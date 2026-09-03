Conducir por las autopistas de Dallas ya empezó a verse distinto para miles de personas que cada mañana salen rumbo al trabajo, dejan a sus hijos en la escuela o cruzan la ciudad para llegar a restaurantes, tiendas y oficinas desde Oak Cliff, Pleasant Grove, Northwest Dallas, Lake Highlands o el corredor de I-35E. Desde el 28 de agosto, el Dallas Police Department (DPD) asumió la vigilancia de tránsito y la respuesta a accidentes en autopistas ubicadas dentro de los límites de la ciudad; y desde el 1 de septiembre amplió esa función a ciertas vías de peaje de la North Texas Tollway Authority (NTTA). En la práctica, los conductores podrían ver con más frecuencia patrullas de la Policía de Dallas —en lugar de agentes del Sheriff del Condado de Dallas o troopers estatales— cuando ocurra un choque, haya un vehículo detenido en los carriles o se realicen controles por manejo peligroso.

El ajuste no abarca toda el área de Dallas-Fort Worth ni todas las carreteras del norte de Texas. Se aplica a las freeways y tollways que se encuentran bajo jurisdicción municipal, una diferencia relevante para quienes se movilizan cada día por una región donde una misma ruta puede atravesar varias ciudades y condados.

POLICÍA DE DALLAS TOMA FUNCIONES EN LAS AUTOPISTAS

El Dallas Police Department comenzó a asumir el control vial y la atención de percances en freeways situadas dentro de la ciudad el 28 de agosto de 2026.

La transición ocurrió después de la finalización del Dallas County Highway Traffic Program. A través de ese convenio, el Dallas County Sheriff’s Office se encargaba de labores de vigilancia vial y atención de colisiones en determinados corredores ubicados en Dallas.

Para cubrir las nuevas tareas, el departamento reforzó la capacidad de su Traffic Unit, el equipo especializado que investiga siniestros graves, aplica las leyes de circulación y realiza operativos selectivos de seguridad en las vías.

Dallas es una ciudad muy congestionada a nivel vehicular (Foto: AFP) / MINT IMAGES

FECHAS CLAVE DEL CAMBIO

Fecha Cambio implementado 28 de agosto de 2026 El Dallas Police Department asume la vigilancia de tránsito y la atención de accidentes en autopistas dentro de los límites de la ciudad 1 de septiembre de 2026 DPD amplía sus funciones a carreteras de la North Texas Tollway Authority ubicadas dentro de Dallas

El segundo tramo de la transición empezó el 1 de septiembre. A partir de esa jornada, la Policía de Dallas se convirtió en la agencia principal para la supervisión vehicular y la respuesta a accidentes en rutas de la North Texas Tollway Authority que se encuentran bajo jurisdicción municipal.

Entre las zonas incluidas hay partes de la President George Bush Turnpike que cruzan territorio de Dallas. El ajuste se produjo tras la expiración del acuerdo mediante el cual la Texas Department of Public Safety (DPS) ofrecía servicios policiales dedicados en caminos de peaje administrados por la NTTA.

¿QUÉ ENCONTRARÁN LOS CONDUCTORES?

Para la mayoría de las personas que manejan por la ciudad, la modificación será perceptible en una situación puntual: si ocurre una colisión, un cierre de carriles o cualquier incidente vial dentro de los límites municipales, es más probable que la respuesta inicial esté a cargo de un agente del Dallas Police Department.

Esto puede ocurrir en trayectos cotidianos por corredores de alto flujo, sobre todo durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando residentes, trabajadores y estudiantes se movilizan entre vecindarios, centros de empleo, escuelas, comercios y servicios.

LO QUE HARÁ LA UNIDAD DE TRÁFICO DE DALLAS

Responder a accidentes en autopistas y tollways bajo jurisdicción de la ciudad.

Investigar choques, especialmente aquellos con heridos graves o víctimas mortales.

Realizar controles para hacer cumplir las normas de circulación.

Detectar e intervenir ante conductas de manejo peligrosas.

Vigilar el uso de carriles HOV.

Apoyar la organización vial durante cierres, percances e incidentes mayores.

Mantener personal especializado en seguridad vial sin retirar a tantos policías de patrulla de los vecindarios o de las llamadas de emergencia.

La meta, según explicó el jefe de Policía de Dallas, Daniel C. Comeaux, es brindar una respuesta especializada en estas rutas y reducir la necesidad de sacar a los oficiales de patrulla de los barrios o de las llamadas urgentes.

MÁS CONTROL EN LOS CARRILES HOV

La expansión de la Traffic Unit también contempla la vigilancia de los carriles High Occupancy Vehicle, conocidos como HOV.

Estas áreas están reservadas para vehículos que cumplen los requisitos de ocupación establecidos en cada tramo. Su objetivo es promover los viajes compartidos y ayudar a reducir parte de la congestión durante los horarios de mayor movimiento.

Quienes viajan solos deben revisar las señales del segmento por el que circulan y respetar las condiciones de uso. Con la nueva organización, DPD tendrá un papel más directo en la aplicación de las reglas en estas zonas dentro de Dallas.

¿POR QUÉ CAMBIÓ EL PATRULLAJE?

La medida no respondió a una sola decisión administrativa. La reorganización se produjo porque terminaron dos convenios distintos de patrullaje.

Por una parte, concluyó el acuerdo entre la ciudad y el Dallas County Sheriff’s Office para vigilar ciertos tramos de freeways. Por otra, la Texas Department of Public Safety dejó vencer su contrato para proporcionar servicios policiales dedicados en los caminos de la NTTA.

Antes del cambio Ahora El Dallas County Sheriff’s Office patrullaba determinadas autopistas mediante un acuerdo con la ciudad Dallas Police Department asume esas funciones en freeways ubicadas dentro de la jurisdicción municipal Texas Department of Public Safety prestaba servicios dedicados en ciertas rutas de la NTTA DPD se convierte en la agencia principal para el control vial y los choques en vías de peaje situadas en Dallas La responsabilidad dependía de cada carretera y de acuerdos entre distintas autoridades La Policía de Dallas tendrá una presencia más amplia en autopistas y tollways de la ciudad

La reorganización busca concentrar en un equipo especializado las investigaciones de accidentes y las intervenciones extensas que pueden paralizar el flujo vehicular, una situación frecuente en corredores con mucho movimiento dentro del norte de Texas.

¿CAMBIAN LOS REPORTES DE ACCIDENTES?

No. Las personas al volante no deben aprender un nuevo sistema para pedir ayuda.

Emergencia, personas heridas o accidente grave: llama al 911.

llama al 911. Choque menor o situación no urgente: sigue los procedimientos habituales de reporte y las instrucciones de las autoridades presentes.

sigue los procedimientos habituales de reporte y las instrucciones de las autoridades presentes. Incidente en una autopista ubicada dentro de Dallas: DPD será una de las instituciones principales a cargo de la respuesta.

DPD será una de las instituciones principales a cargo de la respuesta. Vía de peaje de la NTTA dentro de la ciudad: desde el 1 de septiembre, el departamento también asume un rol central en la supervisión vehicular y la atención de colisiones.

La unidad de tránsito de DPD ya investiga siniestros vehiculares que dejan lesiones graves o muertes, además de aplicar normas de circulación a través de operativos específicos.

Para quienes recorren Dallas a diario, el mensaje principal es directo: las rutas no cambian, los peajes continúan y el número de emergencias sigue siendo el 911. Lo que sí se modifica es la agencia que, en muchas situaciones, acudirá primero ante un choque, un control de velocidad, una infracción en el carril HOV o un cierre que complique el viaje por la ciudad.