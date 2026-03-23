Si eres inmigrante, no tienes estatus y requieres volar, debes prestar atención a esta información. En el marco del cierre parcial del gobierno que afecta a Estados Unidos desde febrero y ha ocasionado que el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se quede sin cobrar su sueldo desde hace más de un mes derivando en colas de hasta cuatro horas para pasar por los controles antes de viajar ya que muchos han optado por renunciar, no ir a trabajar o reportarse enfermos, la administración federal confirmó que agentes de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) comenzarán a operar en los principales aeropuertos del país desde este lunes 23 de marzo. Esto ha generado incertidumbre y miedo ya que mientras que la administración del presidente Donald Trump defiende la medida como necesaria para la seguridad nacional y la fluidez del transporte, organizaciones civiles y sectores contrarios expresan preocupación por posibles violaciones de derechos civiles y la falta de entrenamiento específico de estos agentes para tareas de seguridad aérea comercial. Aquí los puntos claves para entender la medida, qué significa y qué poder tendrán ya que el despliegue alcanzará al menos a 14 grandes aeropuertos en todo USA.

¿Por qué ICE estará en los aeropuertos de Estados Unidos y en cuáles?

La falta de presupuesto ha dejado a los agentes de la TSA (la agencia que revisa tu equipaje y te manda al scanner) sin salario, provocando escasez de personal y retrasos masivos en los controles de seguridad. El gobierno busca utilizar a ICE para “agilizar” los tiempos de espera y aliviar las largas filas y las demoras provocadas por la falta de personal de TSA en medio del bloqueo presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, el propio presidente Donald Trump dejó claro que también se trata de una oportunidad para intensificar la detención de inmigrantes indocumentados que intenten viajar por avión.

Tom Homan explicó en entrevistas con CNN y otros medios que el despliegue se coordinó con la dirección de TSA para “reubicar recursos” donde las filas y las demoras eran más críticas, como los grandes aeropuertos de la costa Este y del Medio Oeste.

“Creo que debemos concentrarnos en los aeropuertos donde las esperas son más largas, priorizaremos esos, los aeropuertos grandes donde hay filas de como tres horas”, dijo.

Un portavoz de DHS indicó que “cientos” de oficiales de ICE serán enviados a los aeropuertos, aunque evitó precisar el desglose exacto por terminal “por razones de seguridad”.

Documentos a los que accedieron medios como The New York Times señalan que el despliegue alcanzará al menos a 14 grandes aeropuertos en todo el país, incluyendo hubs como John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia en Nueva York, además de terminales en Filadelfia, Chicago, Houston y Phoenix.

Agentes de la TSA llevan más de 5 semanas trabajando sin cobrar por un cierre parcial del gobierno. Los aeropuertos están colapsados con filas interminables. (Foto: Adam Gray / Getty Images via AFP) / ADAM GRAY

Qué pueden hacer legalmente los agentes de ICE en los aeropuertos

ICE es una agencia del DHS con facultades para hacer cumplir las leyes migratorias dentro del territorio de Estados Unidos, incluyendo la detención de personas con órdenes de deportación o que se encuentren sin autorización migratoria.

Realizarán tareas de apoyo, como vigilancia de puntos de acceso y verificación de documentos de identidad, bajo la supervisión de Tom Homan, Zar de la frontera de la Casa Blanca.

Además del apoyo logístico, el Gobierno de Donald Trump ha señalado que la presencia de ICE reforzará la detección de personas con estatus migratorio irregular ya que en los aeropuertos puede verificar identidades, cruzar nombres con sus bases de datos y detener a personas que considere “deportables” o que tengan antecedentes migratorios pendientes.

“Los inmigrantes indocumentados, por ningún motivo, deberían estar acercándose a ningún aeropuerto. Hemos visto instancias en las que ICE ha detenido personas en el parqueadero del aeropuerto y con más razón lo pueden hacer dentro”, explicó una abogada experta en inmigración a Alexander Zapata, reportero de Telemundo 52.

El propio zar fronterizo Tom Homan aclaró que los agentes del ICE no revisarán maletas ni máquinas de rayos X porque no están entrenados para eso, sino que ayudarán “donde puedan proveer seguridad extra”, como monitoreando salidas. (David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP) / David Grunfeld

Qué deben saber los inmigrantes si deben volar dentro de EE.UU.

Si viajas este 23 de marzo, se sugiere llegar con al menos 4 horas de antelación y mantenerse informado sobre las directrices específicas de cada terminal.

Expertos legales recomiendan a los viajeros portar documentación vigente y conocer sus derechos básicos como guardar silencio, no firmar documentos sin la asesoría de un abogado y solicitar hablar con un representante legal si se está detenido, aunque esos derechos se ejercen en un contexto de gran presión.

Abogados y organizaciones recomiendan que las personas sin estatus migratorio seguro consulten con un representante legal antes de planear vuelos, especialmente si tienen una orden de deportación previa o antecedentes migratorios complicados.

Quienes sí cuentan con un estatus legal (residencia, TPS, visas válidas) deben viajar con su documentación actualizada y fácilmente accesible, pues es probable que aumenten las verificaciones de identidad y estatus en el entorno aeroportuario.

Organizaciones de defensa de inmigrantes aconsejan revisar con anticipación cualquier proceso abierto ante inmigración y evitar información falsa, ya que proporcionar datos incorrectos puede constituir un delito adicional.

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