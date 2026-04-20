Aunque el verano aún no comienza, un estado de EE. UU. ya tomó una decisión clave para las celebraciones del 4 de julio. Por primera vez en 15 años, se confirmó la prohibición de fuegos artificiales en un evento tradicional, lo que cambiará por completo la forma en que se festeja esta fecha.

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Se trata de “Big Bang on the Bay”, un espectáculo anual muy popular en Long Beach, California, que este año no se realizará.La razón principal es que las autoridades estatales rechazaron el permiso necesario para el uso de fuegos artificiales, según un reporte de CBS News.

La decisión fue tomada por la Comisión Costera de California, que previamente había solicitado a los organizadores considerar alternativas menos contaminantes, como un espectáculo con drones; sin embargo, esta propuesta no logró avanzar.

John Morris, uno de los organizadores y propietario de un restaurante en la zona, defendió el uso de fuegos artificiales durante una audiencia.

La decisión de la Comisión Costera obligó a los organizadores a suspender el espectáculo en Long Beach. (Foto referencial: Freepik)

“No contaminamos el agua, no afectamos a la vida silvestre”, afirmó, agregando que junto a su equipo “hemos realizado pruebas durante 10 años”.

A pesar de estos argumentos, la apelación fue rechazada, lo que llevó a la cancelación total del evento.

Según explicaron los organizadores, cambiar a un show con drones implicaría un costo mucho mayor.

“Entonces, de repente, de un espectáculo de fuegos artificiales de 40,000 dólares, pasaríamos a 200,000 dólares”, explicó Morris.

La medida también afecta a organizaciones locales que dependían de los fondos recaudados durante el evento. (Foto referencial: Freepik)

El impacto no es solo cultural, sino también comunitario: este evento solía recaudar fondos que luego se destinaban a organizaciones sin fines de lucro en Long Beach, incluyendo iniciativas educativas y programas de apoyo local.

Por ejemplo, el Belmont Shore Rugby Club, una de las entidades beneficiadas, utiliza estos recursos para financiar programas de empleo y becas. Para ellos, este evento representaba la principal fuente de recaudación del año.

Desde la Comisión Costera lamentaron la cancelación, pero defendieron su postura.

“Es lamentable que el señor Morris haya decidido cancelar este evento. La Comisión esperaba que continuara con esta actividad benéfica respetando las condiciones del permiso que aceptó el año pasado”, señalaron en un comunicado.

Cuáles son los estados de EE. UU. que prohíben el uso de fuegos artificiales

En Estados Unidos no existe una prohibición total generalizada de fuegos artificiales, pero sí hay diferencias importantes según el estado.

Según World Population Review, el único estado que prohíbe completamente la venta y uso de fuegos artificiales para el público es Massachusetts. Allí, los ciudadanos no pueden utilizar ningún tipo de pirotecnia (ni siquiera bengalas), aunque sí se permiten espectáculos profesionales con permisos especiales.

En el resto del país, la mayoría de estados permite algún tipo de fuegos artificiales, pero con restricciones. Por ejemplo, en lugares como California, New York o New Jersey solo están permitidos los llamados “seguros y de bajo impacto” (como chispas o fuentes), mientras que los explosivos o aéreos están prohibidos.

Además, en estados como Hawaii, Nevada y Wyoming las reglas dependen de cada condado, por lo que pueden variar incluso dentro del mismo estado.

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