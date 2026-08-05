Si manejas a diario por las calles de Los Ángeles —ya sea rumbo al trabajo en el Downtown, llevando a los niños a la escuela o cruzando de South L.A. hacia Inglewood— esta es una información que conviene seguir muy de cerca porque nadie quiere ser multado sin siquiera saberlo, en especial porque eso genera un gasto de la nada, provocando que tu presupuesto se ajuste mucho más. La ciudad confirmó que el programa de 125 dispositivos automáticos para controlar la rapidez sigue adelante, con un cronograma que apunta a desplegar los equipos en otoño, pese a que hubo un retraso, ya que inicialmente se planeó para julio. Se trata de un plan piloto autorizado por el estado de California bajo la ley AB 645, pensado para reforzar la seguridad en corredores con alta siniestralidad, muchos de ellos en barrios con fuerte presencia latina.

El tema ha generado mucha atención porque la velocidad excesiva continúa siendo una de las principales causas de choques en California y afecta de manera particular a comunidades hispanas que viven y trabajan en zonas con tráfico pesado. Seamos sinceros, nadie quiere recibir una llamada en la que se informe que un ser querido acaba de perder la vida por un accidente en las carreteras. Mientras San Francisco y Oakland ya tienen sus sistemas en operación y reportan una reducción importante en las infracciones, Los Ángeles avanzó más lento en la definición de ubicaciones y el calendario de instalación, pero ya cuenta con 125 puntos aprobados dentro del programa impulsado por el gobernador Gavin Newsom.

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS EN LOS ÁNGELES?

De acuerdo con CBS Los Ángeles, el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) envió un correo asegurando que el esquema automatizado de control entró en la fase de montaje y pruebas durante la primavera de 2026 y continuará a lo largo del verano. Las autoridades locales han indicado que el sistema se activará por etapas, con avisos y un período de advertencias antes de que se apliquen sanciones económicas, previstas para finales de 2026.

En un inicio, el calendario contemplaba que los aparatos estuvieran listos para ensayos a mediados de 2026, y ese plazo se ajustó para agrupar los trabajos entre abril y julio. Según LADOT, el proyecto ha avanzado de forma significativa y actualmente se encuentra en una etapa similar a la de otras jurisdicciones participantes como Glendale, San José y Long Beach, que también forman parte del piloto estatal.

Antes de que comiencen las penalizaciones, habrá un proceso de implementación que incluye pruebas técnicas y una fase de advertencias para quienes manejan, acompañado de una campaña dirigida especialmente a barrios residenciales y comerciales donde se concentra el tránsito diario de trabajadores, estudiantes y familias latinas.

Este total de 125 cámaras de vigilancia estarán distribuidas en los 15 distritos municipales de Los Ángeles. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROGRAMA EN LOS ÁNGELES

Etapa del programa Situación Instalación de cámaras Otoño 2026 Pruebas del sistema Durante y después de la instalación Campaña informativa 60 días Período de advertencias 60 días adicionales, sin sanciones económicas Inicio de multas Finales de 2026, después de advertencias Multa inicial Desde US$50, según el exceso de velocidad

Las autoridades han reiterado que, antes de emitir sanciones, los residentes recibirán avisos y tendrán acceso a mapas y recursos en línea para conocer las ubicaciones exactas, algo clave para comunidades hispanas que se informan a través de medios locales en español, radio y redes sociales.

¿EN QUÉ CALLES ESTARÁN UBICADAS LAS 125 CÁMARAS?

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) publicó las ubicaciones de las 125 cámaras en su sitio web oficial. Los dispositivos estarán distribuidos en corredores con altos índices de accidentes, zonas escolares y calles identificadas como áreas de mayor riesgo para peatones y ciclistas. La ciudad indicó que la lista completa forma parte del programa piloto, aunque el cronograma definitivo de instalación aún no ha sido anunciado.

Para ver el mapa interactivo de la ubicación de las cámaras, puedes ingresar a este enlace.

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL PROYECTO EN LOS ÁNGELES?

El programa surge de una ley firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2024, que autorizó un plan piloto de radares automáticos en Los Ángeles, San Francisco, Oakland, San José, Glendale y Long Beach. Posteriormente, Malibú recibió autorización para instalar equipos en la Pacific Coast Highway mediante una legislación independiente, debido al alto número de siniestros en esa ruta costera.

Sin embargo, Los Ángeles quedó rezagada frente a las demás ciudades. La organización Streets Are for Everyone (SAFE) llegó a otorgarle una calificación de “D” por el avance del proyecto, argumentando que la administración local había dedicado demasiado tiempo a estudios y planificación y no había concretado con suficiente rapidez la etapa de montaje.

El director ejecutivo de SAFE, Damian Kevitt, sostuvo que las demoras tienen un impacto directo en la seguridad pública, ya que la rapidez sigue siendo una de las principales causas de lesiones graves y muertes por choques en la ciudad, especialmente en corredores urbanos donde viven comunidades afroamericanas y latinas con infraestructura menos segura.

LOS RESULTADOS QUE YA MUESTRAN OTRAS CIUDADES DE CALIFORNIA

Uno de los argumentos a favor del programa es que otras jurisdicciones del estado ya registran indicadores concretos con sistemas similares.

En San Francisco, después de un año de funcionamiento de las 56 cámaras instaladas, la Agencia Municipal de Transporte reportó una reducción de casi 80% en la proporción de conductores que circulaban 10 mph o más por encima del límite permitido, además de aproximadamente 40.000 casos menos de exceso de rapidez por día.

En Oakland, cinco semanas después de la activación de las cámaras, las autoridades informaron que la velocidad promedio del tránsito se había acercado al límite establecido en las 35 ubicaciones donde operan los dispositivos, lo que se traduce en menos choques graves en avenidas donde confluyen barrios de clase trabajadora y comunidades de inmigrantes.

Estos datos han sido utilizados por los defensores del plan para insistir en que la puesta en marcha en Los Ángeles no debe seguir demorándose, subrayando que muchos de los corredores seleccionados pasan por vecindarios latinos donde las familias dependen del carro, del Metro y del bus para desplazarse todos los días.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO LAS CÁMARAS COMIENCEN A OPERAR?

Un punto importante es que los dispositivos no comenzarán a generar sanciones económicas de inmediato. La ciudad realizará primero pruebas del sistema y luego aplicará un período de advertencias de 60 días, acompañado de una campaña informativa con anuncios en español y mensajes focalizados en barrios con mayor riesgo.

Durante esa fase, quienes manejen y sean captados superando el límite recibirán avisos, pero no tendrán que pagar dinero por esas infracciones. Solo después de ese lapso comenzarán las multas, que partirán desde US$50 y aumentarán según el nivel de exceso sobre la velocidad permitida.

La iniciativa parte ante los constantes accidentes de tránsito que se han registrado en las principales calles de Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS MULTAS?

Según Los Angeles Times, la escala de multas es la siguiente:

Exceso sobre el límite de velocidad Monto aproximado de la multa 11–15 mph por encima del límite US$50 16–25 mph por encima del límite US$100 26–99 mph por encima del límite US$200 100+ mph por encima del límite US$500 y posible reporte al DMV

LADOT también inició una campaña de información pública con vallas publicitarias, mensajes en redes sociales y materiales en varios idiomas —incluyendo español— para explicar el funcionamiento del sistema y las ubicaciones donde se instalarán las cámaras.

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