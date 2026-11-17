Si vas a pasar Thanksgiving con tu familia, elegir bien la hora de salida puede evitarte una larga espera al volante. Entre terminar la jornada laboral, recoger a los niños y preparar el platillo para compartir durante la cena, resulta tentador dejar el recorrido para la tarde. Sin embargo, esa decisión podría coincidir con los periodos de mayor congestión previstos por AAA e INRIX. Ambas organizaciones anticipan complicaciones en distintas autopistas estadounidenses durante la semana de Acción de Gracias, especialmente después del mediodía. Quienes tengan flexibilidad para partir temprano dispondrán de mejores opciones para llegar sin tantos contratiempos.

El pronóstico publicado por AAA el 16 de noviembre calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el martes 24 y el lunes 30. Cerca del 90% utilizará un automóvil, por lo que organizar los desplazamientos será especialmente importante.

Las mayores dificultades para quienes salgan antes de la celebración se concentrarán el martes y el miércoles. Para el regreso, las jornadas con más movimiento serán el domingo y el lunes. En contraste, el jueves 26 se perfila como la fecha con menor impacto del tráfico.

La AAA asegura que más de 80 millones de personas se desplazarán largas distancias por el Thanksgiving (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LOS PEORES DÍAS Y HORAS PARA MANEJAR EN THANKSGIVING 2026?

Según las proyecciones de AAA e INRIX, conviene evitar el martes 24 entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m. Quienes salgan el miércoles 25 encontrarían mayores complicaciones desde el mediodía hasta las 7:00 p. m.

Este es el calendario completo para planificar tanto la ida como el retorno:

Fecha Periodo de mayor congestión prevista Mejor momento para salir Martes 24 de noviembre De 2:00 p. m. a 8:00 p. m. Antes de la 1:00 p. m. Miércoles 25 de noviembre Del mediodía a las 7:00 p. m. Antes del mediodía Jueves 26 de noviembre — Thanksgiving Impacto mínimo del tráfico Sin una franja específica Viernes 27 de noviembre De 1:00 p. m. a 7:00 p. m. Antes del mediodía Sábado 28 de noviembre Del mediodía a las 9:00 p. m. Antes de las 11:00 a. m. Domingo 29 de noviembre Del mediodía a las 8:00 p. m. Antes de las 11:00 a. m. Lunes 30 de noviembre De 2:00 p. m. a 7:00 p. m. Antes de la 1:00 p. m.

El sábado 28 presenta el intervalo más extenso de la tabla: nueve horas, desde el mediodía hasta las 9:00 p. m. Esto no significa que tendrá el mayor volumen de vehículos en todo el país, pues las previsiones identifican al domingo y al lunes como las jornadas de mayor movimiento para volver a casa.

Para quienes puedan llegar el mismo día de Thanksgiving, el jueves aparece como una alternativa con menos complicaciones. Esa expectativa, sin embargo, no garantiza autopistas despejadas: las condiciones particulares de cada trayecto pueden variar.

LAS RUTAS DONDE EL RECORRIDO PODRÍA TOMAR MÁS DEL DOBLE

Además del calendario, importa la dirección en la que conduzcas. INRIX identificó corredores específicos donde las demoras podrían superar el doble de la duración habitual durante su momento más crítico.

Entre los trayectos señalados figuran conexiones de Nueva York, Washington D. C., Los Ángeles, Boston y San Francisco:

Área metropolitana Ruta y sentido Momento de mayor congestión previsto Duración estimada Aumento frente al tiempo habitual Nueva York Hacia los Hamptons por Long Island Expressway, rumbo este Martes 24, 4:30 p. m. 4 h 15 min 138% Washington D. C. Hacia Baltimore por Baltimore-Washington Parkway, rumbo norte Martes 24, 4:30 p. m. 1 h 53 min 132% Los Ángeles Desde Bakersfield por la I-5, rumbo sur Sábado 28, 7:15 p. m. 3 h 4 min 121% Boston Hacia Portsmouth por la I-95, rumbo norte Lunes 30, 2:45 p. m. 2 h 57 min 104% San Francisco Hacia Sacramento por la I-80, rumbo este Martes 24, 7:15 p. m. 3 h 43 min 85%

Estos porcentajes describen cuánto podría prolongarse el recorrido, no el incremento en la cantidad de carros. Por ejemplo, una subida del 138% equivale a más del doble de la duración habitual. Además, la estimación se limita al corredor, sentido y momento indicados; no representa el comportamiento de todas las calles de una ciudad.

¿CUÁNTAS PERSONAS VIAJARÁN POR THANKSGIVING ESTE AÑO?

AAA estima que 81.5 millones de personas se desplazarán al menos 50 millas desde sus hogares durante los siete días contemplados en su informe. La cifra supone aproximadamente 121,000 viajeros menos respecto a 2025, una disminución del 0.1%, según la organización.

La distribución por medio de transporte será la siguiente:

Medio de transporte Viajeros previstos Automóvil 72.9 millones Avión, en vuelos nacionales 5.96 millones Autobús, tren y crucero 2.6 millones Total publicado por AAA 81.5 millones

El automóvil seguirá siendo la opción predominante, con 72.9 millones de usuarios previstos. La asociación señala que manejar continúa entre las alternativas más económicas y sencillas para quienes se trasladan durante el feriado.

En el caso del transporte aéreo, los datos de reservas muestran un promedio de $800 por boleto nacional de ida y vuelta, un 17% más que el año pasado. Ese monto refleja las compras registradas por AAA, no una tarifa disponible para cualquier destino.

Por su parte, la categoría que agrupa autobuses, trenes y cruceros alcanzaría los 2.6 millones de pasajeros. Esto representa un crecimiento del 4.1% frente a 2025.

Millones de ciudadanos en Estados Unidos viajan para encontrarse con sus seres queridos y vivir un grato momento con la cena del Día de Acción de Gracias (Foto: Magnific)

¿QUÉ RECOMIENDA AAA ANTES DE SALIR A CARRETERA?

Elegir un horario conveniente es solo parte de la preparación. Durante Thanksgiving del año pasado, AAA respondió a más de medio millón de solicitudes de asistencia por problemas como llantas desinfladas, baterías descargadas, falta de combustible, llaves encerradas dentro del auto y necesidad de remolque.

Antes de cargar las maletas o acomodar los recipientes para la cena familiar, conviene completar estas revisiones:

Revisar las llantas: comprobar su presión y verificar que no tengan daños ni desgaste excesivo.

Comprobar la batería: asegurarse de que funcione correctamente antes de emprender un trayecto largo.

Verificar los líquidos: revisar los niveles de aceite y otros fluidos necesarios para el vehículo.

Consultar el tráfico: conocer las condiciones de la ruta y considerar alternativas ante posibles demoras.

Reservar tiempo adicional: evitar una agenda ajustada, especialmente si debes recoger familiares o llegar a una reunión.

Para quienes todavía coordinan la salida, las referencias principales son claras: el martes conviene partir antes de la 1:00 p. m.; el miércoles, antes del mediodía. Si planeas regresar el domingo, la recomendación es hacerlo antes de las 11:00 a. m. Estas franjas ayudan a organizarse, aunque no garantizan un camino libre de congestión.