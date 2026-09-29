La Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó cambios que afectarán a miles de pasajeros de las líneas J y M del Metro de Nueva York entre el 13 de octubre y el 23 de noviembre de 2026. Las modificaciones responden a trabajos de infraestructura cerca de Marcy Av, en Brooklyn, un punto clave para quienes se desplazan entre Williamsburg, Bushwick, Ridgewood, Jamaica y el sur de Manhattan. Para muchos neoyorquinos hispanos que toman estas rutas para ir al trabajo, hacer compras, visitar a familiares o asistir a clases, el ajuste puede traducirse en trayectos más largos, transbordos y el uso de autobuses lanzadera durante ciertos fines de semana. Por ello, será importante revisar el recorrido antes de salir de casa, sobre todo si el viaje incluye Myrtle Av-Broadway, Essex St, Broadway Junction o Jamaica Center-Parsons/Archer.

La agencia reemplazará antiguos cambios de vía ubicados al sur de Marcy Av. Estas piezas permiten que los trenes pasen de una vía local a una expresa y son esenciales para el funcionamiento de la Jamaica Line, por donde circulan los servicios J, M y Z.

Las obras provocarán ajustes de lunes a viernes y restricciones más amplias en cinco periodos de fin de semana. La autoridad de transporte también habilitará opciones de conexión para reducir el impacto sobre los usuarios de Brooklyn, Queens y Manhattan.

¿CUÁNDO CAMBIARÁ EL SERVICIO DE LAS LÍNEAS J Y M?

El calendario se extenderá desde el 13 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2026, aunque las alteraciones no serán iguales durante toda la intervención.

En días laborables, la principal afectación recaerá sobre el tren J. Durante fechas seleccionadas de sábado, domingo y lunes festivo, habrá un esquema distinto, con recorridos recortados, frecuencias reducidas y buses de reemplazo.

FECHAS CLAVE DEL SERVICIO

Periodo Horario Cambio principal 13 de octubre al 20 de noviembre Lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. El J funcionará como servicio local entre Marcy Av y Myrtle Av-Broadway 26 al 30 de octubre — No se aplicará la modificación de días laborables 17 y 18 de octubre Desde las 11:30 p.m. del sábado hasta las 10:00 p.m. del domingo Cambios de fin de semana 24 y 25 de octubre Desde las 11:30 p.m. del sábado hasta las 10:00 p.m. del domingo Cambios de fin de semana 7 al 9 de noviembre Desde las 11:30 p.m. del sábado hasta las 10:00 p.m. del lunes Cambios de fin de semana 13 al 16 de noviembre Desde las 11:30 p.m. del viernes hasta las 10:00 p.m. del lunes Cambios de fin de semana 20 al 23 de noviembre Desde las 11:30 p.m. del viernes hasta las 10:00 p.m. del lunes Último periodo de cambios

La última fase concluirá a las 10:00 p.m. del lunes 23 de noviembre. Esa fecha marcará el final del cronograma especial anunciado para este proyecto.

¿QUÉ PASARÁ CON EL TREN J LOS FINES DE SEMANA?

En los cinco periodos indicados, el J circulará entre Jamaica Center-Parsons/Archer, en Queens, y Myrtle Av-Broadway, en Brooklyn.

El servicio regular no continuará entre Myrtle Av-Broadway y Essex St durante las horas de trabajo. Para cubrir ese segmento, la MTA pondrá en operación autobuses lanzadera.

Servicio Qué ocurrirá J Operará entre Jamaica Center-Parsons/Archer y Myrtle Av-Broadway Myrtle Av-Broadway – Essex St Será cubierto por autobuses lanzadera M Funcionará en dos segmentos, con frecuencias aproximadas de 20 minutos L Mantendrá su funcionamiento habitual Autobuses regulares Seguirán operando entre Myrtle-Broadway y Essex St

Para una persona que suele tomar esta ruta desde Bushwick, Cypress Hills, Woodhaven o Jamaica rumbo a Lower Manhattan, la modificación puede implicar un transbordo adicional. También será prudente considerar tiempo extra si el recorrido incluye niños, equipaje, cochecito, una cita médica o una conexión de trabajo.

