Si sueles manejar por el este del condado de Los Ángeles durante los fines de semana —especialmente si vives en ciudades como El Monte, South El Monte, Whittier o Pico Rivera, o te desplazas con frecuencia por el Valle de San Gabriel para ir al trabajo, visitar a la familia o llegar a tus negocios de confianza— conviene prestar mucha atención a los cambios que entrarán en vigor en la I‑605, una de las arterias clave para quienes residen y laboran en esta zona del sur de California. Caltrans suele aprovechar estos días siempre para ejercer mantenimiento y reparación de las vías, por lo que es clave siempre informarse para evitar complicaciones y sorpresas que generen estrés. En esta ocasión no se contempla un cierre total, pero sí se han anunciado restricciones de carriles y accesos que podrían elevar de forma considerable los tiempos de traslado, sobre todo para quienes dependen de este corredor para cruzar entre vecindarios residenciales y áreas comerciales muy concurridas.

Caltrans confirmó un calendario de cierres parciales como parte de un proyecto de rehabilitación del pavimento en la San Gabriel River Freeway (I‑605), específicamente del 31 de julio al 3 de agosto. Los trabajos se concentrarán en días de descanso y alcanzarán tanto la circulación principal como varias conexiones de entrada y salida, por lo que quienes transiten por la zona deberán planificar sus recorridos con anticipación, revisar el tráfico en tiempo real y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.

¿CUÁNDO SERÁN LAS RESTRICCIONES DE CARRILES EN LA I-605?

Según la agencia estatal, las limitaciones afectarán la I‑605 en dirección sur, específicamente en el tramo comprendido entre Valley Boulevard y la Pomona Freeway (I‑60), en la ciudad de El Monte, punto de paso diario para miles de conductores hispanohablantes que se desplazan entre el Este de Los Ángeles y distintos sectores del Valle de San Gabriel.

Cronograma oficial de carriles en la I-605 sur:

Período Restricción Desde las 10:00 p. m. del viernes hasta las 4:00 a. m. del sábado La I‑605 sur quedará reducida a un solo carril. Desde las 4:00 a. m. del sábado hasta las 11:00 p. m. del domingo Permanecerán habilitados dos carriles. Desde las 11:00 p. m. del domingo hasta las 5:00 a. m. del lunes La vía rápida volverá a operar con un solo carril. Desde las 5:00 a. m. del lunes Se reabrirán todos los carriles en sentido sur.

La dependencia explicó que este esquema permitirá continuar con las labores de pavimentación sin recurrir a cierres totales, aunque advirtió que es probable que se registren demoras, en particular durante las horas de mayor circulación y en los momentos en que muchas familias salen a hacer compras, asistir a servicios religiosos, acudir a eventos comunitarios o regresar a casa después de trabajar en otros puntos del área metropolitana de Los Ángeles.

Importante carretera de California promete hacer sufrir a varios conductores de Los Ángeles durante este fin de semana (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

RAMPAS QUE PERMANECERÁN CERRADAS

Además de la reducción en la calzada principal, se contemplan cierres temporales en varias rampas consideradas estratégicas para el flujo entre Valley Boulevard y la I‑60. Si tu ruta habitual incluye alguna de estas conexiones, resulta clave tomar nota de los horarios para evitar sorpresas en plena autopista.

Detalle de rampas afectadas:

Rampa afectada Horario del cierre Entrada desde Valley Boulevard hacia la I‑605 sur en dirección oeste Desde las 9:00 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes Acceso desde Valley Boulevard en dirección este hacia la I‑605 sur Desde las 7:00 p. m. del viernes hasta las 6:00 a. m. del lunes Enlace entre la I‑605 sur y la I‑60 oeste Desde las 9:00 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes

Quienes se apoyan en estas interconexiones para llegar a centros comerciales latinos, mercados, escuelas o centros de trabajo en el Este de Los Ángeles y municipios cercanos deberán considerar trayectos alternos para evitar retrasos y llegar a tiempo a sus actividades.

¿POR QUÉ SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS?

Las intervenciones forman parte de un programa de mejora de la carpeta asfáltica que Caltrans desarrolla sobre la San Gabriel River Freeway, una ruta con alto volumen de vehículos en esta zona del sur de California. Se trata de un corredor clave para residentes de origen latino que viven en el Este de Los Ángeles, El Monte y otras comunidades del Valle de San Gabriel, donde buena parte de la población depende del automóvil para sus desplazamientos cotidianos.

El objetivo consiste en renovar la superficie de rodadura, mejorar las condiciones de manejo y prolongar la vida útil de la infraestructura. Aunque los ajustes puedan generar molestias en días de descanso, el propósito es disminuir el impacto en los viajes de lunes a viernes, cuando la mayoría de las personas se dirige a sus empleos, centros educativos, iglesias y pequeños negocios de barrio.

HABRÁ MÁS CIERRES DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES

Un dato relevante para quienes utilizan con frecuencia esta ruta es que las restricciones anunciadas no serán las únicas. Caltrans adelantó que se programarán reducciones de carriles de hasta 55 horas durante distintos fines de semana hasta 2026, como parte del mismo proyecto de rehabilitación.

Por ese motivo, se recomienda consultar reportes sobre el estado del tráfico antes de salir de casa cuando se tenga previsto circular por este corredor, ya sea que el desplazamiento sea desde el Este de Los Ángeles hacia el Valle de San Gabriel o de regreso después de participar en actividades familiares, deportivas o comunitarias típicas de la región. Para la comunidad hispana, que acostumbra organizar los fines de semana alrededor de reuniones en iglesias, ferias de barrio, partidos de fútbol y convivios familiares, anticiparse a estos cierres puede marcar la diferencia entre llegar puntual o quedar atrapado en un embotellamiento.

RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES

Para reducir contratiempos durante este periodo de trabajos viales, se sugieren las siguientes acciones, pensadas para quienes manejan habitualmente en el condado de Los Ángeles:

Revisar la situación del tráfico antes de iniciar el recorrido utilizando aplicaciones como Google Maps, Waze o los reportes de estaciones locales.

Salir con más tiempo del habitual si el trayecto incluye la I‑605 en sentido sur, en especial durante los horarios con reducción de carriles.

Evaluar rutas alternativas cuando sea posible, apoyándose en calles locales u otras autopistas cercanas según el destino.

Acatar la señalización instalada en la zona de obras y seguir las indicaciones de paneles electrónicos y avisos luminosos.

Disminuir la velocidad y mantener una conducción atenta para proteger tanto al personal que realiza las tareas de repavimentación como al resto de usuarios de la vía.

Aunque la autopista permanecerá abierta durante todo el periodo de trabajos, las limitaciones de capacidad y los cierres en accesos específicos podrían derivar en congestión en uno de los corredores más transitados del condado de Los Ángeles, por lo que planificar el viaje se convierte en la mejor herramienta para evitar demoras y mantener la seguridad al desplazarse por esta área clave del sur de California.

Los conductores deben estar atentos a los cierres de Caltrans (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!