Si estás pensando en pedir asilo en Estados Unidos o ya iniciaste ese proceso, hay un cambio importante que no puedes pasar por alto: a partir del 24 de abril de 2026 entra en vigor una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que complica el acceso al permiso de trabajo, conocido como EAD. En la práctica, muchos solicitantes deberán esperar más tiempo y enfrentar requisitos más estrictos antes de poder trabajar legalmente en el país, lo que impacta directamente en la forma de organizar la vida diaria y las finanzas mientras el caso migratorio sigue en trámite. ¿Qué modificaciones trae esta medida? ¿Cómo cambiarán los plazos de respuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)? Las respuestas a estas y otras preguntas, en los siguientes párrafos.

¿CUÁL ES EL CAMBIO PRINCIPAL EN EL TIEMPO DE ESPERA?

Quien presente una nueva solicitud de asilo tendrá que esperar 365 días (un año) antes de poder presentar la solicitud de permiso de trabajo inicial. Antes, la regla general permitía solicitarlo a los 150 días y aprobarlo a los 180 días; esa ventana se elimina para los nuevos casos que entren bajo la norma del 24 de abril.

Los plazos de respuesta de USCIS

El tiempo máximo que tiene USCIS para decidir sobre un permiso de trabajo inicial también se amplía: puede tardar hasta 180 días (6 meses) en adjudicar la solicitud. En otras palabras, una persona podría esperar 1 año para poder pedir el EAD y luego hasta medio año más para obtener respuesta sobre esa solicitud.

Pero la espera podría alargarse todavía más: la propuesta plantea ampliar el tiempo de procesamiento de la primera solicitud de 30 a 180 días para los trámites de autorización de empleo presentados bajo esta categoría. Según el propio documento, con el nuevo esquema el periodo total podría llegar hasta 545 días entre la presentación del caso de asilo y la obtención del permiso para trabajar, según publicó La Nación.

El procedimiento cambia

El “reloj” para el permiso de trabajo ya no cuenta desde que envías la solicitud de asilo, sino desde que USCIS considera que la solicitud está completa y revisada (sin errores formales).

Los solicitantes de asilo enfrentarán más tiempo sin poder trabajar legalmente y deberán cuidar cada detalle del trámite (Foto: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

¿En qué casos rechaza la solicitud?

Si el formulario de permiso de trabajo llega incompleto (por ejemplo, sin firma), USCIS puede rechazarlo y no conservará la fecha de presentación, lo que implica perder ese tiempo de espera acumulado.

Durante la revisión, si el oficial detecta información negativa o inconsistente, puede desestimar, anular o devolver la solicitud de permiso de trabajo en ese momento.

RECUERDA: la toma de datos biométricos será obligatoria en todos los casos para estos permisos de trabajo.

Restricciones adicionales y quiénes quedan fuera

La propuesta y la regla publicada incluyen causales adicionales para negar el EAD, como ciertas entradas irregulares al país, salvo algunas excepciones (por ejemplo, presentarse ante un oficial dentro de 48 horas o demostrar causa justificada).

Personas con ciertos antecedentes penales (delitos graves agravados o crímenes serios no políticos cometidos fuera de EE. UU.) no podrán obtener el permiso de trabajo bajo esta norma.

¿A quiénes aplica y quiénes se salvan del cambio?

Los cambios impactan principalmente a quienes inicien un caso de asilo y su primer permiso de trabajo a partir del 24 de abril de 2026; es decir, se enfocan en permisos iniciales, no en renovaciones ya vigentes, publica ADN 40.

Quienes ya tengan un permiso de trabajo válido antes del 24 de abril de 2026 conservarán su autorización hasta la fecha de vencimiento actual, siempre que no sea cancelado o revocado.

Sin embargo, si la persona abandona su caso de asilo, no asiste a entrevistas o incumple requisitos del proceso, puede perder la posibilidad de renovar su permiso de trabajo en el futuro.

La medida apunta a limitar el acceso al empleo de ciertos solicitantes, en especial aquellos con entradas irregulares o antecedentes penales (Foto: Imagen creada por Freepik usando IA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!