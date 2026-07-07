Llenar el tanque en California sigue siendo un dolor de cabeza para miles de conductores, y no solo por los precios: las largas colas en vísperas de fin de semana, el impacto directo en las familias que manejan distancias largas (piensa en padres que llevan a los niños al colegio, trabajadores que viajan por el Inland Empire o en los viajes de fin de semana a la playa), y las decisiones cotidianas de ahorro que muchos hispanos en el estado ya conocen hacen que cada centavo cuente. Con el nuevo aumento del impuesto estatal a la gasolina que entró en vigor el 1 de julio, la conversación sobre dónde llenar el tanque volvió a encenderse. En ese contexto, Costco dio un paso inédito: inauguró su primera estación de servicio independiente en dicha jurisdicción, ofreciendo un precio de lanzamiento que está por debajo del promedio del condado de Orange.

LA PRIMERA GASOLINERA INDEPENDIENTE DE COSTCO YA FUNCIONA EN CALIFORNIA

Si hay algo que distingue a Costco es que tradicionalmente sus estaciones de servicio están al lado de sus almacenes. Eso cambió oficialmente el 24 de junio de 2026, cuando la empresa abrió su primera estación de combustible sin un almacén adyacente. La novedad llamó la atención porque ofrece gasolina por debajo del promedio local, y llega justo cuando la temporada de viajes de verano (y los desplazamientos a eventos comunitarios, misas dominicales o partidos locales de la liga de barrio) se intensifica.

Ubicación y datos clave:

Dirección: 25732 El Paseo, Mission Viejo, California.

Condado: Orange County, aproximadamente a 1 hora del centro de Los Ángeles (según tráfico), con acceso muy cercano a la Interestatal 5 (I‑5).

Surtidores: 40, diseñados para atender alta demanda.

Condiciones: sólo socios con membresía activa de Costco pueden abastecerse.

PRECIO Y COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO LOCAL

Detalle Información Precio de la gasolina US$4,69 por galón Promedio en Orange County (AAA) US$5,28 por galón Diferencia US$0,59 menos por galón (≈ 60¢)

Para quien maneja todos los días al trabajo desde el Valle de San Fernando, o para conductores de rideshare y transportistas que circulan por Anaheim y Santa Ana, ahorrar 60 centavos por galón puede sumar decenas de dólares cada mes.

HORARIO DE ATENCIÓN

Día Horario Lunes a viernes 5:30 a.m. – 10:00 p.m. Sábados 6:00 a.m. – 8:30 p.m. Domingos 6:00 a.m. – 7:30 p.m.

¿QUIÉNES PUEDEN CARGAR COMBUSTIBLE?

Requisito: ser socio activo de Costco.

Presentar la membresía válida al ingresar.

La estación no está abierta al público en general; funciona bajo el mismo modelo exclusivo de la cadena.

AUMENTO DEL IMPUESTO ESTATAL Y CONTEXTO LEGISLATIVO

La apertura coincidió con un incremento anual del impuesto estatal a la gasolina. Desde el 1 de julio de 2026, el gravamen aumentó 2,2 centavos por galón según el ajuste previsto por la Senate Bill 1 (SB 1), la Road Repair and Accountability Act aprobada en 2017. El objetivo oficial es financiar mantenimiento y reparación de carreteras, una preocupación constante para comunidades que dependen mucho del automóvil en California.

Combustible Antes (¢ por galón) Desde el 1 de julio de 2026 (¢ por galón) Gasolina 61.2 63.4 Diésel 46.6 48.2

Ejemplo práctico: llenar un tanque promedio de 15 galones cuesta alrededor de 33 centavos más que antes del ajuste. Aunque parecen centavos, para quien carga semanalmente se acumula.

El combustible en California tiene un precio elevado debido a varios factores conocidos en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿VALE LA PENA IR A MISSION VIEJO POR LA DIFERENCIA DE PRECIO?

Sí, si ya tienes membresía Costco y tu rutina de manejo pasa por el sur del condado de Orange o la I‑5. El ahorro de ~US$0,59/gal puede representar US$9 por tanque de 15 galones.

No tanto si vives muy lejos de Mission Viejo: tiempo y consumo adicional en el trayecto pueden neutralizar el ahorro.

Para conductores de Lyft/Uber y camionetas de reparto, el modelo puede resultar atractivo si la estación mantiene el precio y la agilidad en atención (40 surtidores reducen tiempo de espera).

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