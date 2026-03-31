El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que permitirá cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump. La medida marca un paso importante en el proceso, aunque todavía requiere algunas aprobaciones adicionales. La ley, conocida como House Bill 919 y firmada el lunes 30 de marzo, otorga al estado de Florida la autoridad para nombrar aeropuertos comerciales importantes. Esta disposición entrará en vigor a partir del 1 de julio.

El proyecto, presentado en diciembre de 2025 e introducido en enero, establece que el aeropuerto pasará a llamarse “Donald J. Trump International Airport”, siempre que reciba la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Además, el cambio de nombre dependerá de un acuerdo que garantice al condado de Palm Beach el derecho “perpetuo e irrestricto” de utilizar la nueva denominación en la marca del aeropuerto y en actividades relacionadas.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley que impulsa el cambio de nombre, aunque aún depende del visto bueno de la FAA. (Foto: AFP)

Mientras el proyecto avanzaba en el Senado estatal, la Organización Trump presentó solicitudes de marca vinculadas al nuevo nombre, informó WPTV. La iniciativa fue aprobada en febrero con 25 votos a favor y 11 en contra. También se evaluó el presupuesto necesario para implementar el cambio, que inicialmente se estimó en 5.5 millones de dólares, aunque luego se redujo a 2.75 millones, según el portal Politico.

Esta decisión se produce poco después de que una vía principal que conecta el aeropuerto con Mar-a-Lago fuera renombrada como President Donald J. Trump Boulevard en enero. En ese momento, Trump reaccionó positivamente al gesto.

“Eso es un tramo muy importante. Mucha gente, mucha gente importante —y no me importa si son importantes o no—, pero personas importantes y no importantes viajan por esa carretera. Pero amo a la gente de Florida”, dijo. “Amo toda el área de Palm Beach. He estado aquí durante mucho tiempo”, añadió.

Mientras aliados califican el cambio como un “homenaje histórico”, críticos aseguran que no responde a las prioridades de los ciudadanos. (Foto referencial: Patrick T. Fallon / AFP)

Aunque Trump no se ha pronunciado directamente sobre el cambio de nombre del aeropuerto, su hijo Eric Trump comentó en X que estaba “orgulloso de haber desempeñado un pequeño papel para que esto suceda”.

Asimismo, agradeció a DeSantis, a la impulsora del proyecto, la representante Meg Weinberger, al fiscal general James Uthmeier y a la “abrumadora mayoría” en la Cámara estatal.

El Partido Republicano de Florida calificó la decisión como “un homenaje histórico”; sin embargo, desde la oposición surgieron críticas.

La decisión se suma a otros gestos recientes en el estado que reconocen al presidente de los EE. UU. (Foto: EFE)

La líder demócrata en la Cámara estatal, Fentrice Driskell, afirmó que “los republicanos están desconectados de los verdaderos problemas que afectan a los floridanos”.

“La gente de Florida no pidió esto. Está claro que a los republicanos de Tallahassee les importan más los gestos políticos que tu bolsillo”, agregó en su declaración.

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