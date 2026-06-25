Las escuelas públicas de California se preparan para un cambio importante en la forma en que los estudiantes utilizan sus teléfonos inteligentes durante la jornada escolar. A partir del 1 de julio, todos los distritos escolares públicos, escuelas chárter y oficinas de educación de los condados deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley AB 3216, conocida como Phone-Free Schools Act. La medida busca reducir las distracciones digitales dentro de las aulas y responder a preocupaciones cada vez mayores relacionadas con el impacto de los celulares en el rendimiento académico, el ciberacoso y la salud mental de los estudiantes. Aunque la norma establece la obligación de restringir o prohibir el uso de smartphones durante el horario escolar, cada distrito tendrá margen para definir cómo aplicará las nuevas reglas.

¿Qué establece la ley AB 3216 en California?

La ley AB 3216 obliga a todas las entidades educativas públicas de California a adoptar políticas formales que limiten o prohíban el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes durante el día escolar.

La iniciativa fue aprobada ante las crecientes preocupaciones sobre las interrupciones en clase provocadas por los dispositivos móviles, así como por el aumento de casos de ciberacoso y problemas de bienestar emocional vinculados al uso excesivo de la tecnología.

California aplicará nuevas reglas sobre celulares en las aulas gracias a la entrada en vigor de la ley AB 3216. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Aspectos clave de la ley

Aspecto Detalle Aplicación Todos los distritos escolares públicos, escuelas chárter y oficinas de educación de California Objetivo principal Reducir distracciones, combatir el ciberacoso y proteger la salud mental estudiantil Uso de celulares Los distritos deberán restringir o prohibir los smartphones durante la jornada escolar Excepciones Emergencias, necesidades médicas documentadas y planes educativos especializados Flexibilidad local Cada distrito podrá diseñar sus propias reglas Revisión obligatoria Las políticas deberán actualizarse cada cinco años

¿Cómo se aplicará la prohibición de celulares en escuela de California?

Aunque la ley es estatal, no existe un único modelo de aplicación. Cada distrito escolar podrá diseñar sus propias normas tomando en cuenta las necesidades de la comunidad educativa.

Algunas juntas escolares podrían optar por medidas estrictas, como el uso de fundas magnéticas de seguridad que bloqueen físicamente el acceso a los teléfonos durante el día. Otras podrían implementar reglas más flexibles, exigiendo simplemente que los dispositivos permanezcan apagados y guardados dentro de las mochilas de los estudiantes.

Por ese motivo, las restricciones exactas podrían variar significativamente entre una escuela y otra.

¿Los estudiantes podrán usar sus celulares en alguna situación?

Sí. La ley incluye excepciones específicas para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos.

Los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos en casos de emergencia, cuando exista una necesidad médica debidamente documentada o cuando el uso del teléfono forme parte de un programa educativo especializado contemplado en su plan de estudios.

Estas excepciones fueron incorporadas para evitar que las restricciones interfieran con situaciones que puedan afectar la salud o la seguridad de los estudiantes.

Con la ley AB 3216, California busca reducir las distracciones provocadas por los celulares entre los estudiantes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que aún no está definido sobre la ley AB 3216 en California

Aunque la ley ya está aprobada, todavía existen interrogantes sobre cómo será su implementación en la práctica.

Por ejemplo, se desconoce cuántos distritos optarán por prohibiciones totales desde que los alumnos ingresan hasta que salen del campus, y cuántos preferirán restricciones limitadas únicamente al tiempo de instrucción en las aulas.

Tampoco está claro cómo algunas escuelas financiarán herramientas especializadas, como las bolsas magnéticas para almacenar teléfonos, en caso de decidir utilizarlas.

Lo que sí es seguro es que, desde el 1 de julio, todas las escuelas públicas de California deberán contar con una política formal destinada a reducir el uso de celulares durante la jornada escolar, marcando uno de los cambios más significativos en la gestión de la tecnología dentro de las aulas en los últimos años.

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