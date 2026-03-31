Los gastos familiares o de negocios locales cambiarán desde este 1 de abril en Houston ya que los hogares recibirán un recibo con mayor monto de pago y las facturas de agua y alcantarillado serán más caras, tal como informó el Departamento de Obras Públicas de la ciudad. Según las autoridades locales, será un aumento promedio cercano al 7.87% y forma parte de un plan de ajustes anuales aprobado por la ciudad para financiar la modernización del sistema de agua potable y aguas residuales. Si eres inmigrante en esta ciudad en Texas, ya sea que vivas varios años o recién estás instalándote, es necesario que sepas cómo calcular el aumento exacto en tu factura, claves para ahorrar y qué programas de apoyo existen en caso no puedas costearlo, ya que el ajuste no será igual para todos los clientes. Aquí te comparto la información que te ayudará a entender mejor el panorama para este cuarto mes del 2026.

¿Por qué suben las tarifas del agua en Houston?

Desde N+ Univision destacan que las autoridades locales explicaron que es necesario contar con fondos suficientes para mejorar la infraestructura, lo que deriva en costos de operación, mantenimiento, reparación y expansión del sistema combinado de servicios públicos de agua y aguas residuales. En ese sentido, te explico un poco más y te doy contexto de lo que pasó.

El Ayuntamiento de Houston aprobó en 2021 un aumento escalonado de tarifas de agua y alcantarillado a cinco años para reunir alrededor de 2,000 millones de dólares destinados a reparar y renovar la infraestructura. Según medios locales, esta decisión respondió, entre otros factores, a exigencias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y del Estado de Texas, tras años de fugas y desbordamientos de aguas residuales que violaban la Ley de Agua Limpia. Un acuerdo conocido como “consent decree” obliga a la ciudad a invertir fuertemente en su red de alcantarillado para evitar nuevos incidentes ambientales. Además, el ajuste de 2026 combina un componente por inflación local (1.37%) con un incremento adicional previsto en un estudio técnico de tarifas, lo que arroja una subida promedio de alrededor de 7.87% en los recibos.

¿A quiénes afecta el incremento desde el 1 de abril?

Lo primero que hay que saber es que, de acuerdo con la ciudad, el ajuste anual incluye dos componentes principales: 1.37% por inflación, basado en el Índice de Precios al Consumidor del área de Houston; 6.5% adicional, como parte del Estudio de Costos del Servicio de Agua y Aguas Residuales aprobado en 2021.

El aumento aplica a los clientes del sistema de agua y alcantarillado de la Ciudad de Houston, lo que incluye a la mayoría de hogares, pequeños negocios y complejos de apartamentos dentro de los límites de la ciudad.

De acuerdo con Houston Public Works, el aumento cercano al 7.87% es un promedio: el impacto real dependerá del tipo de cliente (residencial, comercial, multifamiliar) y del volumen de consumo de agua.

Para las familias latinas, ya sea en sus hogares o negocios como taquerías, lavanderías, salones de belleza o talleres mecánicos, este incremento en los servicios básicos se suma a otros costos de vida como impuestos, energía, renta y seguros y presiona más el presupuesto mensual.

El ajuste por inflación es del 1.37%, sumado a un rango de entre el 5% y 6% por concepto de ajuste de tarifas. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Cómo saber si te subirán el recibo y cuánto podrías pagar?

Para saber con certeza si te subirán el recibo, lo primero es revisar si tu servicio de agua viene facturado directamente por la Ciudad de Houston (Houston Public Works) o si pagas el agua incluida en la renta a través del propietario o una compañía administradora.

Si tu factura llega a tu nombre con el logo o membrete de la ciudad, el aumento se aplicará automáticamente en el ciclo de facturación que incluya consumos a partir del 1 de abril. Houston Public Works suele publicar tablas de tarifas y ejemplos de facturas en su página oficial, donde puedes comparar la tarifa actual con la nueva según tu nivel de consumo. Una forma práctica de estimar el impacto es revisar cuántos miles de galones consumiste en tu último recibo y aplicar un incremento aproximado del 7–8% sobre el monto total, entendiendo que el porcentaje exacto puede variar por rangos de consumo y cargos fijos.

Desde Telemundo Houston también recomiendan visitar www.HoustonWaterBills.org, donde también se publicarán las nuevas tablas de tarifas a partir del 1 de abril. Para más información, los clientes pueden comunicarse con Servicio al Cliente de Agua de Houston al 713-371-1400.

Los residentes de Houston deben prepararse para un ajuste en sus facturas de agua a partir del próximo mes. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Recomendaciones para latinos antes que las tarifas del agua sean más caras en Houston

Revisar con detalle su consumo de agua de los últimos meses y detectar si hay cambios bruscos que puedan indicar fugas, grifos defectuosos o inodoros que no sellan bien.

Reducir el tiempo de las duchas, cerrar la llave mientras se enjabonan los platos, reparar filtraciones y utilizar electrodomésticos (lavadora, lavavajillas) con carga completa para ayudar a compensar parte del aumento en la tarifa.

Para quienes viven en departamentos donde el agua se prorratea entre todos los inquilinos, preguntar a la administración cómo se reparten los costos y si hay planes para mejorar la eficiencia en áreas comunes (lavanderías, riego, albercas).

Cómo informarte en canales oficiales sobre el aumento en las tarifas de agua en Houston

En caso de recibir una factura anormalmente alta, la ciudad cuenta con programas de revisión de medidores y reclamos. En el sitio oficial de Houston Public Works ofrece guías para entender tu factura, opciones de planes de pago y, en algunos casos, programas de asistencia para residentes con dificultades económicas, a los que pueden acceder también familias latinas que cumplan los requisitos. Para resolver dudas puntuales, lo más seguro es consultar directamente la página oficial de la Ciudad de Houston y del Departamento de Obras Públicas o llamar a los números de atención al cliente indicados en tu factura, donde pueden atenderte con intérprete en español.

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