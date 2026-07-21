La inteligencia artificial sigue ganando terreno en los servicios públicos de California y ahora también se mete de lleno en la fiscalización del tránsito, especialmente en una zona donde el tráfico forma parte del día a día y donde la comunidad latina tiene una presencia muy marcada. En un estado donde las ciudades buscan reducir accidentes, mejorar la movilidad urbana y cuidar mejor a quienes se mueven en bicicleta, nuevas tecnologías comienzan a utilizarse para detectar infracciones de forma más eficiente, sin depender únicamente de que haya agentes de tránsito en cada esquina.

Si conduces con frecuencia por el sur de California, trabajas en Los Ángeles, haces entregas, manejas hacia la playa de Santa Monica o usas la bici como medio de transporte, este cambio te puede afectar directamente: desde hace unas semanas, una ciudad del condado de Los Ángeles empezó a aplicar multas a quienes bloqueen los carriles exclusivos para bicicletas utilizando cámaras con inteligencia artificial, con sanciones que arrancan en US$93 y que buscan proteger a ciclistas de todos los perfiles, incluidos muchos hispanohablantes que ya usan la bici para ahorrar gasolina y esquivar el tráfico pesado.

SANTA MONICA, LA PRIMERA CIUDAD DE CALIFORNIA EN USAR IA PARA PROTEGER CARRILES DE BICICLETA

La ciudad de Santa Monica, ubicada en el condado de Los Ángeles, se convirtió en la primera de California en implementar un sistema de vigilancia con inteligencia artificial para detectar vehículos estacionados o detenidos de manera ilegal en los carriles para bicicletas.

El programa se basa en cámaras instaladas en vehículos del departamento de control de estacionamiento de la ciudad. Mientras estos automóviles realizan sus recorridos habituales, las cámaras registran automáticamente posibles infracciones sin necesidad de que un agente observe directamente la falta, algo especialmente útil en calles muy transitadas cerca de zonas como el Downtown, el Pier o los corredores que conectan con West LA.

El objetivo principal es mantener despejados los carriles para bicicletas y evitar que los ciclistas tengan que invadir los carriles destinados a los automóviles, una situación que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes, sobre todo en horas pico y en rutas donde muchas personas van y vienen al trabajo, a la escuela o a la universidad.

Con esta acción se busca proteger a los ciclistas de Santa Monica (Foto: Freepik)

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Aunque la inteligencia artificial identifica posibles infracciones, el proceso no es completamente automático. Antes de emitir cualquier multa, un funcionario revisa cada caso para confirmar que realmente existió una violación de las normas de tránsito y que las imágenes captadas no generan dudas razonables.

El procedimiento funciona de la siguiente manera:

Etapas del proceso

Etapa Qué ocurre Detección Las cámaras instaladas en los vehículos capturan imágenes y video de los autos detenidos en carriles de bicicleta. Registro El sistema almacena la hora, la ubicación y las evidencias visuales. Revisión Un oficial analiza cada posible infracción. Validación Si confirma la falta, autoriza la emisión de la multa. Notificación La citación se envía por correo al propietario registrado del vehículo.

Este sistema busca combinar la rapidez de la inteligencia artificial con la supervisión humana para reducir errores en la aplicación de sanciones, evitando que una simple mala interpretación de una foto se convierta en una multa injusta para conductores que ya lidian con altos costos de vida y de transporte en el sur de California.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARON LAS MULTAS Y CUÁNTO CUESTAN?

El programa comenzó oficialmente el 1 de mayo de 2026, aunque durante los primeros 60 días la ciudad únicamente emitió advertencias para informar a los conductores sobre la nueva modalidad de fiscalización y darles tiempo para ajustar su comportamiento en las calles.

Desde el 1 de julio de 2026, las sanciones comenzaron a aplicarse de manera oficial. Las multas por bloquear carriles de bicicleta arrancan en US$93, una cifra que muchos residentes sienten en su bolsillo, especialmente quienes trabajan manejando, haciendo entregas o usando el auto todos los días.

PRINCIPALES DATOS DEL PROGRAMA

Aspecto Información Inicio del programa 1 de mayo de 2026 Periodo de advertencia 60 días Inicio de las multas 1 de julio de 2026 Monto de la sanción Desde US$93 Vehículos equipados Dos unidades de control de estacionamiento

De acuerdo con autoridades de Santa Monica, ya se han emitido alrededor de 50 multas y varios cientos de advertencias desde que comenzó la iniciativa, lo que confirma que bloquear carriles de bicicleta es una práctica más común de lo que muchos pensaban.

UN PROGRAMA QUE YA HABÍA MOSTRADO RESULTADOS

La decisión de ampliar el uso de inteligencia artificial no surgió de la nada. En 2024, Santa Monica realizó una prueba piloto durante seis semanas utilizando únicamente dos vehículos equipados con cámaras.

Los resultados sorprendieron a las autoridades:

Se detectaron cerca de 1,700 posibles infracciones en carriles para bicicletas.

Se confirmó que bloquear estos espacios era un problema mucho más frecuente de lo que se pensaba.

Los datos respaldaron la implementación permanente del sistema.

La ciudad también tomó como referencia otro programa automatizado que ya utilizaba para supervisar los carriles exclusivos para autobuses, muy importantes para quienes dependen del transporte público, incluidas muchas familias latinas que combinan el bus con la bicicleta y el coche según el día.

Santa Monica es una ciudad que utiliza mucho las bicicletas (Foto referencial: Freepik)

LA EXPERIENCIA CON LOS CARRILES DE AUTOBUSES IMPULSÓ ESTA DECISIÓN

Antes de extender la tecnología a los ciclistas, Santa Monica ya empleaba cámaras automatizadas para vigilar los carriles destinados al transporte público.

Según datos del gobierno local, ese sistema logró resultados importantes en pocos meses:

Redujo en 67% las infracciones por estacionar en carriles exclusivos para autobuses.

Disminuyó en 40% las violaciones relacionadas con paradas de autobús.

Mejoró la circulación del transporte público y la seguridad vial.

Con esos antecedentes, las autoridades consideraron que aplicar una estrategia similar en la infraestructura ciclista podría ofrecer beneficios comparables, especialmente en un entorno urbano donde cada vez más personas —incluidos jóvenes, trabajadores esenciales y estudiantes de origen latino— usan la bicicleta como alternativa para evitar el tráfico de la I-10 o las avenidas principales de la zona oeste de Los Ángeles.

¿POR QUÉ ESTA MEDIDA ES IMPORTANTE PARA CALIFORNIA?

Cada vez más ciudades de California impulsan políticas para fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte sostenible. Sin embargo, cuando los carriles exclusivos son ocupados por vehículos estacionados, los ciclistas se ven obligados a incorporarse al tráfico, aumentando el riesgo de sufrir accidentes.

Por ello, Santa Monica apuesta por la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para hacer cumplir las normas de tránsito y mantener despejada la infraestructura destinada a la movilidad activa. Si la iniciativa mantiene buenos resultados, no se descarta que otras ciudades del estado analicen implementar sistemas similares para reforzar la seguridad vial y reducir las infracciones en sus calles, algo que podría impactar directamente a miles de residentes hispanohablantes en áreas como el Este de Los Ángeles, el Valle de San Fernando o incluso localidades del Inland Empire, donde la bicicleta también gana terreno como opción de transporte cotidiano.

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