB 169), la cantidad de personas que podrá inscribirse aumenta de forma significativa: el límite de participación pasa del 15% al 60% de los conductores con permiso vigente en California, lo que permitirá que más de 16 millones de habitantes tengan la posibilidad de guardar una versión electrónica de su credencial o identificación estatal directamente en su teléfono inteligente.

En otras palabras, la iniciativa deja de ser una prueba relativamente pequeña y se convierte en una opción disponible para una fracción amplia de la población, incluyendo a comunidades latinas en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, Sacramento, Fresno y San Francisco, donde el uso de billeteras digitales y aplicaciones de servicios públicos forma parte de la rutina diaria. Desde que arrancó la implementación en 2023, más de 3.5 millones de personas se han registrado para usar el formato móvil, y el objetivo oficial es reducir trámites innecesarios y facilitar la manera en que los residentes interactúan con el aparato estatal.

Cambio principal Antes Ahora Límite de inscripción del programa 15% de conductores 60% de conductores Personas que podrán participar — Más de 16 millones Inscritos desde 2023 Más de 3.5 millones En aumento constante Costo de la licencia digital Gratuito Gratuito

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA OBTENER LA LICENCIA DIGITAL?

La ampliación está dirigida a quienes residen en California y cumplen con las condiciones del DMV para acceder al programa. Quienes tengan un permiso de conducir o una identificación estatal vigente pueden solicitar la versión móvil mediante las plataformas autorizadas, sin pagar una tarifa adicional ni acudir en persona a una oficina para este trámite específico.

Un punto clave es que no se cobra ninguna tasa por activar la credencial electrónica: el documento se agrega al dispositivo sin costo, siempre que el usuario cumpla las reglas definidas por la autoridad de vehículos. Para la comunidad hispana, esto abre la puerta a que trabajadores, estudiantes, pequeños comerciantes, repartidores, choferes de servicios de transporte y madres o padres de familia den el salto a la opción en el smartphone sin afectar el presupuesto del hogar, aprovechando la misma información del plástico ya emitido.

¿CÓMO REGISTRARSE PASO A PASO DESDE EL TELÉFONO?

El proceso se realiza directamente desde el móvil, lo que encaja bien con el estilo de vida de quienes usan el celular para revisar el correo, pagar servicios, enviar remesas o hacer gestiones ligadas a temas migratorios. El DMV permite completar la inscripción a través de su aplicación oficial o aprovechando las billeteras electrónicas compatibles, que ya son familiares para usuarios de iPhone y Android.

Para activar la credencial hay que seguir estos pasos:

Descargar la aplicación DMV Wallet. O agregar el documento desde Apple Wallet, Google Wallet o Samsung Wallet, según el tipo de dispositivo. Verificar la identidad siguiendo las instrucciones que muestra el sistema. Confirmar que la licencia digital aparece correctamente en la pantalla y queda habilitada en el equipo.

APLICACIONES COMPATIBLES

Aplicación Disponible DMV Wallet Sí Apple Wallet Sí Google Wallet Sí Samsung Wallet Sí

¿DÓNDE SE PUEDE USAR ACTUALMENTE?

Aunque la expansión está en marcha, conviene mantener una expectativa realista: el formato móvil no sustituye la tarjeta física. El DMV sigue exigiendo que los conductores lleven consigo el plástico cuando manejan; además, muchas oficinas públicas, empresas y autoridades todavía no aceptan la versión electrónica como documento suficiente.

Aun así, ya existen espacios donde sí se puede utilizar y donde los residentes latinos comienzan a incorporarla a su rutina:

Controles de seguridad de la Transportation Security Administration (TSA) en determinados aeropuertos, incluidos Los Angeles International Airport (LAX) y San Francisco International Airport (SFO).

Cerca de 800 negocios participantes que cuentan con escáneres electrónicos capaces de leer la credencial móvil.

Compras en línea con restricción de edad, como ciertos productos en plataformas que requieren validación de identidad.

Algunos procesos de verificación en servicios digitales y aplicaciones conectadas con las billeteras compatibles.

Para quienes viajan con frecuencia, ya sea para visitar familiares en otros estados, trabajar por temporadas o hacer turismo, tener el documento en el teléfono puede agilizar la experiencia en el aeropuerto, siempre que el punto de control acepte esta modalidad. Y para establecimientos latinos que usan sistemas electrónicos de cobro y verificación, la adopción de lectores adecuados abre la puerta a una comprobación de identidad más rápida y segura.

LO QUE CAMBIA EN EL DMV DE CALIFORNIA

La expansión de las licencias móviles se inscribe en un proceso de actualización más amplio dentro del DMV y del marco de identificación digital del estado. El objetivo es que una proporción creciente de trámites se pueda resolver en línea, sin filas ni desplazamientos largos, algo especialmente valorado por familias que combinan varios trabajos, cuidan niños o dependen del transporte público para moverse entre ciudades.

Entre los cambios anunciados destacan:

Más del 90% de los trámites de la agencia ya pueden resolverse por internet, incluyendo renovaciones y ciertas actualizaciones de datos personales.

La incorporación de códigos QR en las oficinas ha recortado los tiempos de espera de los usuarios en cerca de 40%, al agilizar la gestión de turnos y la atención en ventanilla.

Se eliminarán algunos avisos enviados por correo tradicional, que serán reemplazados por notificaciones digitales.

Dejará de ser obligatorio imprimir ciertos manuales físicos para conductores, que pasan a consultarse en formato electrónico.

En la práctica, el estado busca que cada vez más gestiones relacionadas con permisos de conducir e identificaciones puedan realizarse desde el teléfono o la computadora, evitando visitas innecesarias a las oficinas del DMV, algo que se nota con fuerza en zonas de alto tráfico como Los Ángeles, Orange County o el corredor entre Sacramento y el Valle Central.

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