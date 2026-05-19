Si tu licencia en California lleva más de un año vencida, tendrás que empezar casi desde cero para renovarla —y eso puede implicar perder tiempo, dinero y movilidad en un estado donde todo depende del auto—. Si vives en Los Ángeles y trabajas por turnos, en el Valle de San Fernando y dependes del coche para llevar a los niños al colegio, o si vives entre San Diego y Chula Vista y usas la licencia para abordar vuelos domésticos desde SAN o LAX, esta regla te puede complicar la semana. El Department of Motor Vehicles (DMV) de California no permite renovar por internet cuando han pasado más de 12 meses desde la fecha de vencimiento; en esos casos tendrás que ir en persona, presentar documentos, hacer pruebas y, en algunos escenarios, volver a rendir los exámenes teórico y práctico como si pidieras la licencia por primera vez. La buena noticia es que no hay multa por renovarla tarde, pero la mala es que el proceso puede ser largo y te dejará sin un documento válido mientras lo resuelves.

¿QUIÉNES TENDRÁN QUE COMENZAR CASI DESDE CERO EL TRÁMITE?

La situación afecta principalmente a las personas cuya licencia lleva más de 12 meses vencida. Según las reglas del DMV de California, una vez superado ese plazo ya no será posible renovar el documento por internet. Eso significa que el conductor deberá hacer el trámite de forma presencial y, dependiendo del caso, cumplir nuevamente requisitos similares a los de alguien que solicita una licencia por primera vez.

Entre las consecuencias más importantes aparecen estas:

Situación Qué ocurre Licencia vencida por más de 12 meses Ya no puede renovarse online Renovación fuera del plazo permitido El trámite pasa a ser presencial Casos determinados por el DMV Pueden exigir examen teórico Algunas situaciones específicas También podrían pedir examen práctico

En otras palabras, el DMV endurece las condiciones para quienes dejaron pasar demasiado tiempo. Y aunque no existe una multa adicional por renovar tarde, sí hay consecuencias importantes porque manejar con una licencia vencida es ilegal en California.

Conducir en California con una licencia vencida es una falta muy grave (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LAS TRES FORMAS DE RENOVAR LA LICENCIA EN CALIFORNIA

Actualmente el DMV permite renovar la licencia de conducir de tres maneras distintas, aunque no todos califican para todas las opciones.

Renovación online

Es la opción más rápida y cómoda, pero tiene límites muy claros. Solo pueden acceder quienes:

Están dentro de los 90 días previos al vencimiento.

O dentro de los 12 meses posteriores.

No necesitan cambiar dirección o datos personales.

No tramitan una REAL ID por primera vez.

No tienen licencia comercial.

Si la licencia ya lleva más de un año vencida, esta posibilidad desaparece automáticamente.

Renovación por correo

También existe la opción de renovar por correo, aunque el DMV exige cumplir varias condiciones. Por ejemplo, la persona no debe estar suspendida, no puede haber incumplido citaciones judiciales recientes y tampoco puede haber renovado demasiadas veces consecutivas bajo esta modalidad.

El formulario que suele utilizarse para verificar elegibilidad es el DL 410 FO.

CUANDO LA RENOVACIÓN DEBE HACERSE EN PERSONA

Hay casos en los que acudir a una oficina del DMV es obligatorio desde el inicio. Esto sucede especialmente cuando:

Se solicita una REAL ID por primera vez.

El conductor tiene más de 70 años.

El DMV exige examen de manejo.

La licencia comercial necesita renovación presencial.

La licencia venció hace más de un año.

En estas situaciones, el conductor deberá completar varios pasos. El proceso presencial incluye:

Completar la solicitud correspondiente.

Presentar documentos de identidad y residencia.

Escaneo de huellas digitales.

Examen de visión.

Fotografía nueva.

Pago de la tarifa.

Examen teórico, si corresponde.

Examen práctico, en algunos casos.

Después de finalizar el proceso, el DMV entrega una licencia temporal válida por 60 días mientras llega la definitiva por correo.

¿CUÁNTO CUESTA RENOVAR LA LICENCIA?

Las tarifas cambian según el tipo de documento.

Tipo de licencia Costo aproximado Licencia estándar Clase C US$45 Licencia comercial CDL US$90 Permiso AB-60 Tarifa menor

Algo importante que muchas personas desconocen es que California no cobra recargos por renovar tarde. Sin embargo, eso no evita las restricciones ni las posibles exigencias adicionales del trámite.

LA REAL ID Y EL DETALLE QUE MUCHOS PASAN POR ALTO

Desde la entrada en vigor de los requisitos federales de identificación, la REAL ID se volvió un documento clave en Estados Unidos. Además de servir para conducir, también será necesaria para abordar vuelos nacionales y entrar a edificios federales seguros.

Por eso, quienes hagan el trámite por primera vez deberán acudir presencialmente al DMV y presentar documentación extra que confirme identidad y residencia.

Así se ve una licencia de conducir en California con Real ID (Foto: DMV)

EL AVISO QUE EL DMV ENVÍA ANTES DEL VENCIMIENTO

El DMV suele enviar una notificación aproximadamente cuatro meses antes de que expire la licencia. El objetivo es justamente evitar que los conductores olviden renovarla y terminen enfrentando complicaciones mayores.

Aun así, muchas personas cambian de domicilio o simplemente pasan por alto el aviso. Y ahí es cuando comienzan los problemas, porque una vez superado el año de vencimiento, el trámite deja de ser simple y puede convertirse en un proceso mucho más largo y exigente.

Lo que conviene revisar

Fecha exacta de vencimiento.

Si ya pasaron más de 12 meses.

Si calificas para renovación online.

Si necesitas REAL ID por primera vez.

Si tendrás que ir al DMV con cita.

En un estado tan dependiente del automóvil como California, quedarse sin licencia válida no es un detalle menor. Por eso, tener presente la fecha de vencimiento puede evitar dolores de cabeza, pérdida de tiempo y hasta la obligación de volver a rendir pruebas como si nunca se hubiera tenido licencia antes.

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