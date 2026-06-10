El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra el llamado “turismo de parto”, una práctica mediante la cual ciudadanos extranjeros ingresan al país con visas de visitante con el propósito principal de dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento. El Departamento de Estado informó este 10 de junio que ya comenzó a revocar visas de personas involucradas en este tipo de actividades y aseguró que continuará tomando medidas contra quienes intenten abusar del sistema migratorio. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para detectar redes organizadas, identificar posibles fraudes y reforzar los controles sobre las solicitudes de visas de turismo. Las autoridades sostienen que el uso de documentos falsos, información engañosa o asesorías destinadas a ocultar el verdadero motivo del viaje constituye una violación de las normas migratorias vigentes.

¿Qué anunció el Departamento de Estado?

Según la agencia federal, una embajada estadounidense ubicada en África Occidental detectó una compleja red integrada por más de 100 extranjeros que presuntamente utilizaban documentos fraudulentos y servicios de intermediarios para obtener visas de viaje hacia Estados Unidos.

Como resultado de la investigación, las autoridades revocaron las visas involucradas y señalaron que continúan colaborando con organismos locales para identificar otras operaciones similares que puedan estar funcionando en la región.

EE.UU. investiga redes que presuntamente facilitaban estos viajes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Más de 400 casos sospechosos en Europa

El Departamento de Estado también informó que una embajada estadounidense en Europa identificó más de 400 casos sospechosos desde 2024. De acuerdo con las investigaciones, al menos seis compañías estarían relacionadas con estos casos.

Según la agencia, estas empresas ofrecían asesoría a los solicitantes sobre qué responder durante las entrevistas consulares, coordinaban alojamiento en territorio estadounidense y organizaban planes relacionados con el nacimiento de los bebés.

Revocan más de 100 visas en el norte de África

En otra operación, una embajada estadounidense ubicada en el norte de África revocó más de 100 visas a personas señaladas como “turistas de parto”. Funcionarios consulares, trabajando junto con agencias de seguridad y utilizando análisis de datos y cruces de información, habrían logrado identificar diversas redes y personas que presuntamente estaban aprovechando indebidamente el sistema migratorio.

El Departamento de Estado reiteró que seguirá persiguiendo estas prácticas y recordó que una visa estadounidense no constituye un derecho automático.

¿Qué significa esta medida para los viajeros?

Las visas de visitante, incluidas las categorías B-1 y B-2, están destinadas a viajes temporales por negocios, turismo o motivos específicos autorizados por la ley. Las autoridades estadounidenses indican que estas visas no pueden utilizarse cuando el objetivo principal del viaje es dar a luz en Estados Unidos para que el menor obtenga la ciudadanía por nacimiento.

Por ese motivo, los funcionarios consulares tienen la facultad de negar o revocar visas si concluyen que existió fraude, tergiversación de información o uso indebido del proceso migratorio.

EE.UU. advirtió que seguirá reforzando los controles migratorios. | Crédito: Matthew Hatcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / MATTHEW HATCHER

EE.UU. promete continuar las investigaciones

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, enfatizó el Departamento de Estado al anunciar las medidas. La agencia aseguró que continuará trabajando para desmantelar redes dedicadas al turismo de parto y responsabilizar a quienes intenten engañar a las autoridades migratorias.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado públicamente cuáles son los países específicos donde operaban las organizaciones investigadas, aunque confirmó que las pesquisas continúan en distintas regiones del mundo.

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