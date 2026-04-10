El gobierno de Florida, encabezado por Ron DeSantis, sigue adelante con su estrategia para reducir lo que pagan los automovilistas por el seguro de sus vehículos. No se trata de un “descuento único” del estado, sino de un paquete de reformas legales y regulatorias que empujan a las aseguradoras a bajar o, al menos, no aumentar las primas, lo que se traducirá en rebajas visibles a partir de mayo para muchos asegurados. En los siguientes párrafos, te contamos todo lo que debes saber sobre el plan del gobernador y a quiénes beneficia.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE LA REBAJA DE SEGUROS DE AUTOS EN FLORIDA DESDE MAYO?

El plan del gobernador de Ron DeSantis forma parte de una estrategia más amplia de “reforma de seguros” en Florida, que incluye cambios en las reglas de demandas por lesiones personales y otros reclamos, con el objetivo declarado de reducir costos legales y, con ello, los costos para las aseguradoras.

Con esos costos más bajos, el gobernador presionó para que las compañías trasladaran el ahorro a los clientes en forma de:

Rebajas de prima (reducciones porcentuales de la tarifa base).

Reembolsos puntuales de dinero cuando se determina que la compañía acumuló excedentes por encima de lo necesario.

A partir de mayo, más de 40 aseguradoras de autos del estado se suman ofreciendo rebajas o, al menos, evitando nuevos aumentos en sus pólizas dentro de este esquema, publica Clarín.

En esta línea, el comisionado de seguros, Mike Yaworsky, autorizó nuevas rebajas en las tarifas para 2026 de una aseguradora cuyos principales asegurados son miembros de las fuerzas armadas, veteranos y sus familias. Desde mayo, estos usuarios pagarán alrededor de un 7% menos por sus pólizas.

Dentro de este paquete de medidas, 42 compañías de seguros de autos han solicitado reducciones en sus tarifas. La primera en concretarlo fue Progressive, cuyos clientes recibirán un cheque promedio de 300 dólares como parte de un reembolso que alcanzará a 2,7 millones de conductores con pólizas vigentes.

Esta devolución proviene de las ganancias extraordinarias de la empresa, generadas tras la caída de los costos judiciales en los últimos años. Una ley estatal exige que, cuando las aseguradoras obtienen beneficios por encima de los márgenes permitidos durante un período de tres años, devuelvan el excedente a los consumidores.

Ahora le toca el turno a United Services Automobile Association (USAA), una firma de servicios financieros fundada en 1922, conocida por enfocarse casi exclusivamente en miembros de las fuerzas armadas, veteranos y sus familiares directos.

¿A QUIÉNES BENEFICIA?

Beneficia a los conductores residentes en Florida que tengan pólizas de seguro de auto con compañías que se acogieron al plan o que fueron alcanzadas por las medidas regulatorias.

El impacto es especialmente claro en:

Las cinco mayores aseguradoras de autos de Florida, que concentran cerca del 78% del mercado y que han aplicado reducciones promedio en torno al 6% respecto a 2024.

Asegurados de compañías específicas que están devolviendo dinero por excedentes (por ejemplo, Progressive, con reembolsos por casi 1,000 millones de dólares en conjunto).

Pero en la práctica, los que verán el beneficio son los titulares de pólizas activas:

Algunos lo verán como baja en el precio de renovación (la prima del próximo periodo será menor o no subirá tanto).

Otros recibirán reembolsos directos (cheque o crédito) por póliza, que en ciertos casos se han anunciado alrededor de 200–300 dólares, según compañía y condiciones, indica La Nación.

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