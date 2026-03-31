¿Vives en California y aún no presentas tu declaración de impuestos? Cuidado: no hacerlo hasta el 15 de abril, fecha límite, puede hacerte perder un reembolso importante del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este dinero podría representar un alivio para tus finanzas personales, ayudarte a ponerte al día con tus cuentas o incluso servirte para ahorrar, por lo que dejarlo pasar equivale, en la práctica, a renunciar a una parte de tus propios recursos. ¿Por qué podrías quedarte sin ese monto y qué pasos puedes seguir para evitarlo? En esta nota te explicamos lo que necesitas saber.

¿POR QUÉ PODRÍAS PERDER UN REEMBOLSO DEL IRS EN CALIFORNIA?

No todos los contribuyentes de California perderán un reembolso del IRS, sino únicamente aquellos que no presentaron su declaración del año fiscal 2022 y tampoco lo hagan, como máximo, hasta el 15 de abril de 2026.

“Hay muchas personas que califican para créditos y se pueden regresar solamente hasta 3 años. Después de los 3 años, aunque tengas reembolso ya no te los dan”, señaló el contador público Arturo Murillo a Univision.

Con lo señalado es importante entender que el IRS aplica un plazo máximo de tres años para que un contribuyente pueda reclamar un reembolso de años fiscales anteriores. ¿Y por qué este 2026? Porque la declaración de impuestos del año fiscal 2022 se hizo en 2023; por tanto, si sumamos tres años más, corresponde a este periodo.

De acuerdo con IRS, por esa omisión quedaron sin reclamar aproximadamente US$1,200 millones en reembolsos. “Poco más de 143 mil personas en California no han declarado impuestos de 2022 y están perdiendo un promedio de 680 dólares en su bolsillo si no lo declaran al 15 de abril”, indicó Yviand Serbones, vocera de dicha entidad.

Aunque muchos contribuyentes de California tienen derecho a un reembolso, el IRS advierte que si no presentan la declaración de 2022 en papel y con matasellos a más tardar el 15 de abril, ese dinero permanecerá en manos del gobierno (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS CRÉDITOS FISCALES QUE PODRÍAS PERDER

Algunos de los beneficios que como contribuyente de California podrías estar perdiendo son algunos créditos fiscales como:

Crédito tributario por ingreso de trabajo (EITC)

Crédito tributario por hijos

Créditos por cuidado de niños y dependientes

Créditos por educación

¿QUÉ HACER PARA NO PERDER EL REEMBOLSO DEL IRS?

Es simple: presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2022 hasta el miércoles 15 de abril de 2026. Antes de darte los pasos que debes seguir, debes tener a la mano: tu número de Seguro Social o ITIN, y datos de cuenta bancaria si quieres depósito directo del reembolso.

1. Reúne tus documentos de 2022

Formularios W-2, 1099, 1098, estados de cuenta bancarios y cualquier constancia de ingresos o deducciones de 2022.

​2. Consigue los formularios del año 2022

Tienes que descargar el Form 1040 del año 2022 y sus instrucciones desde la sección de “Prior year forms” del IRS. Si necesitas anexos (Schedule A, C, EIC, etc.), también deben ser las versiones específicas del año 2022.

​3. Completa la declaración de 2022

Puede ser a mano (en PDF rellenable e imprimir) o usar un software que aún permita preparar declaraciones de 2022. Asegúrate de marcar claramente que es “tax year 2022” y revisa bien las cifras para evitar errores que retrasen tu reembolso.

​4. Envíala por correo al IRS

Al ser una declaración de años anteriores no puedes usar e‑filear; por tanto, debes enviarla en papel por correo a la dirección del IRS que corresponda a tu estado. Usa correo certificado o con tracking y conserva el comprobante de envío con matasellos del 15 de abril de 2026 o antes, solamente de esa forma podrás reclamar tu reembolso de 2022.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS DOCUMENTOS PARA TU DECLARACIÓN DE 2022?

Si no cuentas con tus formularios W-2 u otros documentos fiscales, puedes solicitarlos directamente a tu empleador o descargar sus transcripciones de impuestos de forma gratuita a través de las herramientas en línea del IRS.

Miles están a punto de perder hasta US$1,200 millones en reembolsos por no declarar (Foto: Freepik)

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