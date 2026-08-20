Quienes tengan planeado viajar desde Sacramento, Vallejo o Fairfield hacia San Francisco y el resto de la Bahía durante el próximo fin de semana deberán ajustar su itinerario con anticipación. Caltrans confirmó la suspensión total de la circulación en los carriles de la Interestatal 80 (I-80) hacia el oeste sobre el puente Carquinez, también llamado Alfred Zampa Memorial Bridge, durante 53 horas consecutivas. La medida puede complicar los trayectos hacia Richmond, Berkeley, Oakland y la ciudad de San Francisco, en especial para familias que aprovechan el sábado y domingo para visitar parientes, hacer compras o participar en actividades comunitarias.

La restricción comenzará a las 10:00 p. m. del viernes 21 de agosto y finalizará, de acuerdo con el calendario oficial, a las 3:00 a. m. del lunes 24. La interrupción será únicamente para quienes circulen en sentido oeste entre Vallejo y Crockett, aunque el paso para peatones y bicicletas tampoco estará disponible durante todo el periodo. Los vehículos que se dirijan hacia el este, desde Contra Costa County hasta Solano County, podrán utilizar el cruce con normalidad.

¿CUÁNDO CERRARÁ EL PUENTE CARQUINEZ?

Las autoridades programaron la obra durante el fin de semana para permitir que las cuadrillas desarrollen la intervención de manera continua y eviten una sucesión de cierres parciales en fechas distintas.

Restricción Fecha y hora Inicio de la medida Viernes 21 de agosto de 2026, 10:00 p. m. Operación durante todo el fin de semana Sábado 22 y domingo 23 de agosto Reapertura estimada Lunes 24 de agosto de 2026, 3:00 a. m. Tiempo total 53 horas Sentido afectado I-80 hacia el oeste Sendero para peatones y ciclistas Sin acceso durante todo el fin de semana

La estructura une Vallejo, en Solano County, con Crockett, en Contra Costa County. Es una conexión frecuente para automovilistas que parten desde Sacramento, Fairfield, Vacaville y el norte de la Bahía con destino al East Bay o a San Francisco.

La medida se limita a los vehículos que circulan hacia el oeste. Por ello, quienes se dirijan desde Richmond, El Cerrito o Berkeley hacia Vallejo por la I-80 en sentido este no tendrán la misma restricción.

¿POR QUÉ CALTRANS SUSPENDERÁ EL TRÁNSITO?

La intervención forma parte del programa de rehabilitación de la plataforma del Alfred Zampa Memorial Bridge. Los equipos repavimentarán la superficie del tablero en los carriles hacia el oeste y reemplazarán la capa superior de asfalto sobre la estructura metálica.

El proyecto busca mejorar la calidad de circulación, conservar el puente y prolongar su vida útil. Paralelamente, personal de mantenimiento efectuará labores en el corredor de Vallejo, desde la base de la infraestructura hasta la Highway 780.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Control de vegetación.

Retiro de desperdicios.

Eliminación de grafitis.

Labores complementarias de conservación vial.

Para quienes viven en San Francisco o atraviesan la Bahía los fines de semana, no conviene asumir que el recorrido tendrá la duración habitual. El desvío de automóviles puede aumentar la carga sobre el Benicia-Martinez Bridge y otras vías del East Bay, como la I-680 y la State Route 4.

DESVÍOS PARA LLEGAR A SAN FRANCISCO

Caltrans estableció dos alternativas para quienes normalmente cruzan el estrecho por la I-80 hacia el oeste. La opción adecuada depende de si se trata de un desplazamiento regional desde Sacramento o de un viaje local cerca de Vallejo y Crockett.

Tipo de viaje Ruta sugerida Tráfico regional desde Sacramento I-680 Viajes locales I-780 → I-680 → SR-4 Dirección intervenida Oeste por I-80 Infraestructura a evitar Carquinez / Alfred Zampa Memorial Bridge

Las personas que salgan de Sacramento con rumbo a San Francisco, Oakland o Berkeley deberán usar la I-680 como alternativa regional. Para desplazamientos de corta distancia, la recomendación es combinar la I-780, la I-680 y la SR-4, según el origen y el destino.

La agencia aconseja planificar el recorrido, comprobar la congestión antes de salir y calcular tiempo adicional. Esta precaución será relevante para quienes tengan vuelos desde SFO u Oakland, turnos de trabajo, consultas médicas o compromisos familiares en zonas como la Mission, el Excelsior o el Distrito de la Misión.

Desvíos confirmados ante el cierre de un sentido del puente ya mencionado, el cual afectará, principalmente, a San Francisco (Foto: Caltrans)

Desvíos confirmados ante el cierre de un sentido del puente ya mencionado, el cual afectará, principalmente, a San Francisco (Foto: Caltrans)

CAMBIOS PARA BUSES Y CICLISTAS

El paso compartido para caminantes y ciclistas permanecerá inhabilitado durante las 53 horas de obras. En consecuencia, no será posible atravesar entre Vallejo y Crockett por esa vía mientras se complete la rehabilitación.

El servicio de transporte público también tendrá modificaciones. SolTrans anunció ajustes temporales para las rutas 60 y 82 entre el 21 y el 23 de agosto:

La ruta 60 hacia El Cerrito del Norte BART circulará por la I-780, la I-680 y la Highway 4 después de Vallejo.

El viaje de las 9:30 p. m. del viernes 21 de agosto de la ruta 82 hacia el Ferry Building de San Francisco tomará CA-37, US-101 y el Golden Gate Bridge.

Las paradas de autobús no cambiarán.

SolTrans prevé atrasos de hasta 45 minutos, aunque podrían ser mayores según las condiciones de la vía.

¿CÓMO REVISAR EL TRÁFICO EN TIEMPO REAL?

Antes de conducir, es recomendable verificar la situación vial y no basarse solo en los tiempos habituales de las aplicaciones de navegación. Las autoridades piden revisar las actualizaciones oficiales para tomar decisiones con información reciente.

Caltrans QuickMap: permite consultar congestión, incidentes, restricciones y condiciones de las carreteras.

permite consultar congestión, incidentes, restricciones y condiciones de las carreteras. 511 SF Bay: brinda actualizaciones de movilidad para el Área de la Bahía.

brinda actualizaciones de movilidad para el Área de la Bahía. #ZampaBridge: Caltrans publicará novedades relacionadas con los trabajos mediante esta etiqueta.

Línea de carreteras de Caltrans: 1-800-427-ROAD, disponible para conocer el estado de las rutas estatales.

La recomendación principal es salir con anticipación, considerar vías alternativas y prever demoras, sobre todo si el itinerario incluye Vallejo, Crockett, Richmond, el East Bay o San Francisco.

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