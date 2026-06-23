A partir del 1 de julio de 2026 sube el precio del peaje del Golden Gate y, si cruzas con frecuencia desde Marin hacia San Francisco —para ir al trabajo, a la universidad, a una comida en Mission District o a visitar familiares en Excelsior— notarás el ajuste en tu presupuesto de movilidad. La Autoridad del Golden Gate confirmó un aumento de 50 centavos en todas las modalidades de cobro; eso significa que tanto commuters que utilizan FasTrak como quienes pagan ocasionalmente verán una diferencia en su gasto semanal o mensual. Para quienes manejan desde Sausalito, Tiburon o Novato y entran a la ciudad cada mañana, el consejo es revisar si conviene abrir o mantener una cuenta FasTrak, considerar carpool con compañeros o evaluar ferries y Golden Gate Transit en días de tráfico o cuando hay eventos grandes en la ciudad (conciertos en Chase Center, partidos en Oracle Park o festivales en The Embarcadero).

Además del efecto económico, el incremento forma parte de un plan de financiamiento para mantenimiento y mejoras estructurales que buscan reducir congestión y aumentar seguridad en una de las vías más transitadas de la bahía.

El Puente Golden Gate, ubicado en California, une la península de San Francisco por el norte con el sur del condado de Marin (Foto: Eva Hambach / AFP) / EVA HAMBACH

NUEVAS TARIFAS DEL PUENTE GOLDEN GATE DESDE EL 1 DE JULIO DE 2026

El aumento será de $0.50 en todas las modalidades de cobro.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el miércoles 1 de julio de 2026.

Tipo de pago Tarifa actual Nueva tarifa desde el 1 de julio FasTrak $9.75 $10.25 Pago único (Pay-As-You-Go) $10.00 $10.50 Factura enviada por correo $10.75 $11.25 Vehículos compartidos (Carpool) $7.75 $8.25

Puntos clave sobre el pago:

FasTrak sigue siendo la opción más económica y la más rápida para evitar facturas posteriores.

Si no tienes una cuenta FasTrak vinculada a la matrícula, recibirás una factura por correo con la tarifa más alta.

Inscribirte en FasTrak suele ser la alternativa más rentable si cruzas el puente varias veces al mes.

UN AUMENTO QUE LLEGA EXACTAMENTE DOS AÑOS DESPUÉS

Este ajuste se aplica exactamente dos años después del anterior incremento, que entró en vigor el 1 de julio de 2024 y también fue de 50 centavos. La Autoridad del Golden Gate mantiene incrementos programados para financiar operaciones, mantenimiento y proyectos de mejora —algo habitual en infraestructuras que soportan alto tráfico diario.

UN DETALLE IMPORTANTE: EL PEAJE SOLO SE COBRA EN UNA DIRECCIÓN

El peaje se cobra únicamente cuando los vehículos circulan hacia el sur, al ingresar a San Francisco.

Los vehículos que circulan hacia el norte (salida de la ciudad) no pagan peaje.

Los conductores que cruzen sin FasTrak recibirán una factura enviada al propietario registrado del vehículo.

RESUMEN RÁPIDO

Concepto Detalle Aumento $0.50 en todas las modalidades. Fecha de vigencia Miércoles, 1 de julio de 2026. Dirección de cobro Solo al ingresar a San Francisco en sentido sur. Opción más económic FasTrak. Alternativas Carpool, ferry desde Larkspur o Sausalito, Golden Gate Transit y SamTrans.

EL PEAJE DEL GOLDEN GATE SIGUE SIENDO MÁS CARO QUE EL DEL BAY BRIDGE

Para muchos residentes de San Francisco es útil comparar con otros accesos. Actualmente el Bay Bridge tiene un peaje estándar más bajo, y con el ajuste el Golden Gate mantendrá su diferencia.

Puente Tarifa estándar Tarifa carpool Golden Gate (nueva) $10.25 con FasTrak / $10.50 con Pay-As-You-Go. $8.25. Bay Bridge $8.50. $4.25.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA RESIDENTES HISPANOHABLANTES DE LA BAHÍA

Abre una cuenta FasTrak si viajas con frecuencia; ahorrarás y evitarás recibir facturas por correo.

Considera carpooling con vecinos o compañeros de trabajo; en comunidades como Sausalito y el área de Novato hay grupos locales en Facebook y apps que facilitan viajes compartidos.

Evalúa ferries desde Larkspur o Sausalito en días de tráfico intenso; muchos residentes los usan como alternativa cómoda y con buenas vistas.

Si dependes del auto para trabajo, revisa rutas fuera de hora punta y combina con transporte público (Golden Gate Transit, SamTrans) cuando sea viable.

Mantén actualizados los datos del propietario registrados en DMV si manejas un vehículo registrado en California, así evitarás problemas con notificaciones de pago.

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