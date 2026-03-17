Con el fin de proteger a los estudiantes de los vehículos que circulan a gran velocidad en las zonas escolares, el alcalde Zohran Mamdani hará entrar en vigor la Ley Sammy, aprobada en 2024, para establecer un límite de velocidad de 15 millas por hora frente a los colegios de la ciudad de Nueva York. Esta medida busca reducir de forma significativa los siniestros de tráfico en los entornos escolares, donde miles de niños y adolescentes se desplazan a diario a pie, en bicicleta o en transporte escolar. ¿Desde cuándo regirá la medida? Averígualo en esta nota.

“La Ley Sammy fue aprobada en 2024, otorgando al ayuntamiento la facultad de establecer nuestros propios límites de velocidad en las vías elegibles. Me sentí orgulloso, pues como miembro de la asamblea voté por ella mientras servía en la casa del pueblo. Sin embargo, una ley solo es efectiva cuando hay voluntad de implementarla, es por eso que hoy me enorgullece anunciar que vamos a reducir el límite de velocidad a 15 millas por hora fuera de las 2,300 zonas escolares que califican”, señaló Mamdani, el 16 de marzo de 2026.

Explicó que la cifra abarca cada una de las 3,200 escuelas de toda la ciudad, a través de los cinco condados. “Este año, los límites de velocidad se reducirán en 800 lugares adicionales elevando el número total de zonas escolares con un límite de velocidad de 15 millas por hora a 1,300 para finales de 2026”, añadió.

¿DESDE CUÁNDO RIGE EL LÍMITE DE VELOCIDAD DE 15 MILLAS POR HORA EN ZONAS ESCOLARES?

El nuevo límite de 15 millas por hora en las zonas escolares de la ciudad de Nueva York empezará a aplicarse de inmediato en cientos de escuelas, pero el despliegue completo será gradual y terminará al final del mandato del alcalde Zohran Mamdani, en 2029.

Fechas clave de la medida

Este 2026, la ciudad reducirá el límite a 15 mph en unas 800 zonas escolares que hoy están a 20 mph y creará alrededor de 100 nuevas zonas lentas, hasta alcanzar cerca de 1,300 ubicaciones con ese límite hacia finales del presente año.

El límite de 15 mph se ampliará progresivamente hasta cubrir las aproximadamente 2,300 ubicaciones escolares elegibles de la ciudad antes de que termine el primer mandato de Mamdani; es decir, hacia 2029.

Según el anuncio oficial, las nuevas señales de 15 mph en las primeras 800 zonas escolares entran en vigor tras un periodo obligatorio de comentarios públicos de 60 días; después de ese plazo, el límite ya será legalmente exigible en cada zona donde se instalen las nuevas señales.

Además de la reducción de los límites de velocidad, el Departamento de Transporte de NYC trabaja para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad de los peatones en torno a los lugares más peligrosos cerca de las escuelas mediante la mejora del diseño de las intersecciones e incorporando reductores de velocidad para que “cada niño pueda llegar a clases de manera segura. Ya no se tratarán la vida de los peatones y de los niños que juegan al aire libre como una consideración secundaria”, finalizó el alcalde.

¿QUÉ ES LA LEY SAMMY?

La Ley Sammy (en inglés: Sammy’s Law) es una norma de Nueva York que otorga a la ciudad más autoridad para reducir los límites de velocidad en sus calles, especialmente en zonas escolares y otros puntos de alto riesgo, con el objetivo de prevenir muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico.

¿Cuál es el origen de la ley?

Lleva el nombre de Sammy Cohen Eckstein, un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor a exceso de velocidad en Brooklyn en 2013. Su familia impulsó la campaña para cambiar la ley.

Esta permite que la Ciudad de Nueva York baje los límites de velocidad por debajo de los topes estatales previos, lo que ha facilitado iniciativas como reducir la velocidad en corredores peligrosos y fijar límites en zonas escolares como ahora lo hizo el alcalde Mamdani.

La reducción del límite de velocidad a 15 millas por hora en NYC busca que los vehículos circulen más despacio, dando más tiempo de reacción a conductores y peatones y aumentando las probabilidades de supervivencia en caso de atropello.

Adiós a correr frente a las escuelas: este año empieza el límite de 15 millas por hora en Nueva York (Foto: Freepik)

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