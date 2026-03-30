El presidente Donald Trump volvió a la carga contra Obamacare. En recientes declaraciones públicas y mensajes en su plataforma Truth Social, el presidente ha dejado en claro su postura en favor de la derogación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. El último domingo 29 de marzo propuso reemplazarla por un esquema basado en pagos directos a la ciudadanía abriendo así un nuevo debate sobre el modelo de atención médica en Estados Unidos. Aquí te explico en qué consiste la alternativa que plantea y cómo puede impactar en los residentes, algo que implicaría un cambio significativo respecto al sistema actual, que se basa en la contratación de seguros médicos regulados por el gobierno federal.

Críticas de Donald Trump a Obamacare

Según destacan desde N+ Univision, el mandatario cuestionó la sostenibilidad de la Ley de Cuidado de Salud Asequible ( ACA, por sus siglas en inglés). Señaló que el sistema actual no ha logrado cumplir con sus objetivos y que representa una carga estructural que, a su juicio, debe ser sustituida por un mecanismo distinto. Además, argumentó que el modelo vigente beneficia a compañías de seguros que calificó como infladas e insensibles.

Desde su cuenta en Truth Social, Trump hizo énfasis en que los recursos deberían destinarse directamente a los ciudadanos para que puedan costear su atención médica sin depender de intermediarios.

Trump reiteró que Obamacare es insostenible y demasiado costoso, retomando una crítica constante desde su primera campaña presidencial. (Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein) / Mark Schiefelbein

En qué consiste la propuesta de pagos directos

Donald Trump propone entregar apoyos económicos directos a la población para que cada persona administre su gasto en salud.

“La Ley de Cuidado de Salud Asequible, a veces conocida como Obamacare, debe ser reemplazada por pagos directos a la ciudadanía, para que puedan costear su propia atención médica, en lugar de a compañías de seguros infladas e insensibles. ¡Obamacare no es, ni ha sido nunca, sostenible!”, afirmó.

Esta visión se vincula con herramientas ya existentes a nivel federal, como las Health Savings Accounts (HSA), reguladas por el Departamento del Tesoro, que permiten a algunos trabajadores ahorrar dinero antes de impuestos para gastos médicos.

En teoría, ese crédito que propone el presidente se podría usar para pagar una prima de seguro, una consulta médica directa o un procedimiento determinado, según la reglamentación que se establezca. Eso sí, cualquier cambio de fondo dependerá del Congreso y todavía no es oficial en Estados Unidos.

Trump propone que las ayudas públicas para la cobertura de salud dejen de entregarse como subsidios a las aseguradoras y pasen a pagos directos para los consumidores. (Foto: Joe Raedle/Getty Images) / Joe Raedle

Cómo funcionaría el reemplazo de los subsidios de Obamacare

De acuerdo con los resúmenes oficiales divulgados este año sobre el nuevo plan sanitario de la administración Trump, el esquema de pagos directos busca sustituir las ayudas actuales del mercado de seguros de la ACA por transferencias de efectivo o depósitos en cuentas de salud. Un documento publicado en el sitio web de la Casa Blanca, citado por medios nacionales, señala que si el Congreso aprueba la propuesta “las compañías de seguros ya no recibirán pagos de subsidios financiados por los contribuyentes”, y que en su lugar los estadounidenses recibirán dinero para elegir el plan que prefieran. Funcionarios del gobierno han mencionado que una parte de esos recursos podría canalizarse a cuentas de ahorro para la salud (Health Savings Accounts) para cubrir deducibles y copagos, aunque los detalles concretos dependerían de la legislación que adopte el Congreso.

Cuál es el origen de Obamacare

Con el objetivo de ampliar el acceso al seguro médico, reducir los costos y evitar que las aseguradoras negaran cobertura a personas con condiciones preexistentes, en 2010 el presidente Barack Obama promulgó la Ley conocida como Obamacare. Desde su implementación, ha sido objeto de debate político y de diversas propuestas de reforma.

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