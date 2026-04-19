Obtener o renovar la licencia de conducir en Florida es un trámite que suele ser riguroso por parte del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) del estado. Sucede que esta entidad aplica protocolos estrictos en caso corroboren que un conductor presente alguna condición de salud que comprometería la capacidad para manejar. En ese caso, quiero revelarte cuáles son las enfermedades que ocasionarían el rechazo automático de dicha credencial . Presta atención a los siguientes párrafos.

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Como parte del proceso para adquirir este documento en el estado de Florida, se incluye una revisión médica que todo solicitante tendrá que acceder sin restricción alguna; de esa manera, los especialistas determinan si el usuario está en la capacidad para conducir por las distintas vías.

Ante un resultado negativo en los exámenes realizados, las autoridades del FLHSMV poseen la autoridad legal para denegar la solicitud, suspender o revocar de manera definitiva las licencias de conducir de sus ciudadanos .

“Si el conductor tiene una afección médica que afecta su capacidad para operar un vehículo de forma segura y su historial clínico que representa un riesgo para la seguridad pública, se le denegará el permiso de conducir”, aclaró la agencia.

El programa de evaluación médica es obligatoria para obtener la licencia de conducir de Florida. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Lista de enfermedades que ocasionarían el rechazo o la revocación de la licencia de conducir en Florida

A diferencias de otras jurisdicciones del país, la agencia citada no maneja un listado médico restrictivo y definitivo; sin embargo, sí cuenta con categorías de salud específicas que podrían derivar en la restricción y denegación del trámite de este documento.

Entre las principales se encuentran los trastornos neurológicos como el Alzheimer o la epilepsia; deficiencias visuales derivadas a la tercera edad; enfermedades degenerativas tipo Parkinson o esclerosis múltiple; discapacidades físicas; o el uso de drogas y bebidas alcohólicas.

Las personas de tercera edad serán las más afectadas con estas evaluaciones médicas, ya que podrían padecer problemas de visión. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué hacer si revocan o suspenden la licencia de conducir en Florida por razones médicas

En caso te hayan detectado alguna condición médica que no te permitiría conducir, pero estás recibiendo algún tratamiento, deberás demostrar con pruebas que realmente tu condición está controlada o ingieres algún medicamento ante la entidad correspondiente.

También puedes realizar una apelación de dicha decisión. El estado de Florida sí permite la solicitud de audiencias administrativas para revisar distintas resoluciones; sin embargo, esta medida no es generalizada, ya que su aprobación dependerá de ciertos supuestos.

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