En sectores como Bushwick, Ridgewood y Williamsburg, donde residen muchas familias latinas, estos trayectos forman parte de la rutina para llegar a restaurantes, supermercados, iglesias, escuelas, oficinas y empleos en Manhattan. Por eso, una interrupción durante el sábado o domingo puede complicar actividades familiares y compromisos previamente programados.

La línea J es una de las que sufrirá grandes cambios durante estas jornadas (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA LÍNEA M?

La M también tendrá un recorrido limitado durante los fines de semana afectados. La agencia dividirá la ruta en dos tramos, con llegadas estimadas cada 20 minutos.

Los segmentos serán los siguientes:

Middle Village-Metropolitan Av – Myrtle-Wyckoff Avs: permitirá conectar con la línea L.

permitirá conectar con la línea L. Myrtle-Wyckoff Avs – Myrtle Av: permitirá enlazar con el tren J.

Myrtle-Wyckoff Avs se convertirá en uno de los principales puntos de conexión mientras duren las obras. Desde allí será posible acceder a la L, que mantendrá su operación normal.

Para quienes viven en Queens y necesitan llegar a Manhattan, esa alternativa puede resultar útil para viajar hacia Union Square, First Avenue o Chelsea. Sin embargo, será recomendable salir con anticipación, ya que los enlaces, las esperas y los buses de sustitución pueden extender el tiempo habitual de traslado.

Al igual que la J, la línea M se une a los cambios programados (Foto: Michael Tapp / Flickr)

ALTERNATIVAS RECOMENDADAS POR LA MTA

La MTA sugiere evaluar otras opciones del subway según el destino final.

Si necesitas viajar hacia… Alternativa recomendada Midtown Manhattan Tomar la línea L desde Myrtle-Wyckoff Avs Manhattan desde la Jamaica Line Usar las líneas A, C o L y conectar en Broadway Junction Manhattan desde Jamaica Considerar la línea E Lower Manhattan Usar las líneas 4, 5 o 6, según el punto de partida y destino Essex St desde Myrtle Av-Broadway Usar los autobuses lanzadera habilitados por la MTA

La interrupción no dejará a Brooklyn ni a Queens sin acceso a Manhattan. Sin embargo, los pasajeros que dependen de estas rutas deberán considerar combinaciones adicionales, caminatas entre estaciones o el servicio temporal por carretera.

En Nueva York, una demora de 20 o 30 minutos puede afectar la llegada al empleo, una cita en una agencia pública, una consulta médica o la recogida de los niños en la escuela. Aplicaciones como la de la MTA, Google Maps y el planificador de viajes pueden ayudar a identificar la alternativa más conveniente según la hora y el destino.

¿POR QUÉ LA MTA REALIZARÁ ESTOS TRABAJOS?

La intervención responde al reemplazo de cambios de vía antiguos ubicados al sur de Marcy Av. De acuerdo con la información de la autoridad de transporte, estos componentes fueron renovados por última vez en 1997.

La infraestructura permite que los convoyes pasen entre vías locales y expresas. En el caso de la Jamaica Line, esa capacidad ayuda a organizar los servicios J, M y Z durante las horas de mayor demanda, interrupciones programadas, emergencias y desvíos operativos.

Aunque para los pasajeros las labores representen más espera, transbordos o buses adicionales, el proyecto está relacionado con el mantenimiento de una red que conecta parte de Brooklyn y Queens con Manhattan.

LO MÁS IMPORTANTE PARA LOS PASAJEROS

Los cambios comenzarán el 13 de octubre de 2026.

De lunes a viernes, el J operará como tren local entre Marcy Av y Myrtle Av-Broadway, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Esta modificación no se aplicará entre el 26 y el 30 de octubre.

Habrá cinco periodos de ajustes durante fines de semana.

El último bloque finalizará el 23 de noviembre de 2026.

Durante las fechas afectadas, el J circulará entre Jamaica Center-Parsons/Archer y Myrtle Av-Broadway.

Se habilitarán autobuses lanzadera entre Myrtle Av-Broadway y Essex St.

La M funcionará dividida en dos segmentos, con una frecuencia aproximada de 20 minutos.

La línea L conservará su operación habitual.

Las líneas A, C, E, 4, 5 y 6 servirán como opciones para determinados desplazamientos.

Antes de salir, conviene confirmar el estado de cada ruta y calcular tiempo adicional, especialmente si el viaje incluye Brooklyn, Queens, Lower Manhattan o Jamaica.