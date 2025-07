Miles de residentes de Alaska pueden por fin respirar tranquilos : el Dividendo del Fondo Permanente de 2024, que distribuye la riqueza petrolera del estado, está en camino. Aclaramos que, pese a rumores en redes sociales, el pago proviene directamente de Juneau, no del IRS, y solo beneficiará a quienes cumplieron los estrictos criterios de residencia.

¿Cuándo será el pago del IRS por el monto de $1,702?

La cifra de $1,702 combina un dividendo base de $1,440 con una bonificación de $262 por ayuda energética aprobada tras el aumento repentino de los precios del combustible para calefacción. Este aumento elevó el PFD de 2024 un 30% con respecto al año pasado, convirtiéndolo en el pago más generoso del estado desde 2022.

A diferencia de las rondas de estímulo federal de la era de la pandemia, este dinero de ayuda proviene de un fondo soberano de riqueza creado con regalías petroleras en 1976.

¿Quién califica para recibir el pago de IRS?

Para ser elegible, los solicitantes debían residir en Alaska durante todo 2023, no exceder los 180 días de ausencia, carecer de condenas por delitos graves y no haber solicitado residencia en otro estado. Quienes cumplieron estos criterios y cuyo estado figura como “Elegible - No Pagado” en el portal del PFD al 9 de julio, recibirán su ayuda el 17 de julio. Los demás solicitantes aprobados deberán esperar hasta el 21 de agosto para recibir sus fondos.

17 de julio de 2025 – Primera ola mediante depósito directo o cheque a aquellos ya marcados como pagaderos.

21 de agosto de 2025 – Segunda ola para solicitantes aprobados después del 9 de julio pero antes del 13 de agosto.

Los depósitos directos generalmente llegan antes del mediodía, hora de Alaska, mientras que los cheques en papel salen del tesoro estatal el mismo día.

¿Por qué el monto aumentó un 30 por ciento?

Te lo explico. Gracias a los elevados precios del petróleo crudo durante 2024, el Fondo Permanente vio incrementadas sus ganancias. Para ayudar a las familias con los gastos de calefacción invernal, los legisladores aprobaron un suplemento energético, llevando el alivio total a 1702 dólares por persona. Sin embargo, este monto sigue siendo considerablemente inferior al dividendo récord de 3284 dólares de 2022, lo que subraya la dependencia de los mercados petroleros para estas distribuciones anuales.

Ahora, mucha atención al detalle: El dividendo de $1,702 es ingreso federal gravable. Recibirás un Formulario 1099-MISC en enero; te sugerimos reservar entre el 10% y 12% (o tu tramo impositivo) para cubrirlo. Afortunadamente, no hay impuesto estatal sobre la renta.

El cheque de $1,702 no es un rescate federal; es Alaska compartiendo su riqueza de oro negro. Considere esta ayuda como una herramienta —pague una factura, ahorre, llene la estufa— y podrá calentar más que solo su cuenta bancaria cuando llegue el próximo largo invierno